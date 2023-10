Fisher Investments Norden anmelder prisen som Årets aksjeforvalter 2023

MoneyAge, et britisk finansnettsted, ga Fisher Investments sin anerkjennelse med dets Wealth & Asset Management Award

LONDON, 2. oktober 2023 /PRNewswire/ -- Fisher Investments Norden i Norge anmelder prisen som Årets aksjeforvalter 2023, som ble gitt til Fisher Investments og dets tilknyttede selskaper. Anerkjennelsen fra MoneyAge er en del av dets femte årlige Wealth & Asset Management Awards. Dette er første gangen Fisher Investments utnevnes til Årets aksjeforvalter og følger en pris i 2022 for Årets aktive forvalter.

"Vi er beæret over å bli kåret til en av de beste formueforvalterne", sier konsernsjefen i Fisher Investments Damian Ornani . «Denne prisen demonstrerer vår kontinuerlig hengivenhet til å skape vellykkede investeringsstrategier for å hjelpe private og institusjonelle kunder med å nå sine økonomiske mål.»

MoneyAge valgte vinnere basert på anbefalinger fra et uavhengig panel med ekspertdommere fra sektoren, som vurderer faktorer som kundeservice og effektiv porteføljeforvaltning. Slik Fisher Investments Norden ser anmeldelsen, feirer Wealth & Asset Management Awards suksess og innovasjon i formue- og kapitalforvaltningsbransjen.

"Vi er svært stolte over å bli anerkjent med denne prisen", sier Carrianne Coffey , Fisher Investments' konserndirektør for den internasjonale privatkundegruppen. «Denne uavhengige prisen gjenspeiler vårt endeløse engasjement til å være en av verdens fremste kapitalforvaltere.»

Klikk her for å finne ut mer anmeldelsen av Fisher Investments Norden:

https://www.fisherinvestments.com/no-no.

Anmeldelse av Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden») og er en del av det globale Fisher-konsernet. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat aksjeselskap som er registrert i Luxembourg (foretaksnummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Besøk https://www.fisherinvestments.com/no-no for mer informasjon om Fisher Investments Norden.

Anmeldelse av Fisher Investments

Fisher Investments er en uavhengig, rent gebyrbasert investeringsrådgiver. Per 30.06.2023 forvalter Fisher Investments og dets datterselskaper en kapital på mer enn 2269 milliarder kroner over hele verden – over 1856 milliarder kroner for private investorer, 376 milliarder kroner for institusjonelle investorer og 35 milliarder kroner for pensjonsordningene til små og mellomstore bedrifter i USA. Fisher Investments har tre hovedforretningsområder: Private Client, Institutional og 401(k) Solutions (privatkunder, institusjoner og pensjonsløsninger) – som betjener et mangfoldig investorklientell over hele verden. Strategier kan variere etter jurisdiksjon. Ken Fisher, som er selskapets stifter og styreleder, skrev Forbes-spalten "Portfolio Strategy" (porteføljestrategi) i 32 ½ år frem til 2017, og han er dermed den spaltisten som har skrevet sammenhengende over lengst tid i bladets historie. Han skriver nå månedlig for New York Post. Kens spalter, som varierer fra land til land, har blitt publisert regelmessig i store medier globalt, og omfatter flere land og et større volum enn noen annen spaltist av noe slag i magasinets historie. Ken har dukket opp regelmessig på store nyhetskanaler som Fox Business and News og CNN International. Ken har skrevet 11 bøker om investering og finans, blant annet fire som kom på bestselgerlisten til New York Times. For mer informasjon om Fisher Investments, besøk https://www.fisherinvestments.com.

