Fisher Investments anerkjennes med Great Place to Work®

OSLO, NORGE, 25. november 2025 /PRNewswire/ -- Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, som driver sin virksomhet som Fisher Investments Norden og Fisher Investments, det amerikanske morselskapet, ble sertifisert med Great Place to Work®, en uavhengig, globalt anerkjent ekspert på jobbkultur og de ansattes opplevelse.

Great Place to Work® sertifiserer bedrifter basert på resultater fra anonyme medarbeiderundersøkelser som omhandler viktige emner som kompensasjon, goder, karrieremuligheter, ledelsens kompetanse og den generelle atmosfæren på arbeidsplassen. Tilbakemeldinger fra undersøkelsen viste at Fisher Investments' ansatte mener selskapet tilbyr et rettferdig, imøtekommende og servicefokusert arbeidsmiljø.

«Vi er utrolig stolte av denne anerkjennelsen fra Great Place to Work®», sier Damian Ornani, administrerende direktør hos Fisher Investments, og legger til: «Denne æren understreker vår forpliktelse til å fremme en kultur der ansatte føler seg verdsatte og motiverte samt har muligheten til å utvikle seg. Vi vet at når vi investerer i våre ansatte og deres vekst, skaper vi et sterkere grunnlag for å levere eksepsjonell service og hjelpe flere kunder med å nå sine økonomiske mål.»

Fisher Investments ansetter til en rekke stillinger globalt. Gå til FisherCareers.com for å lære mer om de ulike karrieremulighetene. Hvis du vil ha mer informasjon om Great Place to Work®-sertifiseringsprosessen, kan du gå til www.greatplacetowork.com/our-methodology.

Om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden») og utgjør en del av det globale konsernet med Fisher-selskaper. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat aksjeselskap som er registrert i Luxembourg (foretaksnummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. For mer informasjon om Fisher Investments Norden, besøk https://www.fisherinvestments.com/no-no.

Om Fisher Investments

Fisher Investments er en uavhengig, rent gebyrbasert investeringsrådgiver. Per 30.9.2025 forvalter Fisher Investments og dets datterselskaper over 3620 milliarder kroner i aktiva på tvers av tre hovedvirksomheter – Institutional, US Private Client og Private Client International. Ken Fisher, som er selskapets stifter og styreformann, skrev Forbes-spalten «Portfolio Strategy» i over 32 år frem til 31.12.2016 – og han er dermed den spaltisten som har skrevet sammenhengende over lengst tid i magasinets historie. Nå skriver han månedlige spalter på morsmålet i 27 store medier over hele verden, inkludert New York Post, og har dermed fått en rekkevidde som omfatter flere land og flere språk og når ut til flere enn noen annen spaltist – som ikke tilhører et syndikat – av noe slag, noen gang. Ken dukker regelmessig opp på store nyhetskanaler som Fox Business and News, BBC, Sky News, BBN Bloomberg og CNN International. Ken har skrevet 11 bøker om investering og finans, inkludert fire New York Times-bestselgere. For mer informasjon om Fisher Investments, besøk https://www.fisherinvestments.com.

