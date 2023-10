Fisher Investments på liste over raskt voksende investeringsrådgivere

Citywire RIA anerkjenner topp 50 amerikanske RIA-er

PLANO, Texas, 13. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Fisher Investments – det USA-baserte morselskapet til Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, som opererer under handelsnavnet Fisher Investments Norden i Norge – kom med på Citywire RIAs 2023-liste over 50 amerikanske selskaper i vekst. Listen fremhever de raskest voksende registrerte investeringsrådgiverne (RIA) i USA i henhold til ulike vekstkriterier hos hvert selskap i 2022. Ifølge Citywire RIA hadde Fisher Investments den «høyeste vekstfaktorscoren» av alle selskapene på listen.

«Vi er stolte av anerkjennelsen fra Citywire RIA», sier Fisher Investments' CEO, Damian Ornani. «Denne anerkjennelsen understreker vår forpliktelse til å hjelpe flere kunder og familier globalt med å nå sine investeringsmål.»

Om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden») og utgjør en del av det globale konsernet med Fisher-selskaper. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat aksjeselskap som er registrert i Luxembourg (foretaksnummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. For mer informasjon om Fisher Investments Norden, besøk https://www.fisherinvestments.com/no-no.

Om Fisher Investments

Fisher Investments er en uavhengig, rent gebyrbasert investeringsrådgiver. Per 30.9.2023 forvalter Fisher Investments og dets datterselskaper en kapital på mer enn 2187 milliarder kroner globalt – over 1803 milliarder kroner for private investorer, 346 milliarder kroner for institusjonelle investorer og 35 milliarder kroner for pensjonsordninger til små og mellomstore bedrifter i USA. Fisher Investments har tre sentrale forretningsenheter: Privatkunder, institusjoner og 401(k)-løsninger – som betjener et globalt og mangfoldig investorklientell. Ken Fisher, som er selskapets stifter og fungerende styreformann, skrev Forbes-spalten «Portfolio Strategy» i 32 ½ år frem til 2017, og han er dermed den spaltisten som har skrevet sammenhengende over lengst tid i magasinets historie. Han skriver nå månedlig for New York Post. Kens spalter, som varierer fra land til land, har blitt publisert regelmessig i store medier globalt, og omfatter flere land og et større volum enn noen annen spaltist av noe slag i magasinets historie. Ken har dukket opp regelmessig på store nyhetskanaler som Fox Business and News og CNN International. Ken har skrevet 11 bøker om investering og finans, inkludert fire New York Times-bestselgere. For mer informasjon om Fisher Investments, besøk https://www.fisherinvestments.com

Metodikk:

Selskap som er kvalifiserte for Citywire RIAs liste over 50 amerikanske selskaper i vekst, må være uavhengige RIA-er som sender inn eget ADV-skjema til SEC og tilbyr finansiell planlegging og relaterte tjenester til kunder. Citywire RIA så på kvalifiserte selskapers vekst i 2022 på bakgrunn av tre kategorier: prosentvis vekst i kapital under forvaltning (KUF), monetær vekst i KUF og prosentvis vekst i antall ansatte. Citywire RIA bruker disse tallene til å lage en «vekstfaktorscore», og selskapene som scorer høyest, etter delstat, blir lagt til i listen. Ingen gebyrer eller andre hensyn kreves fra RIA-er for å bli med i Citywires RIAs rangering.

