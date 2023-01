Globant har kjøpt opp Vertic for å styrke sitt globale nettverk for digital markedsføring og starte virksomhet i Danmark

Med Vertic vil Globant komplettere sitt digitale tilbud globalt; styrke sin erfaring innen helsevesen- og livsvitenskapsindustrier; og etablere sitt første kontor i København som vil fungere som et knutepunkt for å utvide til de nordiske europeiske landene

NEW YORK, 11. januar 2023 /PRNewswire/ -- Globant (OTCQX: GLOB), et digitalt lokalt selskap fokusert på å gjenoppfinne irksomheter gjennom innovative teknologiløsninger, har kjøpt opp Vertic, et kreativt konsulentselskap basert i København og New York, med sterkt fokus på livsvitenskap og andre B2B-disipliner. Dette oppkjøpet tillater Globant å styrke det globale digitale markedsføringsnettverket sitt og starte virksomhet i Danmark, hvorfra det vil tilby tjenester til selskaper basert i de nordiske landene.

Mads Petersen, Co-Founder, Vertic; Patricia Pomies, Chief Operating Officer, Globant; and Sebastian Jespersen, Co-Founder and CEO, Vertic.

Verticble grunnlagt i Danmark i 2002. De skaper digitale opplevelser forankret i dyp strategisk forståelse for blue-chip-selskaper som Eli Lilly, Biogen, Roche, Hyland, Microsoft og GE Healthcare. Med et stort flertall av kundene sine i USA, huser,Vertic talentfulle fagfolk innen markedsføring, digitalisering og teknologi på kontorene i København og New York City. I 2022 var Vertic en av de 20 konsulentene som ble oppført globalt i 2022s Gartner Market Guide for Digital Agencies.

"Teknologi og kreativitet er nøkkelen til å styrke forretningsoppfinnelser, og hvis du legger til spesifikk bransjekunnskap, kan resultatene bli fantastiske. Vertic bringer sterke kreative ferdigheter til Globant sammen med en imponerende praksis i en så lovende bransje som helsevesen og livsvitenskap, det vil definitivt styrke tilbudet vårt", sa Martín Migoya, medgrunnlegger og administrerende direktør i Globant.

"Jeg har alltid trodd at Vertics syn på fremtiden til digital markedsføring ikke bare vil gi gjenklang hos kundene våre, men også at den en dag vil bevise for hele bransjen vår at Share of Life®-tenkning sikrer at merkevarer og kunder vil jobbe sammen mot en varig fremtid. Jeg er virkelig begeistret for synergiene mellom Vertic og Globant, dette er et selskap som ikke bare representerer et naturlig hjem for arbeidet vårt, men som også har en global visjon om å støtte et nytt syn på digital markedsførings stadig voksende muligheter", sa Sebastian Jespersen, medgrunnlegger og administrerende direktør i Vertic.

Vertics administrerende direktør og teamene vil bli værende i Globant for å fortsette å utføre sine strategiske planer samtidig som de sikrer en utmerket service til de eksisterende kundene sine.

"Vi er glade for å ønske Vertic velkommen til Globant-familien. Deres talentfulle team bringer med seg over 20 år med kreativitet og banebrytende erfaring, samt en imponerende jakt på kvalitet. Vi er også glade for mulighetene for å utvide tilstedeværelsen vår i de nordeuropeiske landene, " sa Martin Umaran, medgrunnlegger av Globant og president i EMEA.

Om Globant

Vi er et lokalt digitalt selskap som hjelper organisasjoner med å gjenskape seg selv og få frem potensialet sitt. Vi er stedet der innovasjon, design og ingeniørkunst møter skalaen.

Vi har mer enn 26 500 ansatte, og vi er til stede i mer enn 20 land og jobber blant annet for selskaper som Google, Electronic Arts og Disney.

Vi ble kåret til verdensledende innen CX Improvement Services i IDC MarketScape-rapporten.

Vi er også blitt omtalt som en business case-studie ved Harvard , MIT og Stanford.

, og Stanford. Vi er medlem av The Green Software Foundation (GSF) og ybersecurity Tech Accord.

