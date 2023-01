Globant förvärvade Vertic för att konsolidera sitt globala nätverk för digital marknadsföring och påbörja verksamhet i Danmark

Med Vertic kommer Globant att komplettera sitt digitala erbjudande globalt, stärka sin erfarenhet av hälso- och sjukvårdsbranschen samt etablera sitt första kontor i Köpenhamn som ska fungera som ett nav för expandering i Europa till Norden

NEW YORK, 11 januari 2023 /PRNewswire/ –Globant (NYSE: GLOB ), ett i grunden digitalt företag som fokuserar på att förnya företag med hjälp innovativa tekniska lösningar, har förvärvat Vertic, en Köpenhamns- och New York-baserad kreativ konsultbyrå med starkt fokus på biovetenskap och andra B2B-områden. Tack vare förvärvet kan Globant konsolidera sitt globala digitala marknadsföringsnätverk och starta verksamhet i Danmark, varifrån företaget ska erbjuda tjänster till företag baserade i de nordiska länderna.

Vertic grundades 2002 i Danmark och designar digitala upplevelser med förankring i djup strategisk förståelse för blue-chip-företag som Eli Lilly, Biogen, Roche, Hyland, Microsoft och GE Healthcare. Med sin mycket stora andel kunder i USA har Vertic tillgång till begåvade experter inom marknadsföring, digitalisering och teknik i sina kontor i Köpenhamn och New York City. År 2022 var Vertic en av de 20 konsulter globalt som listades i 2022 års Gartner Market Guide for Digital Agencies.

"Teknik och kreativitet är de viktigaste förutsättningarna för att företagen ska kunna förnya sig, och om man lägger till specifik branschkunskap blir resultaten fantastiska. Vertic förser Globant med betydande kreativitet parat med imponerande bästa praxis i en så lovande bransch som Healthcare & LifeSciences, vilket definitivt kommer att stärka vad vi har att erbjuda", noterade Martín Migoya, Globants medgrundare och vd.

"Jag har alltid ansett att Vertics syn på framtiden för digital marknadsföring inte bara skulle falla väl ut hos våra kunder, utan en dag visa hela vår bransch att Share of Life®-tänkandet säkerställer att varumärke och kund arbetar tillsammans mot en varaktig framtid. Jag är verkligen positivt förväntansfull inför synergierna mellan Vertic och Globant eftersom det är ett företag som inte bara representerar en naturlig hemvist för vårt arbete, utan har den globala visionen att stödja en ny syn på de ständigt växande möjligheterna för digital marketing", säger Sebastian Jespersen, medgrundare och vd för Vertic.

Vertics vd och team ska vara kvar på Globant för att fortsatt genomföra sina strategiska planer och samtidigt säkerställa utmärkt service till sina befintliga kunder.

"Vi är mycket glada över att välkomna Vertic till Globant-familjen. Deras begåvade team har drygt 20 års erfarenhet av kreativitet och störningar parat med imponerande drivkraft mot kvalitet. Vi är också mycket tilltalade av möjligheterna att utöka vår närvaro i Norden", säger Martin Umaran, medgrundare av Globant och President för EMEA.

Om Globant

Vi är ett i grunden digitalt företag som hjälper organisationer att uppfinna sig själva och frigöra sin potential. Vi är platsen där innovation, design och teknik möts.

Vi har mer än 26 500 anställda och finns i mer än 20 länder och arbetar för företag som Google, Electronic Arts och Disney, bland andra.

Vi utsågs till världsledande inom CX-Improvement Services av IDC MarketScape Report.

Vi har också presenterats i form av en fallstudie av företag på Harvard , MIT och Stanford.

, och Stanford. Vi är medlem i Green Software Foundation (GSF) och Cybersecurity Tech Accord.

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" i den mening som avses i Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Förväntningarna på företagen Globant och Vertic kan skilja sig från deras faktiska resultat och följaktligen ska man inte förlita sig på att dessa framåtblickande uttalanden är förutsägelser om framtida händelser. I vissa fall kan man identifiera framåtblickande uttalanden med ord som "anse" "kanske kan," "kommer att," "ska", "uppskatta," "fortsätta," "förutse," "avse," "bör," "planera", "plan," "förvänta sig," "förutse," "potentiell," eller negeringar av dessa termer eller annan jämförbar terminologi. Dessa framåtblickande uttalanden inbegriper, utan begränsning, förväntningar avseende de förväntade fördelarna med detta förvärv. Dessa framåtblickande uttalanden innebär betydande risker och osäkerheter som kan innebära att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från de förväntade resultaten. De flesta av dessa faktorer ligger utanför Globants och Vertics kontroll och är svåra att förutsäga. Faktorer som kan orsaka sådana skillnader inbegriper, men är inte begränsade till: (1) risken för att störningar från transaktionen väsentligt och negativt påverkar Vertics verksamhet; (2) Globants förmåga att inse de förväntade fördelarna med detta förvärv; (3) kostnader i samband med detta förvärv, (4) Globants förmåga att framgångsrikt få Vertics verksamhet att växa; (5) potentiella negativa reaktioner eller förändringar i affärsrelationer till följd av tillkännagivandet och slutförandet av detta förvärv; (6) Globants förmåga att behålla och anställa nyckelpersoner bland Vertics anställda; (7) ändringar i tillämpliga lagar eller förordningar; (8) efterfrågan på Vertics tjänster tillsammans med möjligheten att Vertic kan påverkas negativt av andra finansiella, affärsrelaterade och/eller konkurrerande faktorer; samt (9) andra faktorer som diskuteras under rubriken "Riskfaktorer" i vårt senaste formulär 20-F som lämnats in till Securities and Exchange Commission och alla andra riskfaktorer som ingår i efterföljande rapporter på formulär 6-K. På grund av dessa osäkerheter bör inga investeringsbeslut fattas baserat på dessa framåtblickande uttalanden. Förutom vad som krävs enligt lag, åtar vi oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera framåtblickande uttalanden av någon som helst anledning efter datumet för detta pressmeddelande, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på annat sätt.

