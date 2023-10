Globant har overtaget Vertic for at styrke sit globale, digitale marketingnetværk og begynde aktiviteter i Danmark.

Global vil med Vertic supplere deres globale, digitale tilbud, styrke deres erfaringer indenfor sundhed og biovidenskab og oprette deres første kontor i København, som skal være base for deres videre ekspansion i de nordiske lande.

NEW YORK, 11. januar 2023 /PRNewswire/ -- Globant (NYSE: GLOB), en digital virksomhed med fokus på at genopfinde forretningsmetoder gennem innovative løsninger, har overtaget Vertic, en kreativ konsulentvirksomhed baseret i København og New York med et stærkt fokus på biovidenskab og andre B2B-fagområder. Med denne overtagelse kan Globant styrke deres globale, digitale marketingnetværk og begynde deres aktivitet i Danmark, hvor de vil tilbyde deres tjenester til virksomheder i de nordiske lande.

Mads Petersen, Co-Founder, Vertic; Patricia Pomies, Chief Operating Officer, Globant; and Sebastian Jespersen, Co-Founder and CEO, Vertic.

Vertic blev grundlagt i 2002 i Danmark og designer digitale oplevelser, som er forankret i en indgående, strategisk forståelse af velrenommerede virksomheder som Eli Lilly, Biogen, Roche, Hyland, Microsoft, og GE Healthcare. Med størstedelen af deres kunder i USA huser Vertic dygtige marketing-, digital- og teknologifagfolk på deres kontorer i København og New York City. Vertic var i 2022 en af 20 konsulenter på globalt plan, som blev nævnt i Gartner Market Guide for Digital Agencies fra 2022.

"Teknologi og kreativitet er nøglen til virksomhedsfornyelse, og tilføjelsen af specifikke erfaringer og viden i branchen giver fantastiske resultater. Vertic fører stærke kreative kompetencer til Globant, samt nogle imponerende best practices i en så lovende branche som sundhed og biovidenskab, hvilket vil styrke vores tilbud, sagde Martín Migoya, medstifter og CEO hos Globant.

"Jeg har altid vidst, at Vertics syn på fremtiden i det digitale marked ikke blot ville give genlyd hos vores kunder, men også ville vise hele vores branche, at Share of Life®-måden at tænke på sikrer, at brand og kunde arbejder sammen om en vedvarende fremtid. Jeg er virkelig glad for synergien mellem Vertic og Globant, da det er en virksomhed, der både er et naturligt hjemsted for vores arbejde og samtidig har det globale overblik over mulighederne for digital marketing, som er i konstant udvikling", sagde Sebastian Jespersen, medstifter og CEO of Vertic.

Vertics CEO og dets teams forbliver hos Globant for at fortsætte med at udføre deres strategiske planer, samtidig med at de yder fremragende service for deres nuværende kunder.

"Vi er utrolig glade for at kunne byde Vertic velkommen til Globants familie. Deres dygtige teams bidrager med 20+ års erfaring med kreativitet og disruption samt en imponerende sans for kvalitet. Vi er også begejstret for mulighederne for at udbygge vores tilstedeværelse i de europæiske lande," sagde Martin Umaran, medstifter af Globant og President of EMEA.

Om Globant

Vi er en digital virksomhed, som hjælper organisationer med at genopfinde sg selv og låse op for deres potentiale. Vi er stedet, hvor innovation, design og teknologi kombineres med skala.

Vi har mere end 26.500 ansatte i mere end 20 lande, hvor vi arbejder med virksomheder som bl. a. Google, Electronic Arts og Disney.

Vi blev udnævnt som Worldwide Leader i CX Improvement Services af IDC MarketScape-rapporten.

Vi indgår også som business case study på Harvard -, MIT -, and Stanford -universiteterne.

-, -, and -universiteterne. Vi er medlem af The Green Software Foundation (GSF) og Cybersecurity Tech Accord.

Kontakt: [email protected]

Besøg www.globant.com for yderligere oplysninger

Denne pressemeddelelse indeholder "udsagn, der relaterer til fremtiden" i henhold til definitionen i Private Securities Litigation Reform Act fra 1995. Forventningerne til Globants og Vertics forretninger kan afvige fra de faktiske resultater og du bør derfor ikke anse disse udsagn, der relaterer til fremtiden, som forudsigelser om fremtidige begivenheder. I nogle tilfælde kan udsagn, der relaterer til fremtiden identificeres ved brugen af ord som "tror", "kan", "vil", "vurderer", "fortsætter", "imødeser", "har til hensigt", "bør", "planlægger", "forventer", "forudser", "potentiel", eller de negative former af disse ord eller lignende udsagn. Disse udsagn, der relaterer til fremtiden, omfatter uden begrænsning forventningerne i forbindelse med de ventede fordele ved denne overtagelse. Disse udsagn, der relaterer til fremtiden, involverer betydelige risici og usikkerheder, hvorved de faktiske resultater kan afvige i stor grad fra de forventede resultater. De fleste af disse faktorer kan ikke kontrolleres af Globant eller Vertic og er vanskelige at forudsige. Faktorer, der kan have indflydelse på disse forskelle omfatter, men er ikke begrænset til: (1) risikoen for, at afbrydelser i forbindelse med transaktionen har en materiel og negativ indflydelse på Vertics forretninger og aktiviteter; (2) Globants evne til at forudse fordelene ved denne overtagelse; (3) omkostninger i forbindelse med overtagelsen, (4) Globants evne til at forårsage vækst hos Vertic; (5) mulige negative reaktioner på eller ændringer i forretningsforhold efter, at denne overtagelse annonceres og fuldføres; (6) Globants evne til at beholde og ansætte Vertics nøglepersonale; (7) ændringer i gældende love eller regulativer, (8) efterspørgslen på Vertics tjenester samt muligheden for, at disse kan blive udsat for andre økonomiske, forretningsmæssige og/eller konkurrencerelaterede faktorer; og (9) andre faktorer nævnt i afsnittet "Risikofaktorer" i vores seneste formular 20-F, som blev indleveret til Securities and Exchange Commission, og enhver anden risikofaktor nævnt i efterfølgende rapporter på formular 6-K. Du bør grundet disse usikkerheder ikke foretage investeringer baseret på disse udsagn, der relaterer til fremtiden. Medmindre det er påkrævet ved lov, forpligter vi os ikke til at opdatere et hvilket som helst udsagn, der relaterer til fremtiden, af nogen som helst grund efter datoen for denne pressemeddelelse, hvad enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andet.

