Hanwha kjøper opp Philly Shipyard

Hanwha bringer banebrytende marineteknologi og skipsbyggingskompetanse til Philadelphia

PHILADELPHIA, 22. juni 2024 /PRNewswire/ -- Hanwha Systems, en global leder innen forsvarselektronikk og IT-teknologier, og Hanwha Ocean, en av verdens ledende skipsbyggere, kunngjorde i dag oppkjøpet av Philly Shipyard, en ledende amerikansk skipsbygger som har levert omtrent halvparten av de store kommersielle skipene under Jones Act i USA siden 2000. Hanwha Systems og Hanwha Ocean vil sammen investere 100 millioner dollar for å kjøpe Philly Shipyard, som et ledd i deres strategier for å utvide sine globale forsvars- og skipsbyggingsaktiviteter.

Philly Shipyard er et offentlig selskap kontrollert av Aker ASA, et norsk industrielt investeringsselskap med eierinteresser innen energi, grønne teknologier og marin bioteknologi. Philly Shipyard produserer fartøy som er i samsvar med Jones Act, et føderalt krav om at fartøy som brukes i innenlandshandel skal bygges på amerikanske verft. Philly Shipyard, etablert i 1997, leverer rundt 50% av de største kommersielle fartøyene, inkludert tankskip og containerskip. I tillegg konstruerer Philly Shipyard treningsfartøy for US Maritime Administration (MARAD).

"Muligheten til å samarbeide med Philly Shipyard, en betydelig skipsbygger med en rik historie, er en spennende strategisk mulighet som vil tillate Hanwha Systems å distribuere sine toppmoderne marine systemer og tilhørende teknologier i det amerikanske markedet" sa Charlie SC EOH, administrerende direktør i Hanwha Systems.

Hyek-woong KWON, administrerende direktør i Hanwha Ocean, la til: "Vi ser frem til å utnytte vår skipsbyggings- og produksjonskompetanse for å fortsette suksessen til Philly Shipyard når det møter USAs økende behov i tiårene som kommer."

Hanwha Systems er et av de ledende forsvarsselskapene i Korea og utvikler teknologier for ubemannede maritime systemer, marine radarer og sensorer for MUM-T (Manned and Unmanned Teaming) operasjoner. Med sin banebrytende marineteknologi er Hanwha Systems ivrig etter å produsere fartøy i det kommersielle markedet og utnytte muligheter innen markedene for ubemannede undervannsfarkoster (UUV), smarte skip og ubemannede overflatefartøy (USV). Hanwha Ocean, en skipsbygger i verdensklasse som baner vei i det globale marineforsvarsmarkedet, tilbyr en komplett serie av lavkarbon, høyteknologiske fartøy, fra ammoniakk- og LNG-fraktskip til destroyere, ubåter og fregatter.

Hanwha Systems og Hanwha Ocean ser dette oppkjøpet som en del av en langsiktig investeringsstrategi for å bringe beste praksis og ledende teknologier for å utfylle eksisterende kapabiliteter hos Philly Shipyard.

"Etter to tiår med forvaltelse er det med stor ære at vi overfører eierskapet fra Aker til Hanwha. Anerkjent som en global leder, bringer Hanwha med seg en rikdom av sofistikert skipsbyggingserfaring som vil gjøre det mulig for Philly Shipyard å realisere en større visjon for sine ansatte og kunder. Når jeg ser tilbake på de siste 17 årene, er jeg personlig takknemlig for muligheten til å ha jobbet side om side med folkene i Philly Shipyard, og jeg ser ivrig frem til å være vitne til verftets fortsatte vekst og suksess i fremtiden" sa Kristian Røkke, styreleder i Philly Shipyard ASA.

Om Hanwha Systems

Hanwha Systems er representantselskapet for Republikken Korea og rangerer blant verdensledende selskaper innen ulike forretningsområder basert på avionikk og romfart, sikkerhet og trygghet, samt informasjonssystemtjenester. Hanwha Systems har en forsvarsdivisjon og en IKT-divisjon, hvor kundeverdi er den høyeste prioriteten.

Om Hanwha Ocean

Hanwha Ocean er et globalt anerkjent maritimt og skipsbyggingsselskap med over 50 års erfaring innen skipsbygging, inkludert et bredt spekter av marinefartøy som ubåter, krigsskip og andre støtteskip, samt kommersielle fartøy som LNG-fraktskip og svært store råoljetankere. Hanwha Oceans Okpo skipsverft er det nest største og et av de mest effektive skipsverftene i verden.

Mediekontakt:

Debra DeShong, visepresident og leder for bedriftskommunikasjon

[email protected]