Kraftleverandøren Å Entelios velger Hansen CIS for sin satsing i Danmark

MELBOURNE, Australia, 12. november 2024 /PRNewswire/ -- Hansen Technologies (ASX:HSN), ledende leverandør av programvare og tjenester til energi- og telekomindustrien, har gleden av å informere om at Å Entelios, en av Nordens ledende strømleverandører i bedriftsmarkedet, har inngått samarbeid med Hansen for å tilknytte seg dansk datahub og deres automatiserte markedsprosesser.

Å Entelios har jobbet tett med Hansen i mange år allerede, med løsninger som dekker de øvrige nordiske markedene Norge, Sverige og Finland. Dette gir Å Entelios trygghet for å utvide samarbeidet ytterligere til det danske markedet. Et betydelig prosjekt er igangsatt for å utvikle nødvendig funksjonalitet for å støtte BRS-prosessene for en kraftleverandør i Danmark.

Målet med prosjektet er å integrere sømløs forretningsstøtte for den danske Energi Data Hub ved hjelp av Hansens løsning og kompetanse. Energi Data Hub er en sentralisert plattform som samler, administrerer og distribuerer energidata for danske markedsaktører. I forlengelse av dette vil Hansen CIS forenkle alle prosesser knyttet til måling, fakturering, oppgjør og rapportering for Å Entelios.

"Hansen har vært en pålitelig partner som gjør det mulig for oss å utvide vår virksomhet effektivt. Dette nye, store prosjektet er en forlengelse av vårt sterke samarbeid gjennom mange år. Vi er fornøyde og gleder oss over at Hansens støtter oss i vår videre utvikling vår vi utvider vår virksomhet i Danmark" sier Åsne Taksrud, CTO i Å Entelios.

"Vi er stolte og ydmyke for den tilliten Entelios har vist oss ved å velge Hansen CIS for å støtte de i å styrke sin markedsposisjon i Danmark. Det er et stort steg for oss i Hansen CIS å utvide til alle nordiske markeder, og å være kompatible med datahuber og markedsprosesser i Norge, Sverige, Finland og Danmark," sier David Castree, President Energy & Utilities, Hansen.

Om Hansen

Hansen Technologies (ASX: HSN) er en ledende global leverandør av programvare og tjenester til energi-, vann- og kommunikasjonsbransjen. Med sin prisbelønte programvareportefølje betjener Hansen kunder i over 80 land, og hjelper sine kunder med å lage, selge og levere nye produkter og tjenester, administrere og analysere kundedata og kontrollere kritiske inntektsstyrings- og kundestøtteprosesser.

For mer informasjon, besøk www.hansencx.com

Om Å Entelios

Å Entelios er en av Nordens største strømselskap. Å Entelios hjelper offentlige og private virksomheter med å optimalisere energiforbruket og redusere klimautslipp. Å Entelios er en del av Norges ledende kraftkonsern, Å Energi. Sammen skal selskapet øke produksjonen av ren fornybar energi og sørge for at strømmen leveres effektivt gjennom nye og bedre energitjenester.

For mer informasjon, se: Å Entelios