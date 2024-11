Å Entelios choisit Hansen CIS pour soutenir son expansion sur le marché danois de l'énergie

Le principal détaillant d'électricité confie à Hansen le soin d'alimenter sa croissance au Danemark grâce à une intégration optimale au Danish Energy Data Hub

MELBOURNE, Australie, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Hansen Technologies (ASX:HSN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services pour les secteurs de l'énergie, des services publics, des communications et des médias, a le plaisir d'annoncer qu'Å Entelios, l'un des plus grands détaillants d'électricité B2B de la région nordique, a choisi Hansen CIS pour soutenir son expansion stratégique sur le marché danois. Å Entelios a renforcé sa confiance dans les capacités de Hansen en matière de facturation et d'engagement des clients pour répondre aux exigences spécifiques à l'écosystème énergétique danois.

La capacité de Hansen à intégrer le soutien au Danish Energy Data Hub est essentielle à l'expansion réussie d'Å Entelios. Cette plateforme centralisée collecte, gère et distribue des données relatives à l'énergie pour tous les acteurs du marché. Hansen CIS rationalisera des processus cruciaux tels que le comptage, la facturation, le règlement et l'établissement de rapports, ce qui permettra à Å Entelios de s'implanter en douceur et d'évoluer efficacement dans le secteur danois de l'énergie.

Le projet commun entre Å Entelios et Hansen se concentrera sur le développement des fonctionnalités nécessaires pour soutenir pleinement les processus de spécification des besoins commerciaux pour les opérations de vente au détail sur le marché danois. En s'appuyant sur les solutions éprouvées de Hansen et sur son expertise approfondie des opérations sur le marché de l'énergie, Å Entelios est bien placé pour fournir des services optimisés à sa clientèle croissante au Danemark.

Åsne Taksrud, directeur de la technologie chez Å Entelios, déclare : « Hansen a été un partenaire de confiance qui nous a permis de développer efficacement notre activité. Cette nouvelle expansion au Danemark renforce notre solide collaboration, qui dure depuis de nombreuses années. Nous sommes ravis que Hansen poursuive son partenariat avec nous dans le cadre de la croissance de nos activités au Danemark et au-delà ».

David Castree, président de la division Energy & Utilities chez Hansen, commente : « Nous sommes fiers de la confiance dont Å Entelios a fait preuve en choisissant la solution CIS de Hansen pour l'aider à accroître sa présence sur le marché danois. Ce partenariat renforce l'engagement de Hansen à soutenir les détaillants d'énergie à travers l'Europe et à leur permettre de prospérer sur des marchés dynamiques et axés sur les données ».

Pour de plus amples informations sur Hansen Technologies, veuillez consulter le site www.hansencx.com.

À propos de Hansen

Hansen Technologies (ASX : HSN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services pour les secteurs de l'énergie, des services publics, des communications et des médias. Grâce à son portefeuille de logiciels primés, Hansen dessert des clients dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données des clients, et à contrôler les processus essentiels de gestion des revenus et d'assistance à la clientèle.

Pour plus d'informations, consultez le site www.hansencx.com

À propos de Å Entelios

Å Entelios est l'une des plus grandes compagnies d'électricité de la région nordique, et notre mission est d'aider les entreprises publiques et privées à réaliser la transition verte. Nous faisons partie du premier groupe énergétique norvégien, Å Energi, qui se concentre sur l'augmentation de la production d'énergie renouvelable et le développement de meilleurs services énergétiques.

Pour plus d'informations, consultez le site www.entelios.com/en