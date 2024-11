Topptips for å gjøre TV-en din til en viktig del av din hjemmedekor Norge - Norsk USA - English Suomi - Suomeksi TCL Europe 05 nov, 2024, 03:47 GMT Del denne artikkelen Del denne artikkelen PARIS, 5. november 2024 /PRNewswire/ -- TV-er kan være et skikkelig "statement piece" i et rom, avhengig av personlig preferanse. For de som verdsetter en sømløs blanding av teknologi og design, tilbyr TCL NXTFRAME TV den perfekte løsningen. Med sitt slanke design og utbytbare magnetiske rammer i ulike farger, komplementerer The TCL NXTFRAME TV uanstrengt enhver interiørstil. TCL NXTFRAME TV som ikke bare fungerer som en funksjonell enhet, men også hever utseendet og følelsen av dekoret i hjemmet. Continue Reading

TCL tilbyr sine beste tips for å utnytte design og funksjonalitet på TV-en din for å skape et harmonisk og stilfullt bomiljø.

1. Inkorporere TV-en i en gallerivegg

Lag et sømløst utseende ved å kombinere TV-en din med en samling innrammede kunstverk. Ordne rammene rundt TV-en for å danne en sammenhengende gallerivegg. Denne tilnærmingen skjuler ikke bare TV-en, men gjør den også til et fokuspunkt i rommet. Moderne, flate, slanke ramme design gjør det perfekt for å blande inn i en gallerivegg uten å dominere rommet. Å integrere visuelle elementer som kunst og bilder kan forbedre et levende roms oppfattede verdi og estetisk appell.

2. Gjør TV-en din til et kunstverk

Bruk TVens kunstdisplayfunksjoner til å forvandle den til et levende kunstverk når den ikke er i bruk.

TCL NXTFRAME TV tilbyr forhåndslastede gallerisamlinger uten abonnementskostnader, noe som gir både bekvemmelighet og større verdi til brukerne.

Gjennom TCLs partnerskap med kjente museer og gallerier kan du nyte virtuell tilgang til noen av de mest ikoniske kunstverkene rett fra stuen din.

3. Design innbygde hyller med dekorative gjenstander

Integrer innebygde hyller rundt TV-en din for å inkludere dekorative gjenstander som bøker, vaser og skulpturer. Ved å veksle mellom hyllestørrelser og -pynt kan du forbedre plassutnyttelsen og skape et mer organisert og visuelt vakkert miljø. I tillegg tillater tilpassbare magnetiske rammer enkel personalisering av TV-en slik at den passer til omgivelsene.

4. Din TV-posisjon for optimal akustikk og visning

Omfavn den nye kunstneriske friheten til å plassere TV-en på en fremtredende og stilfull måte, uten å bekymre deg for refleksjoner, takket være skjermens matte finish. Den matte skjermen sikrer at selv i lyse miljøer vil refleksjoner ikke forstyrre visningsopplevelsen din. Det er imidlertid fortsatt viktig å vurdere orientering av overheadlys, dører og vinduer for å oppnå best mulig plassering. Sørg for at TV-en er på øyenivå når du sitter for optimal komfort.

Integrerte lydplanker forbedrer lydopplevelsen betydelig, og leverer rik, oppslukende lyd. Tilpassbare lydinnstillinger gir en raffinert lydopplevelse skreddersydd til rommets akustikk. Effektiv posisjonering av audiovisuelt utstyr kan forbedre lydkvaliteten og visningsopplevelsen betydelig.

5. Velg de beste malingsfargene for å vise TV-en din

Velg nøytrale eller mørke farger for å få TV-skjermen til å skille seg ut. Skjermer som dyp marine, kull og soft taupe kan skape en sofistikert bakgrunn for TV-en din. I tillegg kan bruk av TV-er med rammer som komplementerer disse fargene ytterligere forbedre den visuelle attraksjonen. Mørkere farger kan redusere blending og forbedre visningsopplevelsen, noe som gjør dem ideelle for medierom og boliger.

Bang & Olufsen Partnership

Pro-versjonen av TCL NXTFRAME TV er et integrert system som kommer med en matchende trådløs 3.1.2 lydplanke og trådløs subwoofer medkonstruert av TCL og Bang & Olufsens akustiske team for å skape en oppslukende audiovisuell opplevelse.

Bang & Olufsen-teamet jobbet tett med TCLs akustiske designteam gjennom produktutviklingen for å sikre at hver eneste note er så ren og ren som mulig, akkurat som kunstneren hadde til hensikt. Enten det er for filmer, spill eller musikk, vil forbrukerne kunne maksimere sin oppslukende opplevelse; aldri gå glipp av et ord av dialog, et slag av handlingen eller detalj fra et avslappende lydlandskap.

For å levere denne ekstraordinære lyden har den endelige lydopplevelsen blitt testet, stemt og godkjent av de samme akustikerne som er kjent for å skape de verdensberømte Bang & Olufsen-produktene. Dette lydsystemet inkluderer også forbedret dialogmodus og BeoSonic-teknologi, slik at brukerne kan tilpasse lydprofiler for å passe til hvilken som helst innholdstype.

Dette partnerskapet representerer det første skrittet i et langsiktig samarbeid for å transformere lydopplevelser over hele TCL-porteføljen.

Black Friday spesialtilbud

Dra nytte av våre eksklusive Black Friday-tilbud og bring hjem TCL NXTFRAME TV-serien til en uslåelig pris. Oppgrader din hjemmeunderholdning med premiumfunksjoner, inkludert lyd fra Bang & Olufsen i pro-modellen og fantastisk 4K Quantum Dot-teknologi for livlignende billedklarhet.

Om TCL

TCL er et raskt voksende forbrukerelektronikk selskap og en leder i den globale TV-bransjen. Det ble grunnlagt i 1981 og opererer nå i mer enn 160 markeder over hele verden. TCL spesialiserer seg på forskning, utvikling og produksjon av forbrukerelektronikk-produkter som alt fra TV-er, lyd og smarte husholdningsapparater. Besøk TCL-nettstedet på https://www.tcl.com .

