Vantage leverer for en fantastisk oppvisning på iFX Expo Dubai 2025

Vantages utvalgte talere kapret publikum med presentasjoner som fokuserte på handelsstrategier, handelssamfunnet og markedsdynamikk. Leder for forretningsutvikling, Souhail Fadlallah, ledet en engasjerende sesjon om «What's in the Brilliant Mind of Traders? (Hva ligger i handelsmenns briljante sinn?)» som tilbyr unik innsikt i handelspsykologi og beslutningstaking. Handelsmann-influenceren James Sellu delte sin ekspertise i «Find Your Guild within the Online Trading Biome (Finn ditt laug blant handelsbiomet på nett)», som hjelper deltakerne å utforske kraften i samarbeid innen handel.

Vantage-boden var full av aktivitet, med en uttrekning der deltakerne vant priser som gullbarrer og nano-ledgere, og fremhevet Vantages engasjement for å skape minneverdige opplevelser for deltakerne. Besøkende koste seg også med Ddakji, det ikoniske spillet fra Squid Game. Vinnerne mottok eksklusive Vantage-bærevesker spekket med merkevareprodukter, inkludert notatbøker, penner, vannflasker, trådløse ladere og reiseadaptere.

Fremtredende influencere som Zeina Khoury, QuratUlain Mohsin, Paras Bhardwaj og Safa Al Juboori besøkte Vantage-boden for å samhandle med teamet, gjennomføre intervjuer og lage innhold på sosiale medier som fremhevde arrangementet. Deres tilstedeværelse forsterket spenningen rundt Vantages stand og utvidet merkevarens rekkevidde til et bredere publikum.

For å avslutte arrangementet, arrangerte Vantage en eksklusiv Vantage Club: Samba Night, et arrangement for kunder som feiret selskapets 15-års milepæl. Kvelden fant sted på ikoniske SUSHISAMBA Dubai, som ligger på Nivå 51 av St. Regis The Palm Jumeirah. Restauranten var fullbooket for denne spesielle anledningen, for første gang i SUSHISAMBAs historie.

Gjestene ble ønsket velkommen med en tale av Marc Despallieres, administrerende direktør for Vantage Markets, som uttrykte hjertelig takk til kundene for deres tillit og støtte gjennom årene. I tillegg til nattens betydning ble Marcs utnevnelse som administrerende direktør for Vantage Markets offisielt annonsert under arrangementet, og markerte et nytt kapittel i selskapets reise.

Deltakerne mottok Vantage 15 år lasergraverte whiskyglass i krystall i en vakker gaveboks av tre. Kvelden ble markert med Vantage-merkede velkomstdrikker, en luksuriøs fire-retters middag, og levende underholdning, inkludert sambadansere, Capoeira-utøvere, en saksofonist, en perkusjonist, og en livlig DJ. Arrangementet harmoniserte takknemlighet, eleganse og uforglemmelige øyeblikk, og styrket ytterligere Vantages bånd med sine verdsatte klienter.

iFX Expo Dubai 2025 og Vantage Club: Samba Night demonstrerte Vantages engasjement for å fremme meningsfulle forbindelser og feire milepæler med det globale samfunnet.

Marc Despallieres, administrerende direktør for Vantage Markets, reflekterte over hendelsen:

«Vår deltakelse som Elite Sponsor på iFX Expo Dubai 2025 og feiringen av vår 15-årige milepæl gjenspeiler vår urokkelige forpliktelse til å styrke handelsmenn og forsyne fortreffelighet. Denne hendelsen tillot oss å vise frem vår ekspertise, få kontakt med vårt samfunn og gjøre en varig innvirkning.»

For mer oppdateringer om Vantages initiativer og arrangementer, besøk Vantage Markets.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en multiaktivamegler som gir kunder tilgang til en smidig og kraftig tjeneste for handel med Contracts for Difference (CFD)-produkter, inkludert Forex, råvarer, indekser, aksjer, ETF-er og obligasjoner.

Med over 15 års erfaring i markedet går Vantage utover rollen som megler og tilbyr et pålitelig handelsøkosystem, en prisvinnende mobilapp for handel og en brukervennlig handelsplattform som gjør det mulig for kundene å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen fra App Store eller Google Play.

RISIKOADVARSEL: CFD-handel innebærer betydelige risikoer. Du kan tape mer enn din opprinnelige investering.

