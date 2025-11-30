Vantage feirer dobbel seier under Finance Magnates Awards 2025 i Vietnam og Storbritannia

PORT VILA, Vanuatu, 30. november 2025 /PRNewswire/ -- Vantage feirer en dobbel seier ved Finance Magnates Awards 2025, og tar med seg titlene Raskest voksende handelsmegler 2025 i Vietnam og Beste partnerprogram-megler. 2025 i Storbritannia. Disse anerkjennelsene ble presentert til Vantage-merket som en del av arrangementets regionale priskategorier.

Vantage Celebrates Dual Wins at the Finance Magnates Awards 2025 in Vietnam and the UK

Finance Magnates Awards forblir en av bransjens mest respekterte referansepunkt, og dømmes gjennom stemmer fra fellesskapet og ekspertvurdering. Vantages anerkjennelse fremhever merkevarens vedvarende tiltak på tvers av driften, støttet av forbedrede utdanningsressurser og verktøy for både nye og erfarne handelsmenn. Utmerkelsen Beste partnerprogram-megler understreker styrken til Vantages partnerøkosystem, som er bygget på åpen sporing, konkurransedyktige provisjoner og dedikert kundesupport.

«Våre seiere i Vietnam og Storbritannia feirer vårt teams engasjement og våre kunders tillit, som begge driver vår vedvarende suksess», sa Marc Despallieres, administrerende direktør for Vantage. «Disse anerkjennelsene bekrefter vår innsats for å forstå kundenes behov og heve handelsopplevelsen på tvers av alle markeder.»

Sammen gjenspeiler disse utmerkelsene Vantages strategi for å forbedre kundeopplevelsen, styrke kapasiteten og levere innovasjonsdrevne handelsløsninger.

For mer informasjon om Vantage og deres prisbelønte tjenester, besøk Vantages nettsted. Tjenestetilgjengeligheten varierer avhengig av jurisdiksjon og enhet.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en multiaktiva CFD-megler som gir kunder tilgang til en smidig og kraftig tjeneste for handel med Contracts for Difference (CFD)-produkter, inkludert Forex, råvarer, indekser, aksjer, ETF-er og obligasjoner.

Med 16 års markedserfaring går Vantage utover rollen som megler og gir en pålitelig handelsplattform som gir kunder tilgang til handelsmuligheter.

RISIKOADVARSEL: CFD-er er komplekse instrumenter og medfører en høy risiko for å miste penger raskt på grunn av giring. Sørg for at du forstår risikoen før du handler.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt til informasjonsformål og utgjør ikke finansiell rådgivning, et tilbud eller oppfordring til noen finansielle produkter eller tjenester. Innholdet er ikke beregnet for innbyggere i noen jurisdiksjon der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lokal lovgivning eller forskrift. Prisene som er beskrevet er anerkjennelser på merkevarenivå og indikerer ikke lisenstillatelsene til noen spesifikk Vantage-enhet. Leserne rådes til å søke uavhengig profesjonell rådgivning før de tar noen investerings- eller økonomiske beslutninger. Enhver tillit du legger til den fremlagte informasjonen er strengt på egen risiko.

