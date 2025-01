Vantage oppnår 5000 omtaler på Trustpilot og sementerer omdømmet som en pålitelig handelsplattform

PORT VILA, Vanuatu, 28. januar 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets er stolt av å kunngjøre en betydelig milepæl i sin reise for å styrke handelsmenn: bragden å overgå 5000 anmeldelser på Trustpilot, en av verdens mest pålitelige forbrukervurderingsplattformer. Med en imponerende TrustScore på 4* understreker denne prestasjonen Vantages forpliktelse til å forsyne eksepsjonell service og verdi til sitt globale handelssamfunn.

Vantage Reaches 5K Reviews on Trustpilot, Cementing Reputation as a Trusted Trading Platform

Milepælen med 5000 omtaler gjenspeiler tilliten og tilfredsheten til Vantages kunder, som har rost plattformen for sine innovative handelsverktøy, den sømløse brukeropplevelsen og dedikert kundesupport. Den positive tilbakemeldingen fremhever Vantages urokkelige fokus på å bygge tillit, gjennomsiktighet og pålitelighet i finansmarkedene.

Marc Despallieres, administrerende direktør for Vantage Markets, delte sine tanker om denne prestasjonen: «Det å oppnå 5000 omtaler på Trustpilot er et stolt øyeblikk for Vantage. Det gjenspeiler tilliten våre kunder har til oss og vår forpliktelse til å gi en eksepsjonell handelsopplevelse. Vi er takknemlige for vårt globale samfunn for deres støtte og tilbakemelding, som inspirerer oss til kontinuerlig å forbedre og innovere.»

Etter hvert som Vantage fortsetter å vokse, er selskapet fortsatt forpliktet til å fremme et handelsmiljø der kunder føler seg støttet, styrket og verdsatt. Ved å lytte til tilbakemeldinger fra kundene og drive innovasjon, er Vantage klar til å oppnå enda større milepæler i fremtiden.

For mer informasjon om Vantages tjenester og prestasjoner, besøk Vantage Markets.

* Tallene er nøyaktige i skrivende stund og kan endres etter hvert som nye omtaler sendes inn.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en global CFD megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og kraftfull tjeneste for handel med Forex, råvarer, indekser, aksjer, obligasjoner og ETF-er.

Med over 15 års erfaring i markedet går Vantage utover rollen som megler og tilbyr et pålitelig handelsøkosystem, en prisvinnende mobilapp for handel og en brukervennlig handelsplattform som gjør det mulig for kundene å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen fra App Store eller Google Play.

trade smarter @vantage

RISIKOADVARSEL: CFD-handel innebærer betydelige risikoer. Du kan tape mer enn din opprinnelige investering.

Bilde - https://mma.prnewswire.com/media/2606483/Vantage_Reaches_5K_Reviews_Trustpilot_Cementing_Reputation_a_Trusted_Trading.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg