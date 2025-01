Vantage vinner «Best in Class»-pris for kopihandel for femte år på rad

PORT VILA, Vanuatu, 24. januar 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets er stolt av å kunngjøre sin anerkjennelse i ForexBrokers.coms årlige prisutdeling i 2025, hvor Vantage Markets ble tildelt den prestisjefylte «Best in Class» -utmerkelsen for kopihandel for femte år på rad. Denne prestasjonen bekrefter Vantages lederposisjon i å levere eksepsjonelle kopihandelsløsninger til sitt samfunn av handelsmenn.

Vantage Wins Best in Class Award for Copy Trading for Fifth Consecutive Year

ForexBrokers.com, en pålitelig bransjeautoritet for evaluering av handelsplattformer, tildelte Vantage en imponerende samlet vurdering på 4 av 5 stjerner, noe som gjenspeiler deres forpliktelse til fortreffelighet på tvers av flere kategorier:

Provisjoner og gebyrer : 4.5/5

: 4.5/5 Mobile handelsapper : 4/5

: 4/5 Plattformer og verktøy : 4/5

: 4/5 Forskning : 4/5

: 4/5 Utdanning : 4/5

: 4/5 Tillitsscore: 90

Anerkjennelsen fremhever Vantages engasjement for å styrke handelsmenn med banebrytende verktøy, konkurransedyktig prising og robuste pedagogiske ressurser. Dens høye rangeringer i kritiske kategorier demonstrerer plattformens forpliktelse til å tilby et intuitivt, åpent og effektivt handelsmiljø.

Vantages prisbelønte kopihandelsplattform fortsetter å skille seg ut ved å gjøre det mulig for brukere å sømløst replikere strategiene til erfarne handelsmenn. Plattformen er designet for å gjøre handel mer tilgjengelig, og gir verktøy som henvender seg til handelsmenn på alle nivåer.

Marc Despallieres, strategi- og handelsdirektør i Vantage, uttrykte sin stolthet over prestasjonen:

«Å bli anerkjent som 'Best in Class' for kopihandel av ForexBrokers.com for femte år på rad er en betydelig milepæl for Vantage. Denne anerkjennelsen reflekterer vårt teams harde arbeid og engasjement i å levere en plattform som kombinerer innovasjon med simplisitet, noe som gjør handel mer tilgjengelig og effektiv for alle våre kunder».

Med en tillitsscore på 90, fortsetter Vantage å demonstrere sin pålitelighet og dedikasjon til å fremme et trygt og klientfokusert handelsmiljø. Anerkjennelsen fra ForexBrokers.com står som et bevis på Vantages urokkelige forpliktelse til å sette bransjestandarder for kvalitet og service.

For mer informasjon om Vantages prisbelønte tjenester, besøk Vantage Markets .

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en multiaktivamegler som gir kunder tilgang til en smidig og kraftig tjeneste for handel med Contracts for Difference (CFD)-produkter, inkludert Forex, råvarer, indekser, aksjer, ETF-er og obligasjoner.

Med over 15 års erfaring i markedet går Vantage utover rollen som megler og tilbyr et pålitelig handelsøkosystem, en prisvinnende mobilapp for handel og en brukervennlig handelsplattform som gjør det mulig for kundene å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen fra App Store eller Google Play.

trade smarter @vantage

RISIKOADVARSEL: CFD-handel innebærer betydelige risikoer. Du kan tape mer enn din opprinnelige investering.

Bilde - https://mma.prnewswire.com/media/2604410/Vantage_Wins_Best_Class_Award_Copy_Trading_Fifth_Consecutive_Year.jpg