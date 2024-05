APPRO poszerza współpracę z Silent Eight, aby dodatkowo wzbogacić światowej klasy ofertę rozwiązań do kontroli zgodności z przepisami

SINGAPUR, 2 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- APPRO, organizacja z branży cyfrowej, która ułatwia proces wprowadzenia nowego klienta w bankowości detalicznej, ma przyjemność ogłosić udane poszerzenie partnerstwa strategicznego z Silent Eight, które stanowi kontynuację wspólnego dążenia do precyzji, wydajności i możliwości sprawnego podejmowania decyzji w ramach programów Name Screening.

Silent Eight umożliwia zwalczanie przestępstw finansowych za pomocą wspomaganych SI rozwiązań do monitorowania - Name Screening, Transaction Screening i Transaction Monitoring.

Silent Eight, APPRO

Dzięki wczesnemu włączeniu opartej na SI automatyzacji w programach do przeciwdziałania przestępstwom finansowym APPRO strategicznie wspiera trwały wzrost i sprawne działanie w ZEA.

„APPRO z przyjemnością poszerza współpracę z Silent Eight. Wczesne zastosowanie opartej na SI automatyzacji potwierdza naszą dbałość o solidne i sprawne zarządzanie w ramach programów do przeciwdziałania przestępstwom finansowym w środowisku fintech w ZEA. Zapobieganie przestępstwom finansowym ma dla nas kluczowe znaczenie, a ten strategiczny ruch pomoże nam dostarczać klientom jeszcze więcej wartości" - Iftekhar Salim, dyrektor generalny APPRO.

"Dla Silent Eight kontynuacja współpracy z APPRO i bycie częścią misji spółki to zaszczyt. Chętnie będziemy ją wspierać przez wiele kolejnych lat". Matthew Leaney, dyrektor ds. przychodów Silent Eight

APPRO

APPRO to organizacja z branży cyfrowej, która umożliwia użytkownikom sprawne przejście przez żmudne procesy, oferując prosty, niewymagający papieru i bezproblemowy sposób na rozwiązywanie problemów finansowych i uzyskiwanie dostępu do potrzebnych funduszy.

We współpracy z czołowymi bankami, takimi jak Standard Chartered, HSBC i Arab Bank, APPRO oferuje szybki i prosty proces składania wniosków o kredyt, który maksymalnie ułatwia wprowadzenie nowego klienta.

Silent Eight

Silent Eight jest spółką technologiczną, która współpracuje z instytucjami finansowymi nad tworzeniem rozwiązań łączących najlepsze osiągnięcia ludzkości i zdobycze technologiczne. Korzystając ze sztucznej inteligencji, rozwiązanie Automated Alert Closure spółki Silent Eight naśladuje rozumowanie i podejmowanie decyzji przez człowieka na podstawie danych historycznych i ciągłego uczenia się. Silent Eight umożliwia instytucjom finansowym ograniczenie wyników fałszywie pozytywnych oraz zwiększenie dokładności i weryfikowalności swoich operacji związanych z zachowaniem zgodności z przepisami.

Silent Eight współpracuje z największymi bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi na świecie, m.in. Standard Chartered, HSBC, First Abu Dhabi Bank i Emirates NBD. Siedziba Silent Eight mieści się w Singapurze; spółka ma oddziały w Nowym Jorku, Londynie, Warszawie i Bengaluru.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2401721/Silent_Eight_APPRO.jpg