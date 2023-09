ASCENSIA OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA CUKRZYCY 2023

Celem tegorocznego konkursu jest podnoszenie świadomości na temat cukrzycy i zwrócenie uwagi na prawdziwe życie diabetyków na całym świecie.

PARSIPPANY, New Jersey, 19 września 2023 r. /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, międzynarodowa firma oferująca produkty dla osób z cukrzycą, właściciel systemu monitorowania stężenia glukozy we krwi CONTOUR® i wyłączny dystrybutor systemu ciągłego monitorowania glukozy (CGM) Eversense®, czeka na zgłoszenia osób chętnych do udziału w popularnym konkursie plastycznym i fotograficznym w ramach wsparcia obchodów Światowego Dnia Cukrzycy 2023. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest cukrzyca w prawdziwym życiu, a jego celem jest uchwycenie rzeczywistych wyzwań, sukcesów i codzienności osób żyjących z cukrzycą.

Jedna na dziesięć osób zmaga się z cukrzycą, przy czym szacuje się, że w 2045 roku 783 milionów pacjentów zapadnie na tę chorobę [1]. Oznacza to, że podnoszenie świadomości na temat cukrzycy i codziennego życia diabetyków jeszcze nigdy nie było tak istotne. Konkurs „Tak wygląda cukrzyca. Takie jest prawdziwe życie" (This is diabetes. This is real") ukierunkowany jest na zgromadzenie kolekcji prac plastycznych i fotograficznych przesłanych przez uczestników z całego świata, opowiadających osobistą historię na temat ich życia z cukrzycą.

Ilustracje, fotografie i prace w formie cyfrowej można przesyłać za pośrednictwem strony www.thisisdiabetes.com do 31 października, a zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w Światowym Dniu Cukrzycy, będącym globalną inicjatywą Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF - International Diabetes Federation), który odbywa się każdego roku 14 listopada.

Rob Schumm, dyrektor generalny Ascensia Diabetes Care, skomentował: „Światowy Dzień cukrzycy jest dla firmy Ascensia ważną datą i z dumą wspieramy IDF w realizacji tej inicjatywy już ósmy rok z rzędu".

„Nasz konkurs plastyczny i fotograficzny organizujemy już po raz trzeci i nie mogę już doczekać się wszystkich zgłoszonych prac - dodał. - Każdego roku jestem pełen podziwu dla przesyłanych dzieł sztuki i poruszających historii stojących za każdą pracą. W ramach tegorocznej edycji konkursu zatytułowanej >>Tak wygląda cukrzyca. Takie jest prawdziwe życie<<, zachęcamy ludzi w każdym wieku i o różnorodnych umiejętnościach do zgłoszenia pracy, która opowie o tym, co oznacza dla nich cukrzyca w prawdziwym życiu. Niezależnie, od tego czy stworzycie rysunek, obraz, czy fotografię, chcemy, abyście uchwycili cukrzycę bez żadnych filtrów, od codziennych zmagań po momenty, które napawają was dumą. Bądźmy kreatywni i pokażmy światu cukrzycę w życiu codziennym".

Zwycięzcy otrzymają okazję do przekazania kwoty 6 000 €, 3 000 € i 1 000 € odpowiednio za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca na wybraną przez nich organizację charytatywną działającą na rzecz diabetyków. Jury konkursowe, w którym zasiądą członkowie internetowych społeczności diabetologicznych, profesjonalni artyści, pracownicy firmy Ascensia i ambasador marki Eversense, będzie poszukiwało kreatywności, opowiedzianej historii i powiązań z tegorocznym tematem przewodnim.

Organizatorzy oczekują, że tegoroczny konkurs powtórzy sukces kampanii „Tak wygląda cukrzyca" z 2021 i 2022 roku. W ubiegłym roku Ascensia otrzymała ponad 350 zgłoszeń z całego świata i przekazała 10 000 € na wskazane przez laureatów organizacje z 4 kontynentów. Inspiracji można szukać w zwycięskich pracach z lat ubiegłych znajdujących się na stronie Ascensia i na stronach kampanii 2021 tutaj oraz kampanii 2022 tutaj .

Ascensia Diabetes Care jest podmiotem zależnym PHC Holdings Corporation (TSE: 6523).

