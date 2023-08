Assembly, agencja należąca do grupy Stagwell (STGW), otwiera oddział retail media w Europie

Połączone i skalowane rozwiązania dla branży handlowej sygnalizują nadejście nowej ery wzrostu i transformacji w regionie.

LONDYN, 16 sierpnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Assembly, międzynarodowa agencja medialna, ogłasza otwarcie europejskiego oddziału retail media w odpowiedzi na dynamicznie rosnący w regionie popyt na usługi w tym zakresie.

Wraz z otwarciem oddziału w ofercie firmy pojawią się nowe produkty i możliwości tworzące kompleksowe połączone rozwiązania dla branży handlowej, dzięki którym działające w niej marki detaliczne i DTC będą mogły zwiększać skalę działalności, wprowadzać automatyzację oraz zwiększać marże na wszystkich etapach ścieżki konsumenta. Oddział retail media, na czele którego stanie Ada Wachowska, początkowo tworzyć będzie zespół 25 zaangażowanych specjalistów, a z usług korzystać będą branże produktów szybkozbywalnych, produktów luksusowych, handlu detalicznego oraz podmioty z rynków pionowych elektroniki użytkowej. Powstanie nowych struktur regionalnych przyczyni się do pogłębienia wielokrotnie nagradzanej wiedzy eksperckiej Assembly w dziedzinie globalnego rynku retail media, wykorzystywanej regionalnie m.in. przez partnerów takich jak Amazon, Bol.com, Sephora czy Douglas.

„Retail media to najdynamiczniej rosnący kanał wydatków reklamowych, a wśród klientów z branży detalicznej obserwujemy najwyższy w historii popyt na innowacje – mówi Matt Adams, dyrektor generalny europejskiego oddziału Assembly. - Multidyscyplinarny zespół specjalistów rynku retail media w Europie to doskonała oferta dla klientów, którym zależy na szerokim oglądzie sytuacji w poszczególnych kanałach marketingowych na podstawie badań dotarcia, a także wykorzystaniu retail media jako integralnego elementu ścieżki konsumenta".

Assembly posiada rozbudowany portfel usług i doświadczenie w ich świadczeniu na całym świecie. Celem firmy jest wsparcie marek detalicznych i DTC w osiąganiu lepszych wyników działalności cyfrowej oraz jej skalowaniu. Rezygnując z usług innych agencji lub wewnętrznych zespołów marketingowych na rzecz Assembly, klienci odnotowują ponad 30% wzrost zwrotu z inwestycji (ROI) przy tym samym poziomie nakładów reklamowych.

Przed otwarciem działu retail media firma pozyskała szereg nowych klientów i członków kadry przywódczej, a wszystko to pod wodzą Matta Adamsa, dyrektora generalnego oddziału europejskiego Assembly, który dołączył do agencji w marcu 2023 r.

ASSEMBLY

Nowoczesna agencja medialna świadcząca usługi marketingu w modelu omnichannel. Poprzez połączenie możliwości danych, wiedzy ekspertów i potencjału technologii opracowuje ona rozwiązania napędzające wzrost dla najlepszych marek na globie. Nasze podejście łączy pełne rozmachu narracje marketingowe ze zintegrowanymi globalnymi rozwiązaniami w dziedzinie mediów, które przynoszą oczekiwane rezultaty i kreują wzrost dla dużych przedsiębiorstw. Utalentowany międzynarodowy zespół Assembly liczy ponad 1,6 tys. pracowników, którzy korzystają z naszej autorskiej technologii STAGE. W naszych działaniach zawsze nastawieni jesteśmy na cel. Jesteśmy też pionierami w branży agencji medialnych, jeśli chodzi o rozwiązania mające pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Assembly to dumny członek grupy Stagwell, sieci challengerów stworzonej z myślą o transformacji branży marketingowej. Więcej informacji na stronie assemblyglobal.com.

SIEĆ BRAND X PERFORMANCE STAGWELL

Utworzona przez Stagwell sieć Brand X Performance to grupa skupiająca czołowe agencje kreatywne, medialne i e-commerce, które łącznie zatrudniają 6 tys. ekspertów w 60 biurach na terenie 20 państw, zarządzając wartymi 5 mld USD aktywami medialnymi. Należą do niej m.in. agencje kreatywne GALE, Forsman & Bodenfors, Crispin Porter Bogusky (CP+B), agencje medialne Assembly, Goodstuff i Grason, specjaliści rynku B2B Multiview, agencja Ink tworząca treści w wielu językach oraz świadcząca specjalistyczne usługi dla branży turystycznej i medialnej, a także eksperci od rynku e-commerce – Brand New Galaxy. Przyłączając się do sieci, podmioty z branży marketingu zyskują bardziej dynamicznego partnera, który zapewnia globalne, zintegrowane rozwiązania B2B i B2C na styku danych, technologii, mediów i kreatywności mające na celu wspierać rozwój marek na całym świecie.

