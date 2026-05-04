Badanie EXCEL - pierwsze tego rodzaju - podkreśla kluczową rolę fosfolipidów niezbędnych w leczeniu stłuszczeniowej choroby wątroby

PARYŻ, 4 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Nowe badanie wykazało, że leczenie fosfolipidami niezbędnymi (Essentiale) skutkowało 2,5-krotnie większą redukcją tłuszczu w wątrobie, istotnym zmniejszeniem zmęczenia oraz poprawą kontroli glikemii u osób z chorobą stłuszczeniową wątroby związaną z dysfunkcją metaboliczną (MASLD) - określaną również jako „stłuszczeniowa choroba wątroby" - w porównaniu z samą dietą i aktywnością fizyczną.

Wyniki pochodzą z badania klinicznego EXCEL dotyczącego Essentiale (marka Opella) - wieloośrodkowego, randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą kontrolowanego placebo, pierwszego tego rodzaju badania poświęconego fosfolipidom niezbędnym (EPL). Badanie objęło pacjentów z MASLD i chorobami współistniejącymi, takimi jak cukrzyca typu 2, hiperlipidemia lub otyłość.

MASLD jest najczęściej występującą przewlekłą chorobą wątroby na świecie obejmującą szacunkowo 30% dorosłej populacji, przy czym prognozy wskazują, że do 2040 r. będzie nią dotkniętych ponad 55% dorosłych na świecie[1].

Często uznawana za cichą chorobę, stłuszczeniowa choroba wątroby niejednokrotnie wiąże się z wyniszczającym zespołem objawów, takich jak ból brzucha, zmęczenie, zaburzenia snu, wzdęcia, objawy depresyjne, lęk oraz ryzyko metaboliczne.

Profesor Norbert Stefan, kierownik Katedry Diabetologii Klinicznej i Eksperymentalnej na Uniwersytecie w Tybindze

„To przełomowe badanie stanowi ważny moment dla milionów osób żyjących obecnie z MASLD. Badanie EXCEL podkreśla kliniczne znaczenie wczesnej interwencji i wypełnia lukę między badaniami naukowymi a doświadczeniem pacjentów. Wykazując wymierną redukcję tłuszczu w wątrobie i ograniczenie zmęczenia, badanie to potwierdza istotne przesłanie, że istnieją skuteczne, oparte na dowodach możliwości poprawy wyników leczenia i przywrócenia nadziei na lepszą jakość życia u osób z MASLD".

W badaniu EXCEL zastosowano nowoczesne, nieinwazyjne metody obrazowania do pomiaru tłuszczu w wątrobie, a także zwalidowany kwestionariusz specyficzny dla choroby do oceny wpływu leczenia na dobrostan pacjentów. Główne wyniki badania wykazały, że stosowanie fosfolipidów niezbędnych jako uzupełnienie diety i aktywności fizycznej wiązało się z:

2,5-krotnie większą redukcją tłuszczu w wątrobie w porównaniu z samą zmianą stylu życia mierzoną metodą FibroScan CAP (Controlled Attenuation Parameter - pomiar tłumienia ultradźwięków przez tkankę wątroby).

Statystycznie istotnym ograniczeniem zmęczenia zgłaszanego przez pacjentów, które jest głównym i często pomijanym objawem MASLD. Wynik ten oceniano formalnie za pomocą zwalidowanej skali CLDQ-MASLD, standaryzowanego narzędzia oceny dobrostanu u osób z przewlekłą chorobą wątroby.

Badanie wykazało również, że leczenie EPL istotnie obniżało poziomy HbA1c, kluczowego wskaźnika kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2, co czyni wyniki szczególnie istotnymi dla dużego odsetka pacjentów z MASLD z współistniejącymi zaburzeniami metabolicznymi.

Nikunj Thakker, globalny dyrektor marki Essentiale, Opella.

„Badanie EXCEL pokazuje, że czas ma kluczowe znaczenie. W przypadku wczesnego wykrycia znaczna część przypadków MASLD może być odwracalna. To oparte na dowodach leczenie, wykorzystujące fosfolipidy niezbędne w połączeniu z dietą i aktywnością fizyczną, aktywnie redukuje tłuszcz w wątrobie i bezpośrednio przeciwdziała wyniszczającemu zmęczeniu, zmieniając perspektywy leczenia miliardów osób na świecie żyjących ze stłuszczeniową chorobą wątroby".

Pełna metodologia badania i wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Liver International": https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/liv.70601.

[1] Bellentani S., Scaglioni F., Marino M. oraz Bedogni G., „Epidemiology of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (Epidemiologia niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby)" Digestive Diseases 28, nr 1 (2010): 155-161.