EXCEL - První studie svého druhu upozorňuje na zásadní roli esenciálních fosfolipidů při zlepšování onemocnění ztučnělých jater
May 01, 2026, 12:18 ET
PARIS, 1. května 2026 /PRNewswire/ -- Nová studie prokázala, že léčba esenciálními fosfolipidy (Essentiale) vedla k 2,5krát většímu snížení jaterního tuku, výraznému zlepšení únavy a zlepšení kontroly glykémie u jedinců s metabolickou dysfunkcí - steatotickým onemocněním jater (MASLD) - známým také jako "ztučnění jater" - než samotná dieta a cvičení.
Tyto výsledky přinesla klinická studie EXCEL společnosti Essentiale (značka Opella) - multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, která jako první svého druhu testovala esenciální fosfolipidy (EPL). Studie zkoumala pacienty s MASLD s komorbiditami, jako je diabetes 2. typu, hyperlipidemie nebo obezita.
MASLD je celosvětově nejrozšířenější chronické onemocnění jater, které postihuje odhadem 30 % dospělé populace, přičemž podle prognóz bude do roku 2040 postiženo více než 55 % dospělých na celém světě[1].
Ztučnění jater, které je často považováno za "tiché" onemocnění, je často spojeno s vyčerpávající konstelací příznaků, jako jsou bolesti břicha, únava, problémy se spánkem, nadýmání, depresivní příznaky, úzkost a metabolická rizika.
Profesor Norbert Stefan, vedoucí katedry klinické a experimentální diabetologie na univerzitě v Tübingenu.
„Tento průlomový výzkum představuje důležitý okamžik pro miliony lidí, kteří v současnosti žijí s MASLD. Studie EXCEL zdůrazňuje klinický význam včasné intervence a překlenuje propast mezi vědeckými důkazy a zkušenostmi pacientů. Tím, že tato studie prokázala měřitelné zlepšení v redukci jaterního tuku a zlepšení únavy, posiluje zásadní poselství, že existují účinné, na důkazech založené možnosti, jak změnit výsledky a obnovit naději na energičtější život u lidí s MASLD."
Studie EXCEL použila moderní neinvazivní zobrazovací metody k měření jaterního tuku spolu s validovaným dotazníkem specifickým pro dané onemocnění, aby posoudila dopad léčby na pohodu pacientů. Výsledky hlavní studie ukázaly, že pokud se esenciální fosfolipidy používaly jako doplněk k dietě a cvičení, byly spojeny s:
- 2,5krát větší snížení jaterního tuku ve srovnání s pouhou intervencí životního stylu, měřeno pomocí FibroScan CAP (Controlled Attenuation Parameter).
- Statisticky významné zlepšení pacientem hlášené únavy, která je hlavním a často přehlíženým příznakem MASLD. Tento výsledek byl formálně hodnocen pomocí validovaného skóre CLDQ-MASLD, standardizovaného měřítka pohody u osob s chronickým onemocněním jater.
- Studie rovněž uvedla, že léčba EPL významně snížila hladinu HbA1c, což je klíčový ukazatel kontroly glykémie u pacientů s diabetem 2. typu, takže tato zjištění jsou zvláště důležitá pro velké procento pacientů s MASLD se současnými metabolickými stavy.
Nikunj Thakker Global Brand General Manager Essentiale, Opella.
„Studie EXCEL dokazuje, že načasování je vše. Při včasném zachycení může být značná část případů MASLD zvratná. Tato léčba založená na důkazech, která využívá esenciální fosfolipidy v kombinaci s dietou a cvičením, aktivně snižuje množství jaterního tuku a čelí vysilující únavě, čímž mění výsledky miliard lidí na celém světě, kteří žijí s nemocí ztukovatění jater."
Úplná metodika studie a její výsledky byly zveřejněny v časopise Liver International:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/liv.70601.
[1] Bellentani S., Scaglioni F., Marino M., and Bedogni G., "Epidemiology of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease", Digestive Diseases 28, no. 1 (2010): 155–161.
