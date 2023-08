Bechtel: eksploatacja komercyjna reaktora 3 elektrowni Vogtle ważnym krokiem milowym dla amerykańskiego sektora jądrowego o „znacznie większym wpływie niż pojedyncza inwestycja"

WAYNESBORO, Georgia, 1 sierpnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Bechtel, firma działająca w dziedzinie inżynierii, zamówień i budownictwa zakończyła budowę nowych reaktorów 3 i 4 elektrowni jądrowej Vogtle w stanie Georgia, wydała dzisiaj oświadczenie wygłoszone przez Brendana Bechtela, prezesa i dyrektora generalnego Bechtel, na rozpoczęcie eksploatacji komercyjnej reaktora 3:

„Jesteśmy niezwykle dumni z wkładu firmy Bechtel w to osiągnięcie. Nasz zespół wykazuje pełne zaangażowanie w zakończenie inwestycji Vogtle od początku jego udziału w projekcie".

„Dzisiejsze rozpoczęcie eksploatacji komercyjnej reaktora 3 elektrowni Vogtle sprawia, że południowy wschód kraju zyskuje nowe źródło czystej, niezawodnej, bezwęglowej podstawowej energii elektrycznej. Jest to pierwszy nowy reaktor elektrowni jądrowej wybudowany w USA od ponad 30 lat, który przywróci USA pozycję lidera globalnej branży jądrowej".

„Bechtel wspiera projektowanie i budowę 150 elektrowni jądrowych na świecie. Wiemy z pierwszej ręki, że reaktory 3 i 4 elektrowni Vogtle mają duży udział w odnowieniu zdolności USA w zakresie budowy elektrowni jądrowych, z uwzględnieniem pracowników i krajowych łańcuchów dostaw potrzebnych do budowy największej w USA elektrowni jądrowej. Reaktor 3 elektrowni Vogtle rozpoczyna działanie w kluczowym momencie, kiedy problemy związane z bezpieczeństwem energetycznym oraz potrzeba ograniczenia emisji dwutlenku węgla napędzają rozwój światowego przemysłu jądrowego".

„Elektrownia Vogtle wytworzy więcej bezwęglowej energii elektrycznej niż jakikolwiek inny obiekt wytwarzający energię obecnie działający w kraju. Zakończenie budowy wzmacnia pozycję USA jako odpowiedzialnego partnera do współpracy w zakresie nowej energii jądrowej na świecie i stanowi kontynuację udziału USA w zapewnianiu solidnej realizacji standardów bezpieczeństwa jądrowego, zabezpieczeń i nierozprzestrzeniania materiałów jądrowych. Dlatego wpływ Vogtle znacznie wykracza poza pojedynczą inwestycję".

„Dziękuję tysiącom wykwalifikowanych specjalistów, partnerom związkowym, inżynierom, kierownikom projektów, specjalistom ds. zamówień, dostawcom, podwykonawcom i wszystkim, dzięki którym ten dzień był możliwy. Chcielibyśmy także podziękować Georgia Power i Southern Nuclear za możliwość doprowadzenia tego projektu do końca. Oczekujemy zakończenia prac nad reaktorem 4 w nadchodzących miesiącach".

W 2017 r. Georgia Power i Southern Nuclear zaangażowały firmę Bechtel do przejęcia budowy reaktorów 2 i 4 elektrowni Vogtle, która wniosła swoje rozległe doświadczenie zdobyte przy projektowaniu i budowie 150 elektrowni jądrowych na świecie. Reaktor 3 i 4 elektrowni Vogtle są pierwszymi reaktorami Westinghouse AP1000 wybudowanymi w USA.

Firma Bechtel zakończyła budowę reaktorów zdolnych do wytworzenia nowej energii o mocy ponad 76 000 megawatów i zaprojektowała, zbudowała lub wykonała usługi inżynieryjne i/lub budowlane w ponad 80% elektrowni w Stanach Zjednoczonych. Obecnie firma jest liderem działalności związanej z projektowaniem i budową zaawansowanych elektrowni, odgrywając ważną rolę w globalnych działaniach na rzecz osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Przy budowie reaktorów 3 i 4 elektrowni Vogtle firma Bechtel nawiązała partnerstwo z amerykańskimi związkami zawodowymi branży budowlanej (NABTU). W okresie najbardziej wzmożonych prac Bechtel i NABTU miały łącznie 9000 pracowników na miejscu budowy.

Bechtel to cieszący się zaufaniem branży i rządu partner świadczący usługi inżynieryjne, budowlane i zarządzania projektem. Wyróżnia nas wyjątkowej jakości kadra oraz bezkompromisowe dążenie do osiągania jak najlepszych wyników. Dostosowujemy nasze zdolności do celów naszych klientów, aby wywrzeć długotrwały, pozytywny wpływ. Od 1898 r. pomogliśmy klientom ukończyć ponad 25 000 projektów w 160 państwach z siedmiu kontynentów, w których ramach stworzyliśmy miejsca pracy, przyczyniliśmy się do rozwoju gospodarek, poprawiliśmy odporność infrastruktury światowej, zwiększyliśmy dostęp do energii, zasobów oraz podstawowych usług; sprawiliśmy też, że świat stał się bezpieczniejszym i czystszym miejscem.

Bechtel obsługuje rynek energii, infrastruktury, produkcji i technologii, górnictwa i wydobycia metali oraz energii jądrowej, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Oferujemy kompleksowe usługi, od wstępnego planowania i przygotowania inwestycji po uruchomienie i oddanie do eksploatacji. www.bechtel.com

