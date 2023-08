Bechtel: Kaupallinen toiminta Vogtlen 3-yksikössä on merkittävä virstanpylväs Yhdysvaltain ydinvoimateollisuudelle

Vaikutus "paljon yhtä hanketta suurempi"

WAYNESBORO, Georgia, 1. elokuuta 2023 /PRNewswire/ -- Brendan Bechtel, Georgian osavaltiossa sijaitsevan Vogtlen ydinvoimalan uusien yksiköiden 3 ja 4 rakentamiseen osallistunut suunnittelu-, hankinta- ja rakennusyhtiö Bechtelin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, antoi seuraavan lausunnon 3-yksikön kaupallisen toiminnan aloittamisesta:

"Olemme äärimmäisen ylpeitä Bechtelin osuudesta tämän virstanpylvään saavuttamisessa. Tiimimme on ollut sataprosenttisen omistautunut Vogtlen valmistumiselle siitä lähtien, kun tulimme mukaan saattamaan hanketta loppuun.

"Tänään alkava kaupallinen toiminta Vogtlen 3-yksikössä varmistaa maan kaakkoisosille huomattavan puhtaan, luotettavan, hiilettömän peruskuormitusenergian lähteen. Se on ensimmäinen Yhdysvalloissa rakennettu ydinvoimalayksikkö yli 30 vuoteen, ja auttaa nostamaan Yhdysvallat takaisin maailmanlaajuisen ydinvoimateollisuuden johtoon.

"Bechtel on osallistunut 150 ydinvoimalan suunnitteluun ja rakentamiseen maailmanlaajuisesti. Olemme huomanneet, miten Vogtlen 3- ja 4-yksiköt ovat palauttaneet Yhdysvaltojen mieleen ydinvoimarakentamisen taidon myös työvoiman ja kotimaisten toimitusketjujen osalta, joita tarvittiin Yhdysvaltain suurimman ydinvoimalan rakentamiseen. Vogtlen 3-yksikkö otetaan käyttöön tärkeällä hetkellä, jota varjostaa huoli energiavarmuudesta ja tarve vähentää hiilidioksidipäästöjä, jotka lisäävät ydinvoimaloiden määrää maailmanlaajuisesti.

"Vogtlen laitos tuottaa enemmän hiiletöntä sähköä vuodessa kuin mikään muu energiantuotantolaitos, joka toimii tällä hetkellä Yhdysvalloissa. Sen loppuunsaattaminen vahvistaa Yhdysvaltojen asemaa vastuullisena kumppanina, joka on ensisijainen valinta uuden ydinenergian saralla kaikkialla maailmassa, ja ylläpitää Yhdysvaltojen etua vahvojen turvallisuus-, varmuus- ja ydinsulkustandardien varmistamisessa. Tästä syystä Voglen vaikutus on huomattavasti yhtä hanketta suurempi.

"Haluankin esittää kiitokset tuhansille ammattilaisille, ammattiliittokumppaneille, insinööreille, projektipäälliköille, hankinta-asiantuntijoille, tavarantoimittajille, aliurakoitsijoille ja kaikille muille, jotka tekivät tämän päivän mahdolliseksi. Lisäksi haluan kiittää Georgia Power and Southern Nuclearia tilaisuudesta päästä auttamaan tämä hanke loppuun asti. Odotamme innolla pääsevämme tekemään saman 4-yksikön parissa muutaman kuukauden päästä."

Taustatietoja

Vuonna 2017 Georgia Power ja Southern Nuclear otti Bechtelin mukaan Vogtlen 3- ja 4-yksiköiden rakentamiseen. Bechtelillä on laaja kokemus 150 ydinvoimalan suunnittelusta ja rakentamisesta maailmanlaajuisesti. Vogtlen 3- ja 4-yksiköt ovat ensimmäiset Yhdysvaltoihin rakennetut Westinghouse AP1000 -yksiköt.

Bechtel on rakentanut yhteensä yli 76 000 megawattia uutta ydinvoimakapasiteettia, ja se on suunnitellut, rakentanut tai suorittanut suunnittelu- ja/tai rakennuspalveluja yli 80 prosentissa Yhdysvaltojen ydinvoimaloista. Yhtiö johtaa nykyään edistyksellisten ydinvoimaloiden suunnittelua ja rakentamista, mikä on ratkaisevan tärkeää maailmanlaajuisissa pyrkimyksissä saavuttaa hiilidioksidipäästöttömyys.

Bechtel teki yhteistyötä Pohjois-Amerikan Rakennusalojen Liittojen (NABTU:n) kanssa rakentaakseen Vogtlen laitoksen 3- ja 4-yksiköt. Hankkeen huippukaudella Bechtelillä ja NABTU:lla oli yhteensä 9 000 työntekijää työskentelemässä kohteessa.

