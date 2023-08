Bechtel: Komerční provoz třetího bloku elektrárny Vogtle je důležitým milníkem pro americký jaderný průmysl

„Dopad mnohem větší než jeden projekt"

WAYNESBORO, Ga., 31. července 2023 /PRNewswire/ -- Společnost Bechtel, která se zabývá inženýrskou činností, zásobováním a výstavbou a byla přizvána k dokončení výstavby nových bloků 3 a 4 jaderné elektrárny Vogtle v Georgii, dnes publikovala následující prohlášení předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Bechtel Brendana Bechtela u příležitosti zahájení komerčního provozu bloku 3:

„Jsme nesmírně hrdí na to, jaký podíl měla společnost Bechtel na dosažení tohoto milníku. Náš tým do projektu od první chvíle investoval 100 % svého úsilí, aby ho zdárně dokončil.

„Dnešní zahájení komerčního provozu třetího bloku elektrárny Vogtle přináší jihovýchodu země nový významný zdroj čisté, spolehlivé a bezuhlíkové základní energie. Jako první nový jaderný blok postavený v USA po více než 30 letech pomáhá vrátit Ameriku na mapu světového jaderného průmyslu.

„Společnost Bechtel se podílela na návrhu a výstavbě 150 jaderných elektráren po celém světě. Z vlastní zkušenosti víme, jak bloky 3 a 4 elektrárny Vogtle významně přispívají k obnovení americké ekonomiky v oblasti jaderné výstavby, včetně pracovní síly a domácích dodavatelských řetězců potřebných k výstavbě největší americké jaderné elektrárny. Blok 3 elektrárny Vogtle byl uveden do provozu v klíčové době, kdy obavy o energetickou bezpečnost a potřeba snižovat emise uhlíku ženou růst světové jaderné energetiky dopředu.

„Elektrárna Vogtle bude ročně vyrábět více bezuhlíkové elektřiny než jakékoli jiné energetické zařízení, které je v současnosti v USA v provozu. Její dokončení posiluje skutečnost, že Spojené státy jsou odpovědným partnerem pro novou jadernou energii na celém světě, a udržuje zájmy USA na zajištění přísných bezpečnostních standardů a závazků vyplývajících ze smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Proto je dopad elektrárny Vogtle mnohem větší než jen dopad jednoho projektu.

„Děkujeme tisícům kvalifikovaných řemeslníků, partnerům z odborů, inženýrům, projektovým manažerům, odborníkům na veřejné zakázky, dodavatelům, subdodavatelům a všem, kteří se zasloužili o to, že tento den mohl proběhnout. A děkujeme společnostem Georgia Power a Southern Nuclear za možnost dotáhnout tento projekt do konce. Těšíme se, že se nám to v nadcházejících měsících podaří uvést do provozu i blok 4."

Kontext

V roce 2017 se společnost Bechtel zapojila do výstavby 3. a 4. bloku elektrárny Vogtle, aby převzala štafetu od společností Georgia Power a Southern Nuclear, a přinesla tak do projektu své rozsáhlé zkušenosti, které získala projektováním a výstavbou 150 jaderných elektráren po celém světě. Bloky 3 a 4 elektrárny Vogtle jsou prvními bloky AP1000 společnosti Westinghouse, které byly kdy postaveny v USA.

Společnost Bechtel dokončila více než 76.000 megawattů nových jaderných výrobních kapacit a navrhla, postavila nebo provedla inženýrské a/nebo stavební služby u více než 80 % jaderných elektráren ve Spojených státech. V současné době je společnost lídrem v oblasti navrhování a výstavby moderních jaderných elektráren, které jsou klíčové pro celosvětové úsilí o dosažení nulových čistých emisí uhlíku.

Společnost Bechtel na výstavbě bloků 3 a 4 elektrárny Vogtle spolupracovala s odborovou organizací North America's Building Trades Unions (NABTU). V době největšího vytížení měly společnosti Bechtel a NABTU na stavbě dohromady 9000 pracovníků.

O společnosti Bechtel

Společnost Bechtel je důvěryhodným partnerem v oblasti inženýrství, výstavby a řízení projektů pro průmysl a státní správu. Vynikáme odbornou připraveností našich lidí a neúnavným úsilím o dosažení těch nejlepších výsledků. Naše schopnosti přizpůsobujeme cílům našich zákazníků, abychom vytvořili trvalý pozitivní dopad. Od roku 1898 jsme pomohli zákazníkům dokončit více než 25.000 projektů ve 160 zemích na všech sedmi kontinentech, které vytvořily pracovní místa, podpořily ekonomiku, zvýšily odolnost světové infrastruktury, zlepšily přístup k energii, zdrojům a životně důležitým službám a učinily svět bezpečnějším a čistším místem.

Společnost Bechtel působí v oblastech energetiky, infrastruktury, výroby, technologií, těžby a zpracování kovů, jaderné energetiky, bezpečnosti a životního prostředí. Naše služby pokrývají vše od počátečního plánování a investic až po zahájení a udržování provozu. www.bechtel.com

Kontakt:

Amanda Meixel

[email protected].com

M: 1-706-360-5526

P: 1-703-429-6313

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/326556/New_BECHTEL_LOGO.jpg

SOURCE Bechtel