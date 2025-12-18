Carrier ogłasza porozumienie w sprawie sprzedaży Riello grupie Ariston

PALM BEACH GARDENS, Floryda, 18 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), światowy lider w dziedzinie inteligentnych rozwiązań klimatycznych i energetycznych, ogłosił dzisiaj zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży swojego przedsiębiorstwa Riello grupie Ariston.

„Po zakończeniu kompleksowego i konkurencyjnego procesu przetargowego uznaliśmy, że Ariston Group będzie odpowiednim właścicielem, który poprowadzi Riello do kolejnego etapu rozwoju - powiedział David Gitlin, prezes i dyrektor generalny Carrier. - Riello ma bogatą tradycję i utalentowane zespoły, a obecna umowa odzwierciedla nasze zdyscyplinowane zarządzanie portfelem, ponieważ nadal koncentrujemy się na zróżnicowanych rozwiązaniach klimatycznych i energetycznych. Jestem niezmiernie wdzięczny naszym zespołom za ich wyjątkową pracę przy realizacji tego procesu" - dodał.

„Jesteśmy zaszczyceni, mogąc powitać Riello w naszej organizacji - powiedział Paolo Merloni, prezes zarządu Ariston Group. - Cenione marki Riello, wiedza techniczna i silna pozycja na głównych rynkach sprawiają, że firma doskonale uzupełnia Ariston Group. Zobowiązujemy się do kontynuowania tradycji Riello i wspólnego tworzenia znaczącej wartości dla wszystkich interesariuszy".

Carrier spodziewa się, że wpływy brutto z transakcji wyniosą około 430 mln USD i zamierza przeznaczyć wpływy netto na ogólne cele korporacyjne, w tym wykup akcji, zgodnie z priorytetami alokacji kapitału.

Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszej połowie 2026 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym uzyskania zgód organów regulacyjnych i przeprowadzenia konsultacji z radą zakładową.

BofA Securities pełni rolę wyłącznego doradcy finansowego Carrier, a Linklaters LLP - zewnętrznego doradcy prawnego.

Carrier

Carrier Global Corporation, światowy lider w dziedzinie inteligentnych rozwiązań klimatycznych i energetycznych, stawia sobie za cel tworzenie innowacji, które zapewniają komfort, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Dzięki pionierskim osiągnięciom w dziedzinie rozwiązań klimatycznych, takich jak regulacja temperatury, jakość powietrza i transport, firma poprawia jakość życia, wzmacnia kluczowe gałęzie przemysłu i zapewnia bezpieczny transport żywności, leków ratujących życie itp. Od czasu wynalezienia nowoczesnej klimatyzacji w 1902 roku kieruje się jasnym celem: poprawą jakości naszego życia i świata, w którym żyjemy. Firma utrzymuje pozycję lidera dzięki światowej klasy, inkluzywnej kadrze, która stawia swoich klienta w centrum wszystkiego, co robi. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.corporate.carrier.com lub śledź Carrier w mediach społecznościowych: @Carrier.

Carrier. For the World We Share

Ariston Group

Ariston Group (Bloomberg: ARIS IM) jest światowym liderem w dziedzinie zrównoważonego klimatu i komfortu wodnego, notowanym na giełdzie Euronext w Mediolanie. W 2024 r. grupa odnotowała przychody w wysokości 2,6 mld euro. Zatrudnia ponad 10 000 pracowników, prowadzi działalność w 40 krajach na 5 kontynentach, posiada 29 zakładów produkcyjnych i 28 ośrodków badawczo-rozwojowych. Grupa wykazuje swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, oferując energooszczędne rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, w tym pompy ciepła do ogrzewania, pompy ciepła do podgrzewania wody, rozwiązania hybrydowe, urządzenia wentylacyjne do użytku domowego, systemy wentylacyjne, komponenty elektryczne i systemy solarne, jednocześnie nieustannie inwestując w innowacje technologiczne, cyfryzację i zaawansowane rozwiązania w zakresie łączności. Grupa działa pod globalnymi markami strategicznymi Ariston, Elco i Wolf oraz markami takimi jak Calorex, NTI, HTP, Atag, Brink, Chromagen, Racold, a także Thermowatt i Ecoflam w branży komponentów i palników.

Wyjaśnienie dotyczące wypowiedzi prognozujących

Niniejszy komunikat zawiera wypowiedzi, które z wyjątkiem wypowiedzi przedstawiających fakty historyczne lub teraźniejsze, stanowią „wypowiedzi prognozujące" w rozumieniu przepisów dotyczących papierów wartościowych. Wypowiedzi prognozujące mają na celu przedstawienie aktualnych oczekiwań kierownictwa lub planów dotyczących przyszłych wyników operacyjnych i finansowych firmy Carrier w oparciu o założenia, które obecnie uznaje się za słuszne. Wypowiedzi prognozujące można rozpoznać po użyciu takich słów, jak „uważa", „oczekuje", „oczekiwania", „plany", „strategia", „perspektywy", „szacuje", „prognozuje", „cel", „przewiduje", „będzie", „powinien", „postrzega", „wytyczne", „perspektywy", „przekonany", „scenariusz" i inne słowa o podobnym znaczeniu w związku z omówieniem przyszłych wyników operacyjnych lub finansowych. Wypowiedzi prognozujące mogą dotyczyć między innymi sprzedaży działalności Riello przez Carrier, przewidywanego wykorzystania wpływów netto z tej sprzedaży, strategii lub transakcji Carrier, planów Carrier dotyczących zadłużenia oraz innych kwestii, które nie są faktami historycznymi. Wszystkie wypowiedzi prognozujące wiążą się z ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w wypowiedziach prognozujących. Dodatkowe informacje na temat czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych przedstawionych w wypowiedziach prognozujących, można znaleźć w raportach firmy Carrier na formularzach 10-K, 10-Q i 8-K, składanych lub przekazywanych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Wszelkie wypowiedzi prognozujące są aktualne wyłącznie na dzień ich publikacji, a firma Carrier nie ma obowiązku aktualizowania ani korygowania takich wypowiedzi w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych okoliczności, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo.

