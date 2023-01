CES 2023: firma Jackery prezentuje zupełnie nowe i rewolucyjne, przenośne generatory słoneczne, które potwierdzają jej pozycję lidera branży wytwarzania energii elektrycznej ze słońca

LAS VEGAS, 5 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma Jackery , światowy lider w dziedzinie nowoczesnych, przenośnych stacji zasilania i ekologicznych rozwiązań energetycznych do stosowania na zewnątrz, zaprezentowała swoje najbardziej innowacyjne przenośne generatory słoneczne, które stanowią uzupełnienie rodziny produktów najwyższej klasy Pro - 3000 Pro i 1500 Pro. Prezentacja odbywa się na targach CES 2023 (stoisko nr 8943 ) od 5 do 8 stycznia 2023 r. w Las Vegas.

Jako najbardziej prestiżowe wydarzenie technologiczne na świecie, CES stanowi epicentrum przełomowych technologii i globalnych innowacji, w którym spotykają się największe marki świata, by rozmawiać o biznesie i nawiązywać kontakty z potencjalnymi partnerami, a swoje odkrycia prezentują najbystrzejsi z innowatorów. Na swoim stoisku na targach CES 2023 firma Jackery przedstawia szereg nowych produktów i nagradzanych koncepcji. Wszystkie te innowacje świadczą o dążeniu marki do tego, by czysta energia stawała się codziennością ludzi, a działania te są wspierane przez specjalistyczną wiedzę w dziedzinie technologii słonecznych oraz całą dekadę solidnego doświadczenia branżowego.

Najnowszy flagowy produkt firmy Jackery - przenośny generator słoneczny z serii Pro Family, Solar Generator 3000 Pro, jest najlżejszym i najbardziej kompaktowym urządzeniem w swojej klasie. Dzięki sześciu panelom słonecznym SolarSaga 200W zapewniającym optymalną szybkość ładowania Ultra-Solar-Charging na słońcu w czasie od 3 do 4 godzin oraz ładowanie z gniazdka w tempie 2,5 godziny, urządzenie oferuje oszałamiające 3024 Wh wydajnej energii i wyjście 3000W AC. Wytwarzając maksymalną energię 8500 Wh dziennie, generator może zapewnić zapasowe źródło energii na pięć dni podczas przygód na świeżym powietrzu oraz w domu w razie awarii. Dzięki niezrównanemu systemowi chłodzenia, wspieranemu przez układy o wysokiej precyzji i aż dziewięć sensorów, 3000 Pro posiada usprawnione o 30 procent odprowadzania ciepła. Superciche urządzenie 3000 Pro, emitujące tylko 30 decybeli podczas ładowania w trybie cichym i wyposażone w łączność Bluetooth i Wi-Fi do komunikacji i sterowania urządzeniami mobilnymi w czasie rzeczywistym, na nowo definiuje aktywność na świeżym powietrzu, zapewniając usprawnione ekologicznie rozwiązanie do generowania energii.

Solar Generator 1500 Pro, który również obsługuje system Ultra-Charging, jest łatwy w transporcie, dzięki czemu doskonale nadaje się dla entuzjastów wypoczynku w plenerze. Urządzenie obejmuje stację zasilania o wysokiej pojemności Jackery Explorer 1500 Pro Power Station oraz sześć supernowoczesnych składanych paneli słonecznych SolarSaga 200W z magnesami, które można naładować energią słoneczną lub z gniazdka w zaledwie dwie godziny. 1500 Pro, dzięki pojemności 1512 Wh i maksymalnej mocy wyjściowej do 1800 W, zapewnia wspaniałe wrażenia podczas wypadów samochodem, zapewniając kompleksowy pakiet do generowania czystej energii w sposób użyteczny i bezpieczny.

Nowe produkty w rodzinie najwyższej klasy produktów Jackery - Pro - są całkowicie zeroemisyjne, odporne na wstrząsy i trudnopalne zgodnie z normami UL 94V-0. Urządzenia posiadają najlepsze w branży ogniwa słoneczne wykorzystujące technologię Interdigitated Back Contact (IBC), która pozwala 3000 Pro i 1500 Pro zmaksymalizować absorpcję światła, również w pochmurne dni, wcześnie rano i wieczorem. Obie nowości zapewniają imponujący i stały czas pracy aż do niskich temperatur sięgających -20°C, a inteligentny system zarządzania baterią (Battery Management SystemTM, BMS) firmy Jackery reguluje i chroni baterię oraz urządzenia, oferując dwanaście form ochrony, które obejmują wszelkiego rodzaju nieoczekiwane sytuacje, w tym przetężenie, zwarcie, nadmierne wyładowanie, przeładowanie, przepięcie, stres termiczny i inne.

Oba produkty, wraz z 1000 Pro wprowadzonym podczas IFA 2022 i 2000 Pro, który właśnie znalazł się wśród laureatów nagrody CES® Innovation Awards, tworzą kompletny zestaw produktów najwyższej klasy Pro firmy Jackery. Dzięki nowościom rodzina Pro oferuje więcej opcji pojemności, a Jackery może zapewniać bardziej elastyczne rozwiązania większej liczbie klientów, szczególnie osobom stale podróżującym w vanach i entuzjastom wypoczynku na świeżym powietrzu. W ramach specjalnego wydarzenia dla gości zainteresowanych przygodami w plenerze, firma Jackery zaprosiła słynnego podróżnika i sportowca Tristana Hamma, miłośnika przyrody i założyciela Revived Outdoors, który 7 stycznia poprowadzi warsztaty na stoisku Jackery. W trakcie spotkania Tristan opowie o swoich przygodach i podzieli się swoją opinią na temat produktów Jackery.

Jackery, czołowy dostawca innowacyjnych przenośnych stacji zasilania i ekologicznych rozwiązań energetycznych do stosowania na zewnątrz, założony w Kalifornii w 2012 r. jest marką najlepiej sprzedających się produktów opartych na energii słonecznej, której wizją jest oferowanie czystej energii wszystkim ludziom, niezależnie od miejsca. Firma Jackery w 2016 r. wprowadziła pierwsze zewnętrzne stacje zasilania, a w 2018 r. opracowała pierwsze przenośne panele słoneczne. Wyprowadzając generatory słoneczne na łono natury, Jackery jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne wszystkich entuzjastów przyrody, inspirując ich do jeszcze ciekawszych wypraw i poszukiwania bardziej niezwykłych doświadczeń niż kiedykolwiek wcześniej.

Po wyjściu ze swoją działalnością poza USA, do Europy, Japonii i Chin, firma Jackery od 2018 r. sprzedała na całym świecie ponad 2 miliony urządzeń, a jej produkty regularnie trafiały na listę bestsellerów na Amazonie. Marka otrzymała dotąd 40 prestiżowych międzynarodowych nagród za design, w tym Red Dot Design Award, iF Design Award, A' Design Award and Competition, Best of IFA oraz CES Innovation Award.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1977998/2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1977073/image_5009324_34428792.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpg

