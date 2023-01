CES 2023 : Jackery, leader de l'industrie de production d'énergie solaire, dévoile de nouveaux générateurs solaires portables révolutionnaires

LAS VEGAS, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Jackery , leader mondial de l'énergie portable innovante et des solutions d'énergie verte en plein air, a dévoilé ses générateurs solaires portables les plus innovants au CES 2023 (stand no 8943 ), qui a lieu du 5 au 8 janvier 2023 à Las Vegas. Les nouveaux modèles, 3000 Pro et 1500 Pro, compléteront la famille haut de gamme Pro de la marque.

CES, le salon technologique le plus influent au monde, est un point de départ pour les technologies de pointe et les innovateurs du monde entier. L'événement offre une plateforme où les plus grandes marques du monde peuvent parler d'affaires et se connecter aux partenaires potentiels, et où les innovateurs les plus ingénieux peuvent présenter leurs idées. Au CES 2023, le stand de Jackery présente une gamme de nouveaux produits ainsi que les produits conceptuels primés de l'entreprise. Chaque innovation reflète la volonté de la marque d'intégrer l'énergie verte dans le quotidien des gens, en s'appuyant sur son expertise en technologie solaire et sur une décennie d'expérience solide dans l'industrie.

Le dernier générateur solaire portable de la gamme Pro de Jackery, le Solar Generator 3000 Pro, est le plus léger et le plus compact de sa catégorie. Doté de six panneaux solaires SolarSaga de 200 W qui offrent une vitesse de recharge ultra-solaire optimale de 3 à 4 heures et une vitesse de recharge murale de 2,5 heures, le modèle dispose d'une puissance de 3 024 Wh et d'une sortie 3 000 W CA. Capable de produire un maximum de 8 500 Wh par jour, il peut fournir une alimentation de secours pendant cinq jours, que ce soit lors d'excursions en plein air ou en cas d'urgences domestiques. En outre, le système de refroidissement inégalé du 3000 Pro, soutenu par des puces de haute précision et neuf capteurs, améliore de 30 % l'efficacité de dissipation thermique du modèle. En plus de produire très peu de bruit (seulement 30 décibels lorsqu'il est rechargé en mode silencieux), le 3000 Pro prend en charge les technologies Bluetooth et Wi-Fi pour se connecter aux appareils mobiles et être contrôlés par ceux-ci en temps réel, redéfinissant ainsi le mode de vie en plein air en fournissant une solution d'énergie verte améliorée.

Le générateur solaire 1500 Pro, qui dispose également du système de recharge Ultra-Charging, est facilement transportable et constitue ainsi le compagnon idéal pour les amateurs de plein air qui recherchent une solution d'entrée de gamme. Il réunit un générateur Jackery Explorer 1500 Pro de grande capacité avec six panneaux solaires pliables magnétiques de pointe SolarSaga de 200 W, qui peuvent être rechargés à l'énergie solaire ou au mur en deux heures. Le 1500 Pro, alliant une capacité de 1 512 Wh et une puissance de sortie maximale de 1 800 W, permet une expérience de voyage ultime, avec une solution qui dispose de tout ce qu'il faut pour offrir une capture d'énergie propre, ainsi qu'une expérience conviviale et sûre.

Les deux produits, les plus nouveaux de la famille haut de gamme Pro de Jackery, ne produisent pas d'émissions, présentent une résistance aux chocs et des propriétés ignifuges conformes aux normes UL 94V-0, et ont des cellules solaires de pointe dotées de la technologie « Contact arrière interdigité » (IBC). Ceci permet aux modèles 3000 Pro et 1500 Pro de maximiser l'absorption de la lumière, même par temps nuageux, tôt le matin et tard le soir. Les modèles disposent d'une capacité de décharge impressionnante et fiable pouvant atteindre des températures basses de -20 °C (-4 °F), tandis que le système Battery Management SystemTM (gestion intelligente des batteries ou BMS) de Jackery régule et protège la durée de vie de la batterie et des dispositifs. Par ailleurs, le système offre douze types de protections qui prennent en compte toutes sortes de scénarios inattendus, y compris la surintensité, les courants de court-circuit, les décharges excessives, les surcharges, les surtensions, la protection thermique, entre autres.

Les deux produits, le 1000 Pro lancé à l'IFA 2022, et le 2000 Pro qui vient d'être nommé parmi les lauréats des CES® Innovation Awards, ont complété la famille haut de gamme Pro de Jackery. Leur ajout élargit les options de puissance de la gamme Pro, tout en permettant à l'entreprise de fournir des solutions plus flexibles à plus de clients, notamment les vanlifers et les amateurs de plein air. Pour le plaisir des visiteurs intéressés par l'aventure en plein air, Jackery a invité Tristan Hamm, athlète et aventurier de renom, amoureux de la nature et fondateur de Revived Outdoors, qui prendra part à un atelier au stand de Jackery le 7 janvier. À cette occasion, il partagera ses aventures avec Jackery et son point de vue sur les produits de la marque.

