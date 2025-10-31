DCH, International Organization of Human Capital Directors, wraz z Fiabilis Consulting Group w roli partnera wspierającego uruchomiły DCH Europe z siedzibą we Francji

Nową erę europejskiego przywództwa HR zaprezentowano we wrześniu w Paryżu.

PARYŻ, 31 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Współpraca to dziś klucz do sukcesu projektów o charakterze transformacyjnym. W odpowiedzi na rosnącą potrzebę dialogu między liderami HR, którzy mierzą się z globalnymi wyzwaniami, DCH – Międzynarodowa Organizacja Dyrektorów Personalnych – oraz Fiabilis Consulting Group połączyły siły, by rozszerzyć działalność DCH na całą Europę.

DCH International Organization of Human Capital Directors

DCH, które jest już obecne już w Hiszpanii, Portugalii, Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych, wybrało Francję na główną siedzibę DCH Europe. Nowe europejskie centrum ma łączyć liderów HR najwyższego szczebla, umożliwiając im wymianę doświadczeń, omawianie wspólnych wyzwań oraz tworzenie rozwiązań odpowiadających na potrzeby przyszłego rynku pracy.

– Dyrektorzy HRnie mogą już działać wyłącznie w granicach swoich krajów. Dzisiejsze wyzwania wymagają globalnej perspektywy i wspólnego działania. Naszą misją w DCH jest tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz wzmacnianie roli dyrektorów personalnych w zarządzaniu firmami. Cieszę się, że Fiabilis dołącza do nas w realizacji tego ważnego projektu – powiedział Juan Carlos Pérez Espinosa, założyciel i prezes wykonawczy DCH.

Założona w 2009 roku firma Fiabilis Consulting Group wnosi ponad dekadę europejskiego doświadczenia w optymalizacji i usprawnianiu kosztów pracy. Jako strategiczny partner DCH, Fiabilis wspiera rozwój DCH Europe i wzmacnia pozycję stowarzyszenia jako jednej z czołowych sieci HR we Francji, Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Łacińskiej.

Francuski zarząd DCH Europe skupia liderów HR z największych firm we Francji i na świecie. Przewodniczący zarządu będzie zasiadał w Globalnym Komitecie Wykonawczym DCH, co pozwoli włączyć lokalne perspektywy do międzynarodowych dyskusji. Trzeci Globalny Kongres odbył się w zeszłym tygodniu w Chile.

– Ten projekt to ważny moment w historii Fiabilis – podkreśla Arnaud Tardif, założyciel i dyrektor generalny Fiabilis Consulting Group, który dołączy do francuskiego zarządu DCH Europe. – Współpraca wnosi realną wartość dla branży, która kształtuje przyszłość rynku pracy. Wyzwania takie jak rola sztucznej inteligencji, przywództwo nowej generacji czy przejrzystość wynagrodzeń wymagają globalnej wymiany wiedzy. Dziękuję DCH za wspólną wizję oraz moim współpracownikom – Jorge Campdera, Dyrektorowi ds. PartnerstwStrategicznych, i Iwonie Busch, Dyrektorce Sprzedaży w Europie – dzięki którym ta współpraca stała się możliwa.

– Od ponad dekady DCH łączy liderów HR w Hiszpanii, Portugalii, USA i Ameryce Łacińskiej. Wybór Francji na europejskie centrum to kolejny krok w naszej misji budowania międzynarodowej społeczności HR, opartej na współpracy, wymianie doświadczeń i wspólnym tworzeniu rozwiązań dla przyszłości pracy – dodał Fernando Troncoso, dyrektor ds. rozwoju DCH Europe.Więcej informacji o Fiabilis i DCH: https://fiabiliscg.com/, https://www.orgdch.org/en/

