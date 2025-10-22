DCH, International Organization of Human Capital Directors, lanceert samen met Fiabilis Consulting Group als strategische partner DCH Europe, met hoofdkantoor in Frankrijk

Afgelopen september werd in Parijs een nieuw tijdperk voor HR in Europa ingeluid.

PARIJS, 22 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Samenwerking is de drijvende kracht achter het succes van transformatieve projecten. Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan dialoog tussen HR-leiders die wereldwijd voor grote uitdagingen staan, bundelen DCH - International Organization of Human Capital Directors en Fiabilis Consulting Group hun krachten om het netwerk van DCH in heel Europa uit te breiden.

DCH is al gevestigd in Spanje, Portugal, Latijns-Amerika en de VS en heeft nu Frankrijk gekozen als hoofdkantoor van DCH Europe. De nieuwe hub brengt senior HR-leiders samen om ervaringen en inzichten uit te wisselen, gezamenlijke uitdagingen te bespreken en samen te werken aan oplossingen voor de toekomst van werk.

HR-directeuren kunnen niet langer uitsluitend op nationale schaal denken. De uitdagingen waar we voor staan, vereisen een mondiale visie en gezamenlijke actie. De missie van DCH is om een platform te creëren voor kennisuitwisseling en om de strategische rol van Human Capital Directors binnen corporate governance te versterken. We zijn verheugd dat Fiabilis ons bij de lancering van dit belangrijke initiatief ondersteunt, zegt Juan Carlos Pérez Espinosa, oprichter en uitvoerend voorzitter van DCH.

Fiabilis is opgericht in 2009 en brengt meer dan tien jaar Europese expertise in het stroomlijnen en maximaliseren van de efficiëntie van de totale arbeidskosten met zich mee. Als strategische partner van DCH draagt Fiabilis actief bij aan de groei van het DCH Europe-project. Dankzij dit partnerschap wordt DCH's positie als toonaangevend HR-netwerk in Frankrijk, Spanje, Portugal en Latijns-Amerika verder versterkt.

De French Board of DCH Europe brengt top HR-leiders van toonaangevende Franse en multinationale bedrijven samen. De voorzitter wordt lid van het Global Executive Committee van DCH, zodat lokale inzichten de internationale discussies verdiepen. De derde Global Summit vond vorige week in Chile plaats.

"Dit project is een mijlpaal voor Fiabilis", aldus Arnaud Tardif, oprichter en CEO van Fiabilis Consulting Group, die zitting zal nemen in de Franse raad van bestuur. "Samenwerking creëert waarde voor een sector die centraal staat in de toekomst van werk. Uitdagingen zoals AI-integratie, senior leiderschap en beloningstransparantie vereisen internationale uitwisseling. Ik dank DCH voor het delen van deze visie met ons. Mijn dank gaat ook uit naar mijn collega's Jorge Campdera, ons hoofd Strategische Samenwerking, en Iwona Busch, onze directeur Verkoop in Europa, die met hun inzet deze samenwerking mogelijk hebben gemaakt."

Fernando Troncoso, directeur Ontwikkeling van DCH Europe, voegt hieraan toe: "Al meer dan tien jaar verenigt DCH HR-leiders in Spanje, Portugal, de VS en Latijns-Amerika. Met Frankrijk als onze Europese hub is deze lancering de volgende stap in onze wereldwijde missie: contacten leggen, uitwisseling met collega's stimuleren en oplossingen bieden voor HR-gemeenschappen over de hele wereld."

Voor meer informatie over Fiabilis en DCH: https://fiabiliscg.com/, https://www.orgdch.org/en/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2802662/FCG_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2802663/DCH_Logo.jpg