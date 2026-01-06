Firma Nordic Semiconductor upraszcza użycie sztucznej inteligencji brzegowej w miliardach urządzeń IoT

Nowa seria układów SoC nRF54L z jednostką przetwarzania neuronowego (NPU) i platformą Nordic Edge AI Lab zapewnia łatwość dostępu do inteligencji urządzenia i radykalnie obniża zużycie energii

LAS VEGAS, 6 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Nordic Semiconductor, światowy lider w dziedzinie rozwiązań łączności bezprzewodowej niskiej mocy, wprowadza inteligencję i funkcje sztucznej inteligencji do najmniejszych urządzeń Internetu rzeczy (IoT) z zasilaniem bateryjnym. Dzięki wiodącemu w branży rozwiązaniu ultraniskiej mocy ze sztuczną inteligencją brzegową firma Nordic przyspiesza pojawienie się nowej generacji urządzeń ze zintegrowaną sztuczną inteligencją brzegową — łącząc energooszczędność z niezrównaną łatwością obsługi dla deweloperów.

nRF54LM20B – nowy bezprzewodowy układ SoC o bardzo niskiej mocy i dużej pamięci z jednostką przetwarzania neuronowego (NPU) Axon

– nowy bezprzewodowy układ SoC o bardzo niskiej mocy i dużej pamięci z jednostką przetwarzania neuronowego (NPU) Axon Niestandardowe modele Neuton — wiodące w branży ultramałe modele sztucznej inteligencji inteligencji brzegowej

— wiodące w branży ultramałe modele sztucznej inteligencji inteligencji brzegowej Nordic Edge AI Lab — narzędzie rozwojowe, które upraszcza i przyspiesza rozwój sztucznej inteligencji brzegowej

„Fabryki sztucznej inteligencji (AI) trenują inteligencję, ale to firma Nordic ją wdraża — na urządzeniach brzegowych, tam, gdzie wszystko się dzieje" — mówi Vegard Wollan, dyrektor generalny Nordic Semiconductor. „Sztuczna inteligencja brzegowa nie jest już opcjonalna — to jedyny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa, prywatności i zrównoważonego rozwoju na dużą skalę. To rozwiązanie sztucznej inteligencji brzegowej firmy Nordic umożliwia podejmowanie decyzji w milisekundy bez opóźnień w transferze do chmury i z niej, zapewnia zgodność dzięki lokalnemu przetwarzaniu danych oraz gwarantuje radykalnie wydłużony czas pracy baterii miliardów podłączonych urządzeń. Jest to nowy standard dla sztucznej inteligencji brzegowej ultraniskiej mocy, który definiuje firma Nordic".

Nowa generacja urządzeń nRF54LM20B z jednostką przetwarzania neuronowego (NPU) Axon

W 2023 roku firma Nordic przejęła firmę Atlazo i jej technologię Axon. Układ SoC nRF54LM20B jest pierwszym elementem serii nRF54L o dużej pamięci, integrującym jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU) Axon — ultrawydajny akcelerator sprzętowy sztucznej inteligencji (AI), który pozwala na turboobsługę wymagających obciążeń brzegowych sztucznej inteligencji. Axon zapewnia do 7 razy wyższą wydajność i do 8 razy wyższą sprawność energetyczną w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami do takich zadań, jak klasyfikacja dźwięku, wykrywanie słów kluczowych i wykrywanie obrazów.

Układ SoC nRF54LM20B łączy w sobie jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU) Axon z 2 MB pamięci nieulotnej (NVM), 512 kB pamięci RAM, koprocesorem Arm® Cortex-M33 plus 128 MHz oraz komputerem o zredukowanym zbiorze instrukcji (RISC-V), szybkim portem USB, maksymalnie 66 wejściami-wyjściami ogólnego przeznaczenia (GPIO) oraz radiem 2,4 GHz ultraniskiej mocy czwartej generacji firmy Nordic z obsługą Bluetooth® LE, sondowania kanałów Bluetooth, technologii Matter over Thread i innych.

Wiodące w branży ultramałe modele Neuton ze sztuczną inteligencją brzegową

Modele Neuton są ultraminiaturowymi modelami brzegowymi wykorzystującymi sztuczną inteligencję (CPU) uruchamianymi na procesorze, które zwykle zajmują mniej niż 5 kB i są nawet 10 razy mniejsze, szybsze i bardziej wydajne niż inne modele współpracujące z procesorem. Platforma Nordic Edge AI Lab pomaga deweloperom generować niestandardowe modele Neuton do wykrywania anomalii, rozpoznawania aktywności i gestów, monitorowania biometrycznego i nie tylko — zapewniając ochronę prywatności w czasie rzeczywistym na niewielkich bateriach i ograniczonej pamięci, bez uzależnienia od chmury.

Sztuczna inteligencja brzegowa staje się naturalną częścią każdego nowego projektu produktu

Dzięki platformie Nordic Edge AI Lab i modelom Neuton inteligencja przechodzi od koncepcji do rzeczywistości bez zbędnych komplikacji. Przykładem może być jedno z niedawnych wdrożeń: W ramach globalnego rozwiązania do obsługi łańcucha dostaw bezproblemowo zmodernizowano inteligentne urządzenia śledzące o modele sztucznej inteligencji stworzone w Nordic Edge AI Lab, umożliwiając wykrywanie rzeczywistych zdarzeń, takich jak drgania, wstrząsy i transport bezpośrednio w układzie SoC serii nRF54L. To oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie dające głębszy wgląd wdrożono w całej flocie bez zakłóceń działalności dzięki oferowanym przez firmę Nordic usługom cyklu życia dostępnym w nRF Cloud.

„Dzięki platformie Nordic Edge AI Lab, modelom Neuton oraz jednostce przetwarzania neuronowego (NPU) Axon firma Nordic sprawia, że zaawansowana sztuczna inteligencja na urządzeniach staje się praktyczna dla każdego dewelopera rozwiązań wbudowanych", mówi Oyvind Strom, wiceprezes wykonawczy z działu ds. urządzeń bliskiego zasięgu w Nordic Semiconductor. „Deweloperzy dostrzegają prostotę szybkiego działania i rewolucyjną wydajność w skalowaniu od urządzeń ubieralnych po czujniki przemysłowe — a wszystko to jest możliwe dzięki sprawdzonym rozwiązaniom sprzętowym ultraniskiej mocy firmy Nordic".

W miarę zbliżania się inteligencji do rozwiązań brzegowych rośnie potrzeba zarządzania aktualizacjami bezprzewodowymi (OTA) oraz potrzeba głębokiej obserwowalności. Jednocześnie usługi cyklu życia oparte na chmurze pozostają kluczowe dla zarządzania urządzeniami, wbudowanymi usługami obserwowalności i usługami lokalizacyjnymi. Producenci coraz częściej potrzebują ciągłego wglądu w parametry działania urządzeń — nie tylko po to, aby ulepszać produkty w czasie rzeczywistym, ale także po to, aby sprostać rosnącym wymaganiom prawnym i wymaganiom klientów. Wykorzystanie danych z wdrożonych urządzeń poprawia funkcje i optymalizuje wydajność bez zakłócania środowiska użytkownika. Dzięki temu połączone produkty mogą ewoluować w bezpieczny i wydajny sposób przez cały cykl życia.

Dostępność

Platforma Nordic Edge AI Lab i niestandardowe modele Neuton na potrzeby bezprzewodowych układów SoC serii nRF54 oraz modułów SiP (system-in-package) komórkowego Internetu rzeczy (IoT) firmy Nordic są dostępne już dzisiaj. Układ SoC nRF54LM20B z jednostką przetwarzania neuronowego (NPU) Axon przechodzi obecnie próby dla wybranych klientów, a jego szeroka dostępność do prac rozwojowych przewidywana jest na początek drugiego kwartału 2026 r. W sprawie próbek prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży firmy Nordic.

Poznaj firmę Nordic na targach CES

Obejrzyj demonstracje na żywo nowych rozwiązań sztucznej inteligencji brzegowej ultraniskiej mocy firmy Nordic Semiconductor na targach CES 2026 (stoisko nr 52039) odbywających się w centrum Venetian Expo. Uczestnicy będę mogli również zapoznać się z innowacjami firmy Nordic w zakresie sondowania kanałów Bluetooth, standardu Matter dla inteligentnych domów, komórkowego Internetu rzeczy, łączności z wykorzystaniem sieci nienaziemnych (NTN) i łączności satelitarnej, usług w chmurze i innych.

