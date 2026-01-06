Nordic Semiconductor simplifie l'Edge AI pour des milliards de dispositifs IoT

La nouvelle série de SoC nRF54L avec NPU et Nordic Edge AI Lab offre un traitement intelligent direct et améliore radicalement l'efficacité énergétique

LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, leader mondial de la connectivité IoT sans fil basse consommation, permet de profiter des avantages de l'IA directement sur des dispositifs IoT ultra-compacts alimentés par batterie. La solution ultra-basse consommation Edge AI de Nordic accélère l'avènement d'une nouvelle génération de dispositifs intégrant l'intelligence artificielle pour un traitement direct en périphérie. Mais ce n'est pas tout, car cette solution permet également de concilier sobriété énergétique et des possibilités inégalées de développement.

nRF54LM20B : nouveau SoC sans fil ultra-basse consommation et mémoire étendue avec NPU Axon

: nouveau SoC sans fil ultra-basse consommation et mémoire étendue avec NPU Axon Modèles Neuton personnalisés : tout nouveaux modèles d'Edge AI ultra-miniaturisés

: tout nouveaux modèles d'Edge AI ultra-miniaturisés Nordic Edge AI Lab : outil de développement permettant de simplifier et d'accélérer le développement de l'IA à la périphérie des réseaux

« Les usines d'IA entraînent l'intelligence artificielle et Nordic permet de la déployer, que ce soit sur un dispositif, en périphérie ou partout où on en a besoin », avance Vegard Wollan, PDG de Nordic Semiconductor. « L'Edge AI n'est plus une simple option, elle s'est imposée comme la seule façon d'assurer la sécurité, la confidentialité et la durabilité à grande échelle. La solution d'Edge AI de Nordic permet de prendre des décisions en une fraction de seconde, sans les contraintes de latence du cloud, garantit la conformité en opérant un traitement local et offre une autonomie radicalement supérieure à des milliards de dispositifs connectés. Elle est devenue la nouvelle référence de l'Edge AI ultra-basse consommation et c'est une réalisation de Nordic. »

nRF54LM20B de nouvelle génération avec NPU Axon

En 2023, Nordic a fait l'acquisition de Atlazo et de sa technologie Axon. Le SoC nRF54LM20B est le premier modèle à mémoire étendue de la série nRF54L. Il intègre l'unité de traitement neuronal (NPU) Axon, un accélérateur matériel IA ultra-efficace, permettant de décupler les performances des charges de travail d'Edge AI les plus difficiles. Axon multiplie par 7 les performances et par 8 l'efficacité énergétique par comparaison avec les solutions concurrentes pour des tâches telles que la classification des sons, l'identification de mots-clés et la détection basée sur des images.

Le SoC nRF54LM20B apporte au NPU Axon 2 Mo de NVM, 512 Ko de RAM, un processeur Arm® Cortex-M33 de 128 Mhz avec coprocesseur RISC-V, un port USB haute vitesse, jusqu'à 66 GPIO et le module radio Nordic ultra-basse consommation de 4e génération, cadencé à 2,4 Ghz, qui prend en charge Bluetooth® LE, Bluetooth Channel Sounding, Matter over Thread, et bien plus encore.

Modèles d'Edge AI Neuton ultra-miniaturisés

Les modèles Neuton ultra-miniaturisés sont des modèles d'Edge IA dotés d'un processeur qui font généralement moins de 5 Ko et peuvent être jusqu'à 10 fois plus petits, plus rapides et efficaces que les autres modèles avec processeur. Nordic Edge AI Lab permet aux développeurs de générer de nouveaux modèles Neuton personnalisés pour la détection des anomalies, la reconnaissance des activités et des gestes, les contrôles biométriques, et bien plus encore, afin d'assurer la confidentialité et un traitement en temps réel à partir de batteries ultra-miniaturisées et d'une mémoire limitée, sans dépendance au cloud.

L'Edge AI est devenue incontournable lors de la conception de produits

Avec Nordic Edge AI Lab et les modèles Neuton, l'intelligence n'est plus un concept, mais une réalité libérée de toute forme de complexité. Un déploiement récent illustre cela : une solution mondiale de chaîne d'approvisionnement a amélioré ses dispositifs de suivi intelligents grâce à des modèles d'IA créés sans effort dans Nordic Edge AI Lab. Cela a permis de coller au plus près de la réalité de la manutention des produits, en enregistrant les chocs, les secousses et les mouvements du transport directement sur un SoC de la série nRF54L. Ces informations produites exclusivement par l'IA ont été déployées sur l'ensemble d'une flotte sans en perturber le fonctionnement, grâce aux services de cycle de vie nRF Cloud de Nordic.

« Avec Nordic Edge AI Lab, les modèles Neuton et le NPU Axon, Nordic met le traitement local par IA à la portée de tous les développeurs de systèmes embarqués » explique Oyvind Strom, EVP Short-Range BU chez Nordic Semiconductor. « Ainsi, non seulement les développeurs disposent de la simplicité indispensable pour travailler vite, mais aussi des performances disruptives permettant de passer des dispositifs portables relativement simples à des capteurs industriels, le tout bénéficiant de la qualité reconnue des solutions ultra-basse consommation de Nordic. »

Alors que le traitement intelligent tend à être réalisé en périphérie, les besoins en gestion de communications sans fil et d'observabilité augmentent. Par ailleurs, les services de cycle de vie basés sur le cloud restent essentiels pour la gestion des dispositifs, l'observabilité embarquée et les services de localisation.

Les fabricants recherchent des informations continues sur les performances de leurs appareils, non seulement pour améliorer leurs performances en temps réel, mais aussi pour s'adapter à l'évolution constante des réglementations et de la protection de la confidentialité. L'utilisation des données des dispositifs déployés améliore les fonctionnalités et optimise les performances sans perturber l'expérience utilisateur. Cela permet de s'assurer que les produits connectés peuvent évoluer de façon sécurisée et efficace tout au long de leur cycle de vie.

Disponibilité

Nordic Edge AI Lab et les modèles Neuton personnalisés sont disponibles dès maintenant pour les SoC sans fil Nordic série nRF54 et les modules SiP IoT cellulaires. Le SoC nRF54LM20B avec NPU Axon est proposé en petite série à un nombre limité de clients. Il devrait devenir disponible pour le développement dès le deuxième trimestre 2026. Pour obtenir un échantillon, contactez le service ventes de Nordic.

Retrouvez Nordic au salon CES

Découvrez des démonstrations en direct des nouvelles solutions d'Edge IA ultra–basse consommation de Nordic Semiconductor lors du salon CES 2026, stand 52039 au Venetian Expo. De plus, les participants peuvent également explorer les innovations de Nordic pour Bluetooth Channel Sounding, Matter pour la domotique, l'IoT cellulaire, la connectivité NTN/par satellite, les services de cycle de vie du cloud et bien plus encore.

