Firma Nordic Semiconductor wprowadza możliwości prac rozwojowych wspomaganych przez sztuczną inteligencję (AI) do całego cyklu życia produktu

A robi to, łącząc rozwój oprogramowania układowego z rzeczywistymi danymi polowymi w jednej konwersacji z AI — na wszystkich etap, od pierwszego prototypu do wdrożenia floty

AMSTERDAM, 28 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor (OSE: NOD), światowy lider w dziedzinie rozwiązań łączności bezprzewodowej niskiej mocy, wprowadza wspomagane sztuczną inteligencją prace rozwojowe na wszystkich etapach cyklu życia urządzeń IoT. Kompletne rozwiązanie typu mikroukład-chmura firmy Nordic jest pierwszym rozwiązaniem w bezprzewodowym Internecie rzeczy (IoT), które umożliwia przepływy pracy wspomagane przez sztuczną inteligencję (AI) na każdym etapie — od pierwszego prototypu po wdrożoną flotę.

Nordic Semiconductor brings AI-assisted development to the entire product lifecycle

Możliwości firmy Nordic w zakresie sztucznej inteligencji zapewniają deweloperom trzy konkretne korzyści podczas tworzenia bezprzewodowych rozwiązań IoT. Deweloperzy mają możliwość szybszego prototypowania od pomysłu do weryfikacji koncepcji w zestawie rozwojowym firmy Nordic. Każdy asystent sztucznej inteligencji generuje dokładne wyniki w mniejszej liczbie iteracji, obniżając koszt tokenów i poprawiając niezawodność kodu. Po wdrożeniu urządzeń Internetu rzeczy (IoT) w terenie, w ramach tego samego toku prac rozwojowych włączana jest wspomagana przez sztuczną inteligencję analiza przyczyn i debugowanie urządzeń.

Większość asystentów AI w dziedzinie systemów wbudowanych ogranicza się jedynie do edytora kodu. W firmie Nordic sprzęt, oprogramowanie i usługi chmurowe są ze sobą wyjątkowo powiązane, co umożliwia rozwój wspomagany przez sztuczną inteligencję w obrębie całego rozwiązania. To właśnie te połączone możliwości sprawiają, że Nordic nie ma sobie równych — rozszerzając wsparcie AI na pakiet programistyczny (SDK), etap przekazania do produkcji, aż po flotę urządzeń wdrożonych w terenie.

„Naszą ambicją jest kształtowanie nowej generacji doświadczeń deweloperskich w bezprzewodowym Internecie rzeczy niskiej mocy", powiedział Vegard Wollan, dyrektor generalny Nordic Semiconductor. „Firma Nordic zamierza stać się liderem tej zmiany, umożliwiając rozwój wspomagany sztuczną inteligencją (AI) w całym cyklu życia produktu, od pierwszego prototypu do wdrożonej floty. Nie zastępujemy fachowej wiedzy deweloperów. My ją wzmacniamy. Tak wygląda wiodąca pozycja w bezprzewodowym Internecie rzeczy niskiej mocy nowej generacji".

Funkcja działa z preferowanym przez deweloperów asystentem sztucznej inteligencji, dostarczanym za pośrednictwem serwerów Nordic MCP.

„Zapytaj dowolnego dewelopera systemów wbudowanych o migrację wersji SDK, uruchamianie dedykowanej płytki czy diagnozowanie awarii urządzenia wdrożonego w terenie. To czasy, które pamiętają i to niezbyt miło" — mówi Jo Uthus, wiceprezes ds. marketingu i doświadczeń deweloperskich w Nordic Semiconductor. Rozwój wspomagany przez AI w środowisku Nordic łączy te kwestie w jedną spójną konwersację — przy użyciu asystenta AI, z którego deweloperzy już teraz korzystają, oraz kontekstu rozwiązań Nordic, niezbędnego do tego, by asystent był naprawdę pomocny. To pierwszy krok w długim okresie zaangażowania".

Dostępność

Zdolności rozwojowe wspomagane sztuczną inteligencją (AI) firmy Nordic są dostępne już dzisiaj. Dowiedz się więcej na nordicsemi.com/aidev.

Informacje o firmie Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor (OSE: NOD) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań łączności bezprzewodowej niskiej mocy, dostarczającym niezbędną platformę chip-chmura oraz technologie bezprzewodowe, które łączą urządzenia Internetu rzeczy (IoT) na całym świecie. Firma Nordic dostarcza światowej klasy sprzęt, oprogramowanie wbudowane, narzędzia rozwojowe, zarządzanie zasilaniem, wsparcie oraz usługi w zakresie cyklu życia chmury, które upraszczają prace rozwojowe i pozwalają deweloperom na szybsze tworzenie niezawodnych, skalowalnych i przyszłościowych produktów połączonych. www.nordicsemi.com

