Nordic Semiconductor apporte le développement assisté par IA à l'ensemble du cycle de vie du produit

Combiner le développement du firmware et les données de terrain réelles dans une seule conversation assistée par IA, du premier prototype jusqu'à la flotte d'appareils déployés

AMSTERDAM, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor (OSE: NOD), l'un des leaders des solutions de connectivité sans fil faible consommation, étend ce jour le développement assisté par IA à l'ensemble du cycle de vie des appareils IoT. Cette solution complète « de la puce au cloud » de Nordic est la première sur le marché de l'IoT sans fil à permettre des flux de travail assistés par IA à chaque étape, du premier prototype jusqu'à la flotte d'appareils déployés.

Nordic Semiconductor brings AI-assisted development to the entire product lifecycle

Pour les développeurs, les capacités IA de Nordic apportent trois avantages concrets pour la création de solutions IoT sans fil. Tout d'abord, elles permettent un prototypage plus rapide, de l'idée à la validation de principe sur un kit de développement Nordic. Ensuite, quel que soit l'assistant IA utilisé, celui-ci produit des résultats plus précis en moins d'itérations, réduisant ainsi les coûts d'utilisation des services IA et améliorant la fiabilité du code. Enfin, une fois les appareils IoT déployés sur le terrain, l'analyse des causes des problèmes en profondeur et le débogage assistés par IA deviennent possibles au sein du même flux de travail de développement.

La plupart des solutions d'assistance IA pour le développement embarqué ne concernent que l'éditeur de code. Chez Nordic, le matériel, les logiciels et les services cloud sont tous interconnectés, permettant un développement assisté par IA pour l'ensemble de la solution. C'est dans cette combinaison de capacités que Nordic se distingue, en l'appliquant au kit de développement logiciel (SDK), à la mise en production et jusqu'à la flotte d'appareils déployés.

« Notre ambition est de façonner la prochaine génération d'expérience développeur dans le domaine de l'IoT sans fil basse consommation », explique Vegard Wollan, PDG de Nordic Semiconductor. « Nordic entend être le chef de file de cette évolution en permettant un développement assisté par IA tout au long du cycle de vie du produit, du premier prototype jusqu'à la flotte d'appareils déployés. Nous ne remplaçons pas l'expertise des développeurs. Nous l'amplifions. Voilà ce que signifie être un leader pour la nouvelle génération de produits sans fil faible consommation. »

Cette fonctionnalité est compatible avec n'importe quel assistant IA choisi par le développeur et est fournie via les serveurs MCP de Nordic.

« Demandez à n'importe quel développeur embarqué ce qu'il pense des migrations de versions du SDK, de l'initialisation de cartes personnalisées ou du diagnostic d'une panne sur un appareil déployé. Ces interventions l'ont certainement marqué… mais pas de façon très positive », souligne Jo Uthus, vice-président exécutif (EVP) pour le marketing et l'expérience de développement chez Nordic Semiconductor. « Le développement assisté par IA avec Nordic réunit tout cela dans une seule conversation, avec l'assistant IA que les développeurs utilisent déjà et le contexte Nordic dont ils ont besoin pour bénéficier d'une aide vraiment utile. Ce n'est que la première étape d'un engagement à long terme. »

Disponibilité

La solution de développement assisté par IA de Nordic est disponible dès à présent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : nordicsemi.com/aidev.

À propos de Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor (OSE: NOD) est un leader mondial des solutions de connectivité sans fil faible consommation, fournissant la plateforme essentielle « chip-to-cloud » et les technologies sans fil qui connectent les appareils IoT du monde entier. Nordic propose du matériel de pointe, des logiciels embarqués, des outils de développement, des solutions de gestion de l'alimentation, des services de support technique ainsi que des services cloud de gestion du cycle de vie, visant à simplifier le développement et à permettre aux développeurs de créer plus rapidement des produits connectés fiables, évolutifs et pérennes. www.nordicsemi.com

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