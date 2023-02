Fundacja Energy Act for Ukraine i Menlo Electric dostarczą instalacje fotowoltaiczne dla ukraińskich szkół i szpitali

WARSZAWA, 8 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Współpraca ma na celu zabezpieczenie szkół i szpitali przed przerwami w dostawie prądu spowodowanymi trwającymi atakami rakietowymi na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Obie organizacje poszukują partnerów do udziału w programach 100RESforSchools i 50RESforHospitals, których celem jest zaopatrzenie 150 ukraińskich instytucji w instalacje PV i magazyny energii.

Fundacja Energy Act for Ukraine oraz dystrybutor komponentów fotowoltaicznych Menlo Electric będą wspólnie dostarczać instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii dla szkół i szpitali na terenie Ukrainy. W pierwszej fazie współpracy fundacja wraz z Menlo Electric wyposaży 10 ukraińskich szpitali i szkół w instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 300 kW. Projekty mają na celu zapewnienie dostaw energii elektrycznej dla szkół oraz szpitalnych oddziałów chirurgii i intensywnej terapii dzięki hybrydowym systemom zasilania energią słoneczną i magazynowania energii.

Realizacja pierwszego projektu fundacji zakończyła się w listopadzie 2022 r. w Liceum Akademickim „Mriya" w Irpieniu. Jako lokalizację drugiego projektu, realizowanego wspólnie z Menlo Electric, fundacja wybrała Liceum Plastyczne nr 1 w Irpieniu. Budynek szkoły został uszkodzony podczas okupacji miasta wiosną 2022 r., kiedy to stał się on schronieniem dla uczniów, rodziców i nauczycieli podczas ciężkiego ostrzału miasta. Oczekuje się, że montaż instalacji zostanie ukończony w pierwszym kwartale 2023 r.

„Do tej pory w naszym programie CSR Energy To Power Your Future udział wzięło 7 placówek – 3 instalacje zostały już zrealizowane, pozostałe 4 skończymy w tym roku. Nasza współpraca z Energy Act for Ukraine zwiększa tę liczbę do 17. Przekażemy i dostarczymy 300 kW komponentów fotowoltaicznych dla szkół i szpitali pediatrycznych w Ukrainie" - powiedział Bartosz Majewski, dyrektor generalny Menlo Electric.

„Nasze programy 100RESforSchools i 50RESforHospitals mają na celu nie tylko zapewnienie możliwości funkcjonowania obiektów infrastruktury społecznej i krytycznej w przypadku przerw w dostawie prądu, ale także stworzenie podstaw do trwałej odbudowy Ukrainy" - powiedziała Yuliiana Onishchuk, założycielka Fundacji Energy Act for Ukraine.

Menlo Electric i Energy Act for Ukraine wciąż poszukują partnerów i darczyńców na potrzeby kolejnych projektów. Wszystkie podmioty zainteresowane pomocą dla ukraińskich instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem strony: https://www.energyactua.com/donate.

