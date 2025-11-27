Gstarsoft wzmacnia swoją obecność w Europie na targach BIM World Munich, potwierdzając wieloletnie zaangażowanie na rzecz klientów

MONACHIUM, 27 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- W ramach ekscytującego udziału w targach BIM World Munich 2025 firma Gstarsoft zaprezentowała globalnej publiczności swój kompleksowy pakiet rozwiązań w zakresie oprogramowania przemysłowego, podkreślając swoje strategiczne ukierunkowanie na rynek europejski. Wydarzenie, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym ICM w Monachium w dniach 26-27 listopada, zgromadziło około 8000 profesjonalistów z branży i ponad 250 wystawców. Stanowisko firmy Gstarsoft pełniło rolę centrum prezentacji produktów na żywo, podkreślając płynną integrację platform 2D CAD, 3D CAD, BIM i opartych na chmurze, co wzbudziło duże zainteresowanie architektów, inżynierów i specjalistów budowlanych odwiedzających wystawę. Xiang Lu, dyrektor generalny Gstarsoft, powiedział dziennikarzom: „Nasza globalna strategia koncentruje się na dostarczaniu wysokowydajnych, kompatybilnych rozwiązań CAD/BIM dostosowanych do różnorodnych potrzeb rynku, wspierających zrównoważoną transformację cyfrową na całym świecie".

Gstarsoft at BIM WORLD Munich 2025

Interaktywne ekspozycje i nowości produktowe

Odwiedzający stoisko Gstarsoft mogli na własne oczy przekonać się, jak niedawno zaprezentowana oferta produktów firmy stanowi kompletne, kompleksowe rozwiązanie dla wyzwań związanych z projektowaniem, współpracą i zrównoważonym rozwojem:

GstarCAD 2026 : uczestnicy testowali niezrównaną wydajność oprogramowania , w tym 40-procentowy wzrost szybkości otwierania i nawet 20-procentowe przyspieszenie podstawowych operacji. Znaczące zainteresowanie wzbudził całkowicie przebudowany, nowoczesny interfejs oraz zaawansowane interfejsy API do tworzenia aplikacji przemysłowych, prezentujące platformę, która łączy w sobie najnowocześniejszą wydajność z rozbudowanym i konfigurowalnym ekosystemem profesjonalnych rozwiązań przemysłowych.

W przemówieniu inauguracyjnym zatytułowanym „Zintegrowane rozwiązanie CAD i BIM: wspieranie energooszczędnych procesów projektowych" Richard Li, dyrektor generalny Gstarsoft BIM BU, podkreślił rolę ujednoliconych narzędzi w promowaniu zrównoważonego budownictwa. „Przyszłość projektowania cyfrowego leży w połączeniu precyzji CAD z bogactwem danych BIM, co pozwoli ograniczyć ilość odpadów i zużycie energii" - stwierdził.

Potwierdzenie zaangażowania na rynku europejskim

Firma Gstarsoft potwierdziła swoje długoterminowe zaangażowanie w Europie, regionie, gdzie wartość rynku BIM ma wzrosnąć z 800 mln euro w 2024 r. do 1,48 mld euro w 2029 r. (*Źródło: raport SNS Insider z 2025 r.). Firma planuje pogłębić swoje inwestycje poprzez:

Wsparcie lokalne : stworzenie programów szkoleniowych i zasobów dostosowanych do europejskich standardów projektowych, takich jak zgodność z inicjatywami UE w ramach Zielonego Ładu .

: stworzenie programów szkoleniowych i zasobów dostosowanych do europejskich standardów projektowych, takich jak zgodność z . Rozwój ekosystemu : wzmocnienie współpracy z europejskimi dystrybutorami w celu dalszej poprawy dostępności produktów oraz zapewnienia bardziej responsywnego, wysokiej jakości wsparcia technicznego i usług.

: wzmocnienie współpracy z europejskimi dystrybutorami w celu dalszej poprawy dostępności produktów oraz zapewnienia bardziej responsywnego, wysokiej jakości wsparcia technicznego i usług. Rozwój talentów: oferowanie bezpłatnych warsztatów i zestawów narzędzi, aby pomóc inżynierom i projektantom podnieść swoje umiejętności w zakresie pracy w chmurze i projektowania opartego na sztucznej inteligencji. „Zależy nam na wspieraniu rozwoju zawodowego europejskiej społeczności AEC - powiedział William Wang, dyrektor ds. sprzedaży zagranicznej w Gstarsoft. - Naszym celem jest zapewnienie jej technologii, które pozwolą przekształcić kreatywne wizje w realne projekty".

Weryfikacja przez branżę i globalny zasięg

Rozwiązania te zdobyły zaufanie wielu liderów branży na rynkach światowych, co świadczy o ich wyjątkowej elastyczności. Podczas wystawy Johann Schmidt, kierownik projektu z niemieckiej firmy inżynieryjnej, zauważył: „Kompatybilność platformy z istniejącymi zestawami narzędzi minimalizuje bariery związane z przejściem na nowy system, umożliwiając naszemu zespołowi wdrożenie nowych procesów bez zakłócania bieżących projektów". Ta opinia jest zgodna z rosnącym naciskiem branży na standardy OpenBIM i cyfrowe metodologie budowlane.

Na targach BIM World Munich 2025 firma Gstarsoft wyrasta na kluczowego gracza w kształtowaniu cyfrowej transformacji branży. Łącząc wydajne oprogramowanie z podejściem zorientowanym na klienta, firma jest w stanie wspierać Europę w dążeniu do inteligentniejszych i bardziej zrównoważonych praktyk budowlanych.

Gstarsoft

Firma Gstarsoft Co., Ltd., założona w 2001 roku, jest czołowym dostawcą oprogramowania przemysłowego ukierunkowanego na badania i rozwój. Zgodnie z misją „koncentracji na kliencie, polegającej na zwiększaniu wydajności projektowania, usprawnianiu współpracy i zapewnianiu trwałej wartości", firma dąży do osiągnięcia pozycji światowej klasy dostawcy oprogramowania przemysłowego opartego na innowacyjnych produktach, które oferuje pełen zakres rozwiązań, w tym CAD 2D, CAD 3D, BIM i CAD w chmurze. Obecnie produkty i usługi Gstarsoft są dostępne w ponad 110 krajach, a łączna liczba użytkowników na całym świecie przekracza 100 milionów.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2833649/Gstarsoft_BIM_WORLD_Munich_2025.jpg