Au salon BIM World Munich, Gstarsoft consolide sa présence dynamique en Europe et réaffirme son engagement à long terme auprès de ses clients

MUNICH, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Gstarsoft a suscité l'enthousiasme au salon BIM World Munich 2025 en révélant à un public mondial sa suite complète de solutions logicielles industrielles, qui met l'accent sur son orientation stratégique sur le marché européen. Organisé au Centre international de congrès Messe München (ICM) les 26 et 27 novembre, cet événement a accueilli environ 8 000 professionnels de l'industrie et plus de 250 exposants. Véritable plaque tournante des démonstrations de produits en direct, le stand de Gstarsoft a mis en évidence l'intégration transparente de ses plateformes de conception assistée par ordinateur (CAO) en 2D et en 3D, de modélisation des données du bâtiment (BIM) et d'informatique en nuage, qui a vivement attiré l'attention des architectes, des ingénieurs et des spécialistes de la construction venus visiter l'exposition. M. Xiang Lu, directeur général de Gstarsoft, a indiqué aux journalistes : « Notre stratégie mondiale est centrée sur la mise à disposition de solutions de CAO/BIM performantes et compatibles, adaptées aux divers besoins du marché, qui soutiennent une transformation numérique durable dans le monde entier. »

Gstarsoft at BIM WORLD Munich 2025

Expositions interactives et produits phares

Les visiteurs du stand de Gstarsoft ont pu constater par eux-mêmes que la gamme de produits récemment annoncée par l'entreprise proposait une solution complète de bout en bout pour relever les défis de la conception, de la collaboration et de la durabilité :

GstarCAD 2026 : Les participants ont pu tester les gains de performance incomparables du logiciel , notamment une augmentation de 40 % de la vitesse d'ouverture et des opérations essentielles jusqu'à 20 % plus rapides. Formant une plateforme qui concilie des performances de pointe avec un écosystème robuste et personnalisable au service de solutions industrielles professionnelles, l' interface moderne entièrement reconstruite et des API puissantes, adaptées au développement d'applications industrielles, ont beaucoup intéressé le public.

: Les participants ont pu tester les , notamment une augmentation de 40 % de la vitesse d'ouverture et des opérations essentielles jusqu'à 20 % plus rapides. Formant une plateforme qui concilie des performances de pointe avec un écosystème robuste et personnalisable au service de solutions industrielles professionnelles, l' et des API puissantes, adaptées au développement d'applications industrielles, ont beaucoup intéressé le public. ARCHLine.XP/GstarBIM : La démonstration a mis en avant cette solution européenne de BIM bien établie, qui répond aux attentes des architectes et des décorateurs d'intérieur depuis des décennies grâce à l'efficacité et à la stabilité de son moteur de modélisation BIM exclusif, ainsi qu'à la prise en charge des principaux formats tels que IFC, RVT et DWG. La solution ARCHLine.XP/GstarBIM a clairement prouvé pourquoi elle est le choix de confiance pour les entreprises européennes à la recherche de flux de travail de BIM fiables et très performants.

: La démonstration a mis en avant cette solution européenne de BIM bien établie, qui répond aux attentes des architectes et des décorateurs d'intérieur depuis des décennies grâce à l'efficacité et à la stabilité de son moteur de modélisation BIM exclusif, ainsi qu'à la prise en charge des principaux formats tels que IFC, RVT et DWG. La solution ARCHLine.XP/GstarBIM a clairement prouvé pourquoi elle est le choix de confiance pour les entreprises européennes à la recherche de flux de travail de BIM fiables et très performants. GstarCAD 365 : Cette plateforme conçue nativement pour l'informatique en nuage a permis d'organiser en direct des séances de conception collaborative, une capacité tout à fait en phase avec les besoins des entreprises qui gèrent de complexes projets transfrontières et qui souhaitent obtenir une synchronisation fluide des données.

Dans un discours intitulé « CAD & BIM Integrated Solution: Empowering Energy-Efficient Design Workflows (Une solution intégrée de CAO et de BIM : la promotion de flux de travail de conception économes en énergie) », Richard Li, directeur général de l'unité opérationnelle BIM chez Gstarsoft, a souligné le rôle des outils unifiés dans les progrès de la construction durable. « L'avenir de la conception numérique réside dans la fusion de la précision de la CAO et de la profondeur des données de la BIM afin de réduire les déchets et la consommation d'énergie », a-t-il déclaré.

Une affirmation de l'engagement sur le marché européen

Gstarsoft a renforcé son engagement à long terme en Europe, une région qui devrait voir son marché BIM passer de 800 millions d'euros en 2024 à 1,48 milliard d'euros d'ici à 2029 (*Source : Rapport 2025 de SNS Insider). L'entreprise prévoit d'intensifier ses investissements par les moyens suivants :

Soutien local : Mise en place de programmes de formation et mobilisation des ressources adaptées aux normes de conception européennes, telles que la conformité avec les initiatives du pacte vert de l'UE .

: Mise en place de programmes de formation et mobilisation des ressources adaptées aux normes de conception européennes, telles que la conformité avec les . Expansion de l'écosystème : Renforcement des collaborations avec les distributeurs européens afin d'améliorer encore l'accessibilité des produits et de fournir une assistance et des services techniques plus réactifs, de qualité accrue.

: Renforcement des collaborations avec les distributeurs européens afin d'améliorer encore l'accessibilité des produits et de fournir une assistance et des services techniques plus réactifs, de qualité accrue. Développement des talents : Offre d'ateliers gratuits et de boîtes à outils pour aider les ingénieurs et les concepteurs à se perfectionner en matière de collaboration dans le nuage informatique et de conception pilotée par l'IA. « Nous nous attachons à soutenir la croissance professionnelle de la communauté européenne de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction », a ajouté William Wang, directeur des ventes internationales chez Gstarsoft. « Notre objectif est de la doter de technologies qui transforment les visions créatives en réalités constructibles. »

Validation industrielle et portée mondiale

Ces solutions ont gagné la confiance de nombreux leaders industriels sur les marchés mondiaux, ce qui témoigne de leur exceptionnelle adaptabilité. Lors de l'exposition, M. Johann Schmidt, chef de projet d'une société allemande d'ingénierie, a signalé : « La compatibilité de la plateforme avec les ensembles d'outils existants réduit les obstacles à la transition, ce qui aide notre équipe à adopter de nouveaux flux de travail sans perturber les projets en cours. » Ce retour d'information s'inscrit dans la logique de l'importance croissante accordée par l'industrie aux normes OpenBIM et aux méthodes de construction numérique.

Gstarsoft émerge au salon BIM World Munich 2025 comme un acteur central de la transformation numérique de l'industrie. En associant un logiciel solide à une approche centrée sur le client, l'entreprise est bien placée pour soutenir l'évolution de l'Europe vers des pratiques de construction plus intelligentes et plus durables.

À propos de Gstarsoft

Fondée en 2001, la société Gstarsoft Co., Ltd. est un fournisseur de premier plan de logiciels industriels axés sur la recherche et le développement. Animée par sa mission : « se concentrer sur les clients, rendre la conception plus efficace, la collaboration plus fluide et la valeur plus durable », l'entreprise ambitionne de devenir un fournisseur de logiciels industriels de classe mondiale, axé sur les produits innovants, pour proposer une gamme complète de solutions, notamment la CAO en 2D et en 3D, la BIM et la CAO fondée sur l'informatique en nuage. Gstarsoft distribue actuellement ses produits et services à plus de 100 millions d'utilisateurs cumulés dans plus de 110 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2833649/Gstarsoft_BIM_WORLD_Munich_2025.jpg