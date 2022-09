Gui'an, Guiyang to ważny węzeł szybkiej kolei w Chinach

GUIYANG, Chiny, 20 września 2022 r. /PRNewswire/ -- We wrześniu 2022 r. poczyniono znaczne postępy w budowie szybkiej kolei Guiyang-Nanning, która ma zostać ukończona i otwarta dla ruchu do 2023 r. Wstępne prace związane z układaniem torów na wszystkich odcinkach zostały niemal zakończone.

Szybka kolej Guiyang-Nanning jest znaczącą częścią głównego kanału chińskiej szybkiej kolei „osiem konstrukcji pionowych i osiem poziomych" z miasta Baotou (Region Autonomiczny Mongolii Wewnętrznej) do miasta Haikou (Prowincja Hainan), o prędkości projektowej 350 kilometrów na godzinę. Jak podaje Wydział Publicystyki Komitetu Miejskiego, CPC Guiyang, po ukończeniu i otwarciu całej linii dla ruchu, zostanie ona połączona z szybką koleją Shanghai-Kunming, Chengdu-Guiyang i stanie się wygodnym i szybkim głównym kanałem transportu pasażerskiego z Sichuan, Chongqing, Guizhou, a nawet z północno-zachodnich Chin do Nanning, Zatoki Beibu, zachodniej części Guangdong i Hainan.

Poczynając od 2012 roku, Guizhou kładzie szczególny nacisk na ruch kolejowy. Do końca 2021 roku w prowincji Guizhou oddano do użytku 1609 kilometrów linii kolejowych dużych prędkości. Z Gui'an do Guangzhou, Changsha, Kunming, Chongqing, Chengdu i innych miast uzyskano bezpośrednie połączenie koleją dużych prędkości, realizując podstawowe połączenie szybką koleją ze stolicami okolicznych prowincji. Guizhou stopniowo tworzy sieć transportu kolejowego z Gui'an jako centrum.

Dzięki przewadze położenia geograficznego jako ważnego węzła transportu lądowego w południowo-zachodnim Guizhou Gui,an stał się ważnym węzłem szybkiej kolei w Chinach.

