Gui'an, à Guiyang, est devenu un centre important du réseau ferroviaire à grande vitesse en Chine

GUIYANG, Chine, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- En septembre 2022, la ligne à grande vitesse reliant Guiyang à Nanning, qui devrait être achevée et ouverte à la circulation d'ici 2023, a nettement progressé et les travaux préliminaires de pose de toutes les sections de route sont quasiment achevés.

Gui'an, Guiyang city, 2021

La ligne à grande vitesse reliant Guiyang à Nanning est une partie importante du principal réseau chinois de lignes à grande vitesse prévues par le plan « huit verticales et huit horizontales » qui reliera la ville de Baotou (dans la région autonome de Mongolie intérieure) à la ville d'Haikou (dans la province de Hainan), avec une vitesse de conception de 350 kilomètres par heure. Une fois que l'ensemble de la ligne sera terminée et ouverte à la circulation, elle sera reliée à la ligne à grande vitesse entre Chengdu et Guiyang qui relie Shanghai et Kunming, et deviendra le moyen de transport de voyageurs le plus simple et le plus rapide depuis le Sichuan, Chongqing, le Guizhou et même le nord-ouest de la Chine jusqu'à Nanning, la baie de Beibu, le Guandong de l'Ouest et le Hainan, selon le département de la publicité du Comité municipal de PCC de Guiyang.

Depuis 2012, le Guizhou a fait de la circulation sa priorité. Fin 2021, 1 609 kilomètres de lignes à grande vitesse avaient été construits dans la province du Guizhou. Gui'an à Guangzhou, Changsha, Kunming, Chongqing, Chengdu et d'autres villes ont été reliées par des lignes à grande vitesse, et le réseau ferroviaire à grande vitesse reliant les capitales provinciales environnantes est quasiment terminé. Guizhou a progressivement formé un réseau de transport ferroviaire dont Gui'an est le centre.

L'avantage de la situation géographique d'un important centre de transport dans le sud-ouest du Guizhou est de plus en plus crucial, et Gui'an est devenu un centre important du réseau ferroviaire à grande vitesse en Chine.

Lien vers l'image :

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=429767

Gui'an, dans la ville de Guiyang, 2021

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1902780/Gui_an.jpg

