Hinen zaprezentuje zaawansowane rozwiązania w zakresie magazynowania energii podczas targów Solar Energy Expo 2025

WARSZAWA, Polska, 4 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- W dniach 14-16 stycznia 2025 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo odbędą się targi energii odnawialnych „Solar Energy Expo 2025". To ważne wydarzenie branżowe, organizowane przez PTAK Warsaw Expo, stanowi dla Europy Środkowo-Wschodniej platformę do promowania innowacji w dziedzinie technologii solarnej. Podczas targów Hinen Poland zaprezentuje się wspólnie z firmą Alians OZE, czołowym producentem rozwiązań w obszarze energetyki odnawialnej dla rynku w Polsce. Z połączenia technologicznego potencjału Hinen i specjalistycznych usług Alians powstanie oferta kompleksowych, niezawodnych i wydajnych rozwiązań w zakresie magazynowania energii. Będą one prezentowane na stoisku E3.11.

Przegląd polskiego rynku energetyki odnawialnej

Polski rząd czynnie wspiera transformację energetyczną, stawiając na energetykę odnawialną jako kluczowy obszar rozwoju państwa. W ostatnich latach w ramach szóstej edycji programu „Mój Prąd" przyznano łącznie 400 mln zł dopłat do instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i magazynów ciepła. Zgodnie z nowymi zasadami po 31 lipca 2024 r. dofinansowanie udzielane będzie tylko na instalacje zintegrowane z magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła. Inicjatywa ta pokazuje, że polski rząd stawia na czystą energię, konsekwentnie tworząc zachęty do wdrażania rozwiązań wspierających jej wytwarzanie.

Wsparcie transformacji energetycznej: Hinen A Series AC5S

W odpowiedzi na podejmowane przez Polskę działania na rzecz zrównoważonej przyszłości firma Hinen ma przyjemność zaprezentować Hinen A Series AC5S, zintegrowany jednofazowy system magazynowania energii dla domu o mocy 5 KW. Jest to rozwiązanie ze sprzężeniem AC, w którym połączono falownik solarny, falownik akumulatorowy, akumulator, automatyczny przełącznik trybów podłączenia do sieci i pozasieciowego (on/off grid), zasilacz awaryjny, a także zaawansowany system zarządzania, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa i bezproblemową eksploatację. Produkt powstał z myślą o istniejących instalacjach fotowoltaicznych i jest kompatybilny z falownikami wszystkich marek. Produkt posiada następujące cechy i funkcjonalności:

Wydajne magazynowanie energii: zarządzanie przepływem energii w czasie rzeczywistym – nadwyżki energii wytworzone w czasie największego nasłonecznienia magazynowane są w akumulatorach, by później zostać wykorzystane w okresach zwiększonego zapotrzebowania. W rezultacie wzrasta wydajność wykorzystania energii.

zarządzanie przepływem energii w czasie rzeczywistym – nadwyżki energii wytworzone w czasie największego nasłonecznienia magazynowane są w akumulatorach, by później zostać wykorzystane w okresach zwiększonego zapotrzebowania. W rezultacie wzrasta wydajność wykorzystania energii. Funkcja grid-forming: zapewnia normalne działanie instalacji solarnej, w tym falowników fotowoltaicznych, nawet podczas awarii sieci elektroenergetycznej, co przekłada się na stabilność zasilania.

zapewnia normalne działanie instalacji solarnej, w tym falowników fotowoltaicznych, nawet podczas awarii sieci elektroenergetycznej, co przekłada się na stabilność zasilania. Ultraszybkie przełączanie: w przypadku awarii prądu system w ciągu 10 ms przełącza się na tryb pozasieciowy (off-grid), zapewniając ciągłość zasilania w warunkach zarówno domowych, jak i komercyjnych.

w przypadku awarii prądu system w ciągu 10 ms przełącza się na tryb pozasieciowy (off-grid), zapewniając ciągłość zasilania w warunkach zarówno domowych, jak i komercyjnych. Podwójny przekładnik prądowy: większe bezpieczeństwo i wyższa wydajność dzięki monitorowaniu mocy wyjściowej falownika fotowoltaicznego w czasie rzeczywistym z funkcją powstrzymywania prądu wstecznego (anti-backflow).

większe bezpieczeństwo i wyższa wydajność dzięki monitorowaniu mocy wyjściowej falownika fotowoltaicznego w czasie rzeczywistym z funkcją powstrzymywania prądu wstecznego (anti-backflow). Inteligentne monitorowanie: specjalna aplikacja umożliwia zdalne monitorowanie statusu systemu w czasie rzeczywistym oraz daje wgląd w dane eksploatacyjne, zwiększając wygodę użytkownika.

specjalna aplikacja umożliwia zdalne monitorowanie statusu systemu w czasie rzeczywistym oraz daje wgląd w dane eksploatacyjne, zwiększając wygodę użytkownika. Łatwy montaż: łatwy montaż, elastyczność w zakresie rozbudowy i okablowanie niekolidujące z istniejącymi przewodami fotowoltaicznymi, co przekłada się na niższe koszty początkowe inwestycji i szerokie możliwości doposażania.

łatwy montaż, elastyczność w zakresie rozbudowy i okablowanie niekolidujące z istniejącymi przewodami fotowoltaicznymi, co przekłada się na niższe koszty początkowe inwestycji i szerokie możliwości doposażania. Szeroka kompatybilność: wyposażenie w ogniwa litowo-fosforanowo-żelazowe, obsługa jedno- lub wieloklastrowych rozszerzeń szeregowych z możliwością szeregowego połączenia do sześciu falowników i uzyskania maksymalnej mocy wyjściowej do 30 KW, dzięki czemu rozwiązanie sprawdzi się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i przemysłowych czy komercyjnych.

wyposażenie w ogniwa litowo-fosforanowo-żelazowe, obsługa jedno- lub wieloklastrowych rozszerzeń szeregowych z możliwością szeregowego połączenia do sześciu falowników i uzyskania maksymalnej mocy wyjściowej do 30 KW, dzięki czemu rozwiązanie sprawdzi się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i przemysłowych czy komercyjnych. Elastyczność modułów: w obrębie każdego klastra podłączonych może być 1-3 modułów akumulatorowych, z możliwością szeregowego połączenia do 6 klastrów.

w obrębie każdego klastra podłączonych może być 1-3 modułów akumulatorowych, z możliwością szeregowego połączenia do 6 klastrów. Możliwość pracy w skrajnych temperaturach: praca w skrajnych warunkach atmosferycznych w temperaturach od -20°C to 60°C.

praca w skrajnych warunkach atmosferycznych w temperaturach od -20°C to 60°C. Najwyższy poziom bezpieczeństwa: pięciowarstwowy mechanizm zabezpieczeń obejmujący kompleksową detekcję temperatury, inteligentne sterowanie systemem zarządzania budynkiem, wbudowany wyłącznik automatyczny DC, wewnętrzną instalację gaszenia aerozolem oraz zawór rozprężny.

Razem ku bardziej ekologicznej przyszłości

Hinen zaprasza na stoisko E3.11 wszystkich przedstawicieli branży, którym zależy na rozwoju czystej energii. Porozmawiajmy o tym, jak wspólnie budować bardziej zrównoważoną przyszłość. Zależy nam na współpracy, która będzie napędzać rewolucję energetyczną w Polsce i nie tylko.

Hinen

Hinen Group to notowana od 2004 r. spółka giełdowa (kod giełdowy: 300787), która znana jest z dużego potencjału produktowego i technologicznej biegłości. Hinen New Energy, spółka należąca do grupy, specjalizuje się w tworzeniu magazynów energii dla domu, dysponując imponującym potencjałem badawczo-rozwojowym w zakresie falowników i akumulatorów. Hinen angażuje się w urzeczywistnienie idei niezależności energetycznej domów na całym świecie. Aby lepiej obsługiwać międzynarodowy rynek, firma Hinen otworzyła oddziały na całym świecie, które świadczą profesjonalne usługi dostosowane do potrzeb rynków lokalnych.

