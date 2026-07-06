Hipercosmo (grupa RMM) bez dostaw Inglot po 15 latach dystrybucji marki w Hiszpanii, Portugalii i Andorze

BARCELONA (Hiszpania), 6 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Polska marka kosmetyczna Inglot zaprzestała dostaw swoich produktów na rynki Hiszpanii, Portugalii i Andory. Przez ostatnich piętnaście lat za dystrybucję marki w tych krajach odpowiadała spółka Hipercosmo S.L. należąca do grupy Retail Marketing Management (RMM), będąca głównym partnerem i dystrybutorem Inglot w tym regionie.

W tym czasie Hipercosmo od podstaw zbudowała pozycję marki Inglot na wszystkich trzech rynkach. Firma nawiązała współpracę z największymi sieciami perfumerii i handlu detalicznego, uruchomiła punkty sprzedaży, zbudowała rozpoznawalność marki wśród konsumentów i realizowała szeroko zakrojone kampanie marketingowe, w tym we współpracy z jedną z najbardziej znanych hiszpańskich prezenterek telewizyjnych, Cristiną Pedroche. W najlepszym roku sprzedaż produktów marki Inglot na tych rynkach przekroczyła 10 mln euro.

Wstrzymanie dostaw oznacza, że punkty sprzedaży oraz klienci Inglot w Hiszpanii, Portugalii i Andorze pozostali bez dostępu do produktów marki. Rynek kosmetyczny charakteryzuje się bardzo silną konkurencją, zarówno o miejsce na sklepowych półkach, jak i o zainteresowanie konsumentów. Gdy marka znika z rynku, jej miejsce szybko zajmują produkty konkurencji, a klienci wybierają dostępne alternatywy. Utrzymanie pozycji rynkowej wymaga więc ciągłej obecności, a odzyskanie rynku po przerwie jest zazwyczaj znacznie trudniejsze i bardziej kosztowne niż utrzymanie już wypracowanej pozycji.

Dla każdej marki zakończenie dystrybucji na danym rynku oznacza nie tylko utratę bieżącej sprzedaży. To również utrata rozpoznawalności, relacji handlowych budowanych przez lata i pozycji rynkowej umożliwiającej skuteczne konkurowanie. Tym samym zakończył się piętnastoletni okres działalności, w trakcie którego zbudowano dostęp marki do tych rynków.

Przerwanie dystrybucji następuje w czasie zmian właścicielskich w firmie Inglot. Obecna na około 90 rynkach świata spółka podpisała 19 czerwca 2026 r. umowę z funduszem private equity Avallon, który ma objąć pakiet większościowy i przejąć kontrolę nad grupą. Rodzina założycieli pozostanie jednocześnie akcjonariuszem i będzie nadal uczestniczyć w zarządzaniu spółką. Transakcja została podpisana, jednak jej finalizacja nadal oczekuje na wymagane zgody regulacyjne, których uzyskanie przewidywane jest po zakończeniu okresu wakacyjnego.

Inglot prowadzi działalność na rynkach międzynarodowych, a jednym z filarów jej pozycji jest rozległa sieć handlowa. Zakończenie dystrybucji na trzech europejskich rynkach, budowanej i utrzymywanej przez piętnaście lat, jest istotnym sygnałem dla partnerów handlowych i uczestników rynku współpracujących z grupą na pozostałych rynkach.

Hipercosmo deklaruje, że pozostaje do dyspozycji swoich partnerów handlowych oraz klientów w Hiszpanii, Portugalii i Andorze, aby możliwie najlepiej zaradzić skutkom zaistniałej sytuacji.

RMM / Hipercosmo

Hipercosmo S.L. należy do grupy Retail Marketing Management (RMM) i specjalizuje się w dystrybucji produktów kosmetycznych na rynkach Hiszpanii, Portugalii i Andory.