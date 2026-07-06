Hipercosmo (grupa RMM) bez dostaw Inglot po 15 latach dystrybucji marki w Hiszpanii, Portugalii i Andorze

Wiadomości dostarczone przez

Hipercosmo S.L.

06 lip, 2026, 11:10 GMT

BARCELONA (Hiszpania), 6 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Polska marka kosmetyczna Inglot zaprzestała dostaw swoich produktów na rynki Hiszpanii, Portugalii i Andory. Przez ostatnich piętnaście lat za dystrybucję marki w tych krajach odpowiadała spółka Hipercosmo S.L. należąca do grupy Retail Marketing Management (RMM), będąca głównym partnerem i dystrybutorem Inglot w tym regionie.

W tym czasie Hipercosmo od podstaw zbudowała pozycję marki Inglot na wszystkich trzech rynkach. Firma nawiązała współpracę z największymi sieciami perfumerii i handlu detalicznego, uruchomiła punkty sprzedaży, zbudowała rozpoznawalność marki wśród konsumentów i realizowała szeroko zakrojone kampanie marketingowe, w tym we współpracy z jedną z najbardziej znanych hiszpańskich prezenterek telewizyjnych, Cristiną Pedroche. W najlepszym roku sprzedaż produktów marki Inglot na tych rynkach przekroczyła 10 mln euro.

Wstrzymanie dostaw oznacza, że punkty sprzedaży oraz klienci Inglot w Hiszpanii, Portugalii i Andorze pozostali bez dostępu do produktów marki. Rynek kosmetyczny charakteryzuje się bardzo silną konkurencją, zarówno o miejsce na sklepowych półkach, jak i o zainteresowanie konsumentów. Gdy marka znika z rynku, jej miejsce szybko zajmują produkty konkurencji, a klienci wybierają dostępne alternatywy. Utrzymanie pozycji rynkowej wymaga więc ciągłej obecności, a odzyskanie rynku po przerwie jest zazwyczaj znacznie trudniejsze i bardziej kosztowne niż utrzymanie już wypracowanej pozycji.

Dla każdej marki zakończenie dystrybucji na danym rynku oznacza nie tylko utratę bieżącej sprzedaży. To również utrata rozpoznawalności, relacji handlowych budowanych przez lata i pozycji rynkowej umożliwiającej skuteczne konkurowanie. Tym samym zakończył się piętnastoletni okres działalności, w trakcie którego zbudowano dostęp marki do tych rynków.

Przerwanie dystrybucji następuje w czasie zmian właścicielskich w firmie Inglot. Obecna na około 90 rynkach świata spółka podpisała 19 czerwca 2026 r. umowę z funduszem private equity Avallon, który ma objąć pakiet większościowy i przejąć kontrolę nad grupą. Rodzina założycieli pozostanie jednocześnie akcjonariuszem i będzie nadal uczestniczyć w zarządzaniu spółką. Transakcja została podpisana, jednak jej finalizacja nadal oczekuje na wymagane zgody regulacyjne, których uzyskanie przewidywane jest po zakończeniu okresu wakacyjnego.

Inglot prowadzi działalność na rynkach międzynarodowych, a jednym z filarów jej pozycji jest rozległa sieć handlowa. Zakończenie dystrybucji na trzech europejskich rynkach, budowanej i utrzymywanej przez piętnaście lat, jest istotnym sygnałem dla partnerów handlowych i uczestników rynku współpracujących z grupą na pozostałych rynkach.

Hipercosmo deklaruje, że pozostaje do dyspozycji swoich partnerów handlowych oraz klientów w Hiszpanii, Portugalii i Andorze, aby możliwie najlepiej zaradzić skutkom zaistniałej sytuacji.

RMM / Hipercosmo

Hipercosmo S.L. należy do grupy Retail Marketing Management (RMM) i specjalizuje się w dystrybucji produktów kosmetycznych na rynkach Hiszpanii, Portugalii i Andory.

Inne z tego źródła

Hipercosmo (RMM group) left without Inglot supply after 15 years distributing the brand in Spain, Portugal and Andorra

The Polish cosmetics brand Inglot has stopped supplying the Spanish, Portuguese and Andorran markets. For the past fifteen years, distribution in...
Więcej komunikatów prasowych z tego źródła

Odkryj więcej

Cosmetics and Personal Care

Cosmetics and Personal Care

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Retail

Retail

Komunikaty prasowe o podobnej tematyce