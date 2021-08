Huion przedstawia trzy 23,8-calowe ekrany piórkowe, w tym Kamvas Pro 24(4K)

Kamvas Pro 24(4K) o eleganckim wyglądzie i świetnych parametrach jest flagowym produktem Huion. Rozdzielczość 4K UHD, technologia kropek kwantowych (quantum dot), 140% gama kolorów sRGB, kontrast 1200:1 i technologia HDR sprawiają, że Kamvas Pro 24(4K) jest idealnym ekranem piórkowym zapewniającym niesamowite wrażenia wizualne. Podobnie jak większość ekranów piórkowych Huion, Kamvas Pro 24(4K) również wykorzystuje technologię pełnej laminacji i antyodblaskowe trawione szkło pozwalające zminimalizować paralaksę i zapewnić naturalne wrażenia rysowania piórem na papierze.

Dodatkowo Kamvas Pro 24(4K) jest wyposażony w dwie składane nóżki, dzięki którym użytkownicy mogą cieszyć się tworzeniem pod kątem 20 stopni. Natomiast dla tych, którzy pragną większej różnorodności i elastyczności, bardziej odpowiednie może być ramię monitora ST410/ST420 lub regulowana podstawa ST100A, które mogą obsługiwać więcej kątów, pozwalając użytkownikom znaleźć najwygodniejszą pozycję podczas rysowania.

Kamvas 24 i Kamvas 24 Plus

Kamvas 24 i Kamvas 24 Plus to szóste z kolei produkty z serii Kamvas. W porównaniu do swoich poprzedników, Kamvas 24 i Kamvas 24 Plus mogą pochwalić się nie tylko największym ekranem o przekątnej 23,8 cala, ale także rozdzielczością 2,5K QHD. Kamvas 24 Plus wykorzystuje nawet technologię kropek kwantowych, która zwiększa gamę kolorów do 140% sRGB i współczynnik kontrastu do 1200:1, umożliwiając bardziej żywe i wyraziste prezentowanie obrazu.

Twórz więcej za pomocą cyfrowego pióra

Wszystkie trzy ekrany piórkowe zostały wyposażone w cyfrowe pióro PW517. Opracowane w oparciu o Huion PenTech3.0, PW517 umożliwia bardziej naturalne i stabilne rysowanie. Huion wprowadził również po raz pierwszy filcowy koniuszek do pióra, które będzie dostarczane z Kamvas Pro 24(4K).

8192 poziomy czułości na nacisk i szybkość raportowania >220PPS umożliwiają natychmiastowe odwzorowanie naturalnych i delikatnych linii. Rozpoznawanie nachylenia w zakresie ±60 pozwala na obsługę różnych technik rysowania, takich jak cieniowanie, szkicowanie czy krawędziowanie.

Mając na celu dostarczenie rozwiązań atramentu cyfrowego większej liczbie ludzi na całym świecie, Huion zawsze był zaangażowany w oferowanie lepszych produktów dla kreatywnych profesjonalistów, jak również dla początkujących.

Więcej informacji na temat produktów Huion dostępnych jest pod adresem: www.huion.com.

