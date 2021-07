Huion anuncia tres tabletas gráficas de 23,8 pulgadas, incluida la Kamvas Pro 24(4K)

Kamvas Pro 24(4K) con diseño y rendimiento prémium es un producto emblemático de Huion. La resolución 4K UHD, la tecnología de punto cuántico (quantum dot), la gama de colores de 140 % sRGB, la relación de contraste 1200:1 y la tecnología HDR están convirtiendo a Kamvas Pro 24(4K) en una tableta gráfica ideal para una experiencia visual inmersiva. Al igual que la mayoría de las tabletas gráficas de Huion, Kamvas Pro 24(4K) también adopta la tecnología de laminación completa y vidrio esmerilado antireflejante para lograr experiencias de dibujo naturales de lápiz en papel y paralelaje mínimo.

Además, la Kamvas Pro 24(4K) tiene dos patas plegables con las que los usuarios pueden disfrutar la creación con un ángulo de 20 grados. Pero para aquellos que desean más diversidad y flexibilidad, el brazo del monitor ST410/ST420 o el soporte ajustable ST100A pueden ser más adecuados, ya que pueden admitir más ángulos para que los usuarios encuentren las posturas más cómodas al dibujar.

Kamvas 24 y Kamvas 24 Plus

Kamvas 24 y Kamvas 24 Plus son el sexto producto de la serie Kamvas. En comparación con sus predecesores, Kamvas 24 y Kamvas 24 Plus no solo ostentan la pantalla de 23,8 pulgadas más grande, sino que también cuentan con una resolución QHD de 2,5 K. Kamvas 24 Plus incluso adopta la tecnología de punto cuántico, que mejora la gama de colores hasta un 140 % de sRGB y la relación de contraste a 1200:1, lo que permite una presentación de imágenes más vibrante y vívida.

Cree más con el lápiz digital

Estas tres tabletas gráficas vienen con el lápiz digital PW517. Desarrollado a partir del PenTech3.0 de Huion, El PW517 permite una experiencia de dibujo más natural y estable. Huion también presentó por primera vez la punta flexible para lápiz, que se incluirá con Kamvas Pro 24(4K).

8192 niveles de sensibilidad a la presión y >220 PPS de velocidad de respuesta permiten la reproducción instantánea de líneas naturales y delicadas. El reconocimiento de inclinación de ± 60° admite la realización de diversas técnicas de dibujo, como sombreado, bosquejo y bordes.

Con el objetivo de ofrecer una solución de tinta digital a más personas en todo el mundo, Huion mantiene su compromiso permanente de ofrecer mejores productos tanto a los profesionales creativos como a los principiantes.

Para obtener más información acerca de los productos de Huion, visite www.huion.com.

