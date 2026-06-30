K-Food Station zawita do Warszawy. Pięć dni z koreańską kuchnią i kulturą

WARSZAWA, 30 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Spraw Wiejskich Republiki Korei oraz Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) organizują wydarzenie 2026 K-Food POP-UP Store: „K-Food Station, Taste the Vibe", które odbędzie się od 9 do 13 lipca 2026 r. w Centrum Eventowym Butelkownia w Warszawie.

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Motywem przewodnim wydarzenia jest stacja metra, która symbolicznie prowadzi uczestników przez świat koreańskiej kuchni i kultury. Program obejmuje degustacje, warsztaty kulinarne, interaktywne aktywności oraz strefę zakupową z bogatym wyborem koreańskich produktów spożywczych. To także okazja do poznania najnowszych trendów związanych z K-Food.

Program obejmuje sześć stref tematycznych. W strefie Next K-Food zostaną zaprezentowane nowoczesne produkty spożywcze z Korei, które mają potencjał do zaistnienia na rynkach międzynarodowych. K-Food Lab zaprosi uczestników na degustacje i badania konsumenckie, natomiast DIY K-Food zaoferuje praktyczne warsztaty kulinarne. Miłośnicy tradycji będą mogli odwiedzić strefę K-Culture, a osoby zainteresowane zakupami znajdą szeroki wybór koreańskich produktów w K-Food Shop. Na scenie głównej przez cały czas trwania wydarzenia odbywać się będą pokazy gotowania, prezentacje K-Beauty, sety DJ-skie oraz występy taneczne inspirowane K-popem.

Dla uczestników przygotowano również interaktywną grę ze zbieraniem pieczątek, aktywności w mediach społecznościowych oraz specjalne misje, za udział w których będzie można otrzymać limitowane upominki K-Food. Wybrane atrakcje, w tym warsztaty kulinarne i pokazy K-Beauty, są bezpłatne, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

„Mamy nadzieję, że wydarzenie pozwoli odwiedzającym poznać nie tylko autentyczne smaki Korei, ale również kulturę i styl życia, które stoją za fenomenem K-Food. Wierzymy, że będzie to kolejna okazja do wzmacniania relacji i wymiany kulturalnej między Koreą a Polską, a także do zaprezentowania polskim konsumentom różnorodności i wysokiej jakości koreańskiej żywności" - powiedział przedstawiciel aT Center Frankfurt.

Aktualne informacje o wydarzeniu oraz szczegóły dotyczące rejestracji będą publikowane na profilu @at.frankfurt na Instagramie.

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