Miasta stoją przed koniecznością redefinicji sposobów tworzenia wartości urbanistycznej - wynika z najnowszego raportu Skanska

Skanska podkreśla, że miasta, deweloperzy i inwestorzy stoją dziś przed szansą spojrzenia poza krótkoterminową perspektywę realizacji projektów. Kluczowe jest skupienie się na tworzeniu wartości społecznych i finansowych, które będą służyć przez pokolenia. W nowym raporcie Skanska wskazuje, że miasta, które lekceważą długoterminową efektywność, ryzykują osłabienie swojej odporności, konkurencyjności oraz trwałej wartości gospodarczej.

WARSZAWA, Polska, 13 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Raport „Shaping Sustainable Places" podkreśla jak ważne staje się dziś zarządzanie ryzykiem, ochrona wartości inwestycji i odpowiadanie na rosnące oczekiwania społeczne. Wskazuje też na konieczność zmniejszenia różnic między tym, jak tworzone są aktualnie projekty urbanistyczne w Europie i USA, a tym, jak te miejsca mają działać w dłuższej perspektywie.

Nowy Rynek, Poznan, Poland

– Rozwój miast wkracza w nową, decydującą fazę – mówi Claes Larsson, EVP Skanska Group, Commercial Property Development & Investment Properties. – Sukces polega dziś na tworzeniu trwałych, a zarazem elastycznych miejsc, zdolnych do adaptacji i dostarczania realnej wartości dla ludzi, klimatu i biznesu na długo po zakończeniu budowy – dodaje.

W raporcie Skanska wyróżnia cztery kluczowe działania, które mogą realnie zapewnić miastom długoterminowe perspektywy:

Projektowanie z myślą o zmianie. Elastyczne i trwałe projektowanie nie tylko chroni wartość aktywów, ale także zmniejsza koszty przyszłych modernizacji i wzmacnia długoterminową konkurencyjność.

Współpraca. Dzięki planowaniu z wyprzedzeniem i wspólnej odpowiedzialności interesariuszy można zwiększyć przewidywalność i długoterminową efektywność projektów.

Projektowanie dla ludzi i z ich udziałem. Wczesne zaangażowanie lokalnej społeczności pomaga uniknąć opóźnień, zwiększa zainteresowanie i wspiera stabilne wykorzystanie przestrzeni.

Mierzenie tego, co istotne. Łączenie wskaźników społecznych, środowiskowych i ekonomicznych prowadzi do lepszych decyzji i silniejszych długoterminowych wyników.

– Inwestorzy, ubezpieczyciele i banki centralne coraz częściej uwzględniają ryzyka klimatyczne w swoich procesach. Budynków nie możemy przenieść, dlatego musimy je adaptować i przygotowywać na przyszłość, żeby zachowały wartość – mówi Lena Hök, EVP Sustainability & Innovation, Skanska Group. – Wraz z uwzględnianiem ryzyka klimatycznego w wycenach rynkowych oraz rosnącą rolą ubezpieczeń i regulacji, wartość nieruchomości będzie w coraz większym stopniu zależała od tych, którzy projektują z myślą o zmianie, planują z wyprzedzeniem, współpracują i mierzą to, co rzeczywiście istotne, dzięki czemu budynki i dzielnice zachowają elastyczność.

Ten raport Skanska kieruje do decydentów i inwestorów, którzy aktywnie angażują się w tworzenie trwałej wartości w dynamicznie rozwijających się miastach i przestrzeniach miejskich.

O Skanska

Dzięki wiedzy i wyobraźni kształtujemy to jak żyjemy, pracujemy i budujemy relacje. Jesteśmy jedną z największych na świecie firm deweloperskich i budowlanych, działającą od ponad 135 lat. W 2025 roku osiągnęliśmy przychody w wysokości 179 mld koron szwedzkich. Działamy na wybranych rynkach w Europie (w szczególności w Skandynawii) oraz w Stanach Zjednoczonych. Wspólnie z klientami i doświadczonym zespołem, liczącym ponad 26 tys. pracowników, tworzymy innowacyjne i zrównoważone rozwiązania wspierające zdrowy tryb życia obecnych i przyszłych pokoleń.

