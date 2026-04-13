Města by měla přehodnotit, jak vytvářejí hodnotu městského prostředí, ukazuje aktuální report Skanska

Skanska

Apr 13, 2026, 02:00 ET

Města, developeři i investoři se potřebují odklonit od krátkodobého pohledu na realizaci projektů a více se zaměřit na sociální a ekonomickou hodnotu měst a míst, která přetrvá po generace. V novém reportu Skanska upozorňuje, že města, která opomíjejí dlouhodobé fungování, riskují oslabení své odolnosti, konkurenceschopnosti i ekonomické hodnoty. 

PRAHA, 13. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Report Shaping Sustainable Places (Vytváření udržitelných míst) poukazuje na potřebu řídit rizika, chránit hodnotu investic a reagovat na rostoucí očekávání společnosti. Zároveň upozorňuje na rozdíl mezi tím, jak jsou městské projekty v Evropě a USA realizovány, a tím, jak se od těchto míst očekává, že budou dlouhodobě fungovat.

Port 7, Prag, Czech Republic
„Městský development vstupuje do nové rozhodující fáze," říká Claes Larsson, EVP Skanska Group, Commercial Property Development & Investment Properties. „Úspěch dnes znamená vytvářet odolná místa, která se dokážou přizpůsobit, obstát v čase a dlouhodobě přinášet skutečnou hodnotu pro lidi, klima i byznys – i dlouho po dokončení výstavby."

Report identifikuje čtyři kroky pro zajištění dlouhodobé perspektivy měst:

  • Navrhovat s ohledem na změnu. Adaptabilní a odolný design chrání hodnotu projektů, snižuje budoucí náklady na úpravy a posiluje dlouhodobou konkurenceschopnost.
  • Spolupracovat. Včasné sladění a sdílená odpovědnost mezi stakeholdery zvyšují předvídatelnost a dlouhodobou výkonnost.
  • Design pro lidi a s lidmi. Včasné zapojení lokální komunity snižuje zpoždění, posiluje poptávku a podporuje stabilní obsazenost.
  • Měřit to, na čem záleží. Propojení sociálních, environmentálních a ekonomických ukazatelů vede k lepším rozhodnutím a silnějším dlouhodobým výsledkům.

„Investoři, pojišťovny i centrální banky stále více začleňují klimatická rizika do svých procesů. Budovy nelze přesunout – je nutné je přizpůsobit a připravit na budoucnost, aby si zachovaly svou hodnotu," říká Lena Hök, EVP Sustainability & Innovation, Skanska Group. „S tím, jak se klimatická rizika promítají do trhů, pojištění i regulace, poroste význam přístupů, které počítají se změnou, stojí na včasné spolupráci, zapojují lidi a měří to, na čem záleží – aby budovy i celé čtvrti zůstaly odolné."

Report je určen decision-makerům a investorům, kteří se zaměřují na vytváření dlouhodobé hodnoty ve městech a městském prostředí.

Celý report a související materiály jsou k dispozici zde: www.skanska.com

Pro další informace kontaktujte:
Kontakt:
Petra Veselá, Marketing Manager
tel: +420 603 587 928 
email: [email protected] 
Skanska Group využívá své znalosti a schopnost předvídat k tomu, aby formovala způsob, jak lidé žijí, pracují a propojují se. Patří mezi největší stavební a developerské společnosti na světě, s tržbami ve výši SEK 179 miliard v roce 2025. Působí na vybraných trzích v severských zemích, Evropě a USA. Společně se svými zákazníky a díky odbornosti svých přibližně 26 000 kolegů vytváří inovativní a udržitelná řešení, která podporují kvalitní život i pro další generace.

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2953870/Skanska_CZ.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2953875/5910465/Skanska_Logo.jpg

