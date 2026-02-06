MINISO laureatem nagrody CEE Retail Awards w uznaniu za nieustającą ekspansję na europejskim rynku

WARSZAWA, Polska, 6 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas 18. gali wręczenia nagród EuropaProperty CEE Retail Awards, która odbyła się w Warszawie, firma MINISO zdobyła nagrodę w kategorii nowego detalisty Newcomer Retailer Award, wyróżniając się wśród pozostałych uczestników konkursu jako jedyny zdobywca tego tytułu. Nagroda ta jest wyrazem uznania za uporządkowane otwarcie europejskich sklepów MINISO, zróżnicowanie koncepcji flagowych sklepów i zdyscyplinowane tempo wejścia na rynek w Polsce.

Prestiżowe wyróżnienie branżowe umacniające działania ukierunkowane na globalną ekspansję

MINISO-CEE Retail Award MINISO’s First Polish Flagship at Złote Tarasy Opening MINISO’s First Polish Flagship at Złote Tarasy

Nagroda CEE Retail Award jest powszechnie uznawana jako jedno z czołowych wyróżnień w sektorze handlu detalicznego i nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizowany przez EuropaProperty konkurs uważany jest za standard branżowy w zakresie wyników działalności w obszarze handlu detalicznego w regionie.

Członkowie jury stwierdzili, że firma MINISO zdobyła tytuł Newcomer Retailer of the Year za wymierny komercyjny wpływ w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, stawiając markę na pozycji atrakcyjnego partnera dla wynajmujących i deweloperów oraz przyciągając trwałe zainteresowanie lokalnych operatorów centrów handlowych.

Osiągnięcie to odzwierciedla dobrze ukierunkowane wejście na rynek i zdyscyplinowaną działalność operacyjną. Dzięki opracowaniu strategicznego, wieloformatowego podejścia do punktów sprzedaży, stanowiących połączenie sklepu z zabawkami kolekcjonerskimi i flagowego sklepu ukierunkowanego na doświadczenia, firma MINISO szybko zdobyła grono wiernych klientów i pozytywny odzew wśród konsumentów. Nagroda ta sygnalizuje, że międzynarodowy rozwój firmy wykroczył poza dynamiczną ekspansję i zmierza ku koncentracji na jakości i wynikach sklepów, przy czym marka kładzie nacisk na priorytetowe traktowanie sklepów wielkoformatowych z mocnymi wynikami działalności operacyjnej, nieustannie wykazując się skutecznością na rynkach międzynarodowych.

Obecność flagowego sklepu podnosi atrakcyjność lokalizacji

Dobitnym przykładem europejskiego modelu sklepów MINISO jest pierwszy flagowy punkt sprzedaży MINISO w warszawskich Złotych Tarasach. Sklep zajmuje powierzchnię ponad 1 000 m2, a jego otwarciu towarzyszył inspirowany karnawałem wystrój wnętrza i specjalne strefy z produktami Disneya, Sanrio i Chiikawa, oraz z innymi znanymi na całym świecie postaciami. Od tamtej pory sklep przyciąga rzesze młodszych klientów, szybko stając się jednym z najpopularniejszych miejsc do odwiedzenia w mieście.

Flagowy sklep odzwierciedla dynamiczny rozwój międzynarodowego ruchu „kidult", w ramach którego młodzi konsumenci zwracają się ku kulturze produktów licencjonowanych poszukując emocjonalnego wytchnienia i wyrażenia swojej tożsamości. Ugruntowana w doświadczeniach opartych na produktach licencjonowanych, obejmujących ponad 60% takich produktów z tzw. blind boxów (pudełek-niespodzianek) po kolekcjonerskie pluszowe maskotki, przestrzeń ta roztacza wciągającą atmosferę, gdzie fani mogą dzielić się wspólna pasją i budować więź kulturową.

Podejście to jest odpowiedzią na wyraźną niszę na rynku lokalnym, gdzie brakowało wciągających i angażujących doświadczeń inspirowanych produktami licencjonowanymi. Poprzez przeniesienie sprawdzonego i opartego na doświadczeniach modelu MINISO „Super IP + Super Store" z Azji do Europy Środkowo-Wschodniej, przestrzeń ta szybko przekształciła się z tradycyjnego punktu handlowego w tętniące życiem miejsce uczęszczane przez młodych konsumentów. Sklep stał się miejscem, do którego udają się klienci po przygodę, emocjonalne więzi i wspólne chwile, wnosząc równocześnie energię do szeroko rozumianej społeczności poprzez stabilne zainteresowanie odwiedzających.

Wyróżnienie branżowe potwierdzające stabilny potencjał rynkowy

Nagroda CEE Retail Awards podkreśla też znaczenie i możliwość poszerzenia skali modelu sprzedaży MINISO opartego na produktach licencjonowanych na rynku europejskim.

W przyszłości MINISO planuje dalszą realizację strategii opartej na produktach licencjonowanych i bieżące modernizacje formatów sklepów, dopasowując je do lokalnych trendów konsumenckich, aby pogłębić swoją obecność w Europie i na innych międzynarodowych rynkach. Stosując to podejście, marka zamierza odblokować możliwość generowania wartości w perspektywie długofalowej i umocnić swoją pozycję czołowego gracza w sektorze opartego na doświadczeniach handlu detalicznego produktami licencjonowanymi.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2888657/CEE_Retail_Awards_06441.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2888658/MINISO_s_First_Polish_Flagship_at_Z_ote_Tarasy_Opening.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2888659/MINISO_s_First_Polish_Flagship_at_Z_ote_Tarasy.jpg