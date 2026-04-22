Nowe oblicze sprzątania w domu - odkurzacz MOVA Z200 już wkrótce na rynku

BERLIN, 22 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Stanowiąc istotny przełom w technologii sprzątania, model MOVA Z200 debiutuje jako zaawansowany technologicznie nowy produkt w ofercie odkurzaczy MOVA. Zaprojektowany z myślą o nowym podejściu do sprzątania domowego, ten wysokiej klasy odkurzacz ręczny wyposażony jest w przełomową zintegrowaną stację bazową - wyjątkową innowację, która rozwiązuje najbardziej uciążliwe problemy codziennego sprzątania.

W przeciwieństwie do standardowych bezprzewodowych odkurzaczy, które wiążą się z koniecznością ręcznego opróżniania pojemnika na kurz po każdym użyciu, co często powoduje uwalnianie drobnych cząstek i wtórne zanieczyszczenie powietrza, model Z200 posiada wbudowaną zintegrowaną stację dokującą, która automatycznie usuwa kurz. Urządzenie płynnie łączy pochłanianie i zbieranie kurzu w jednym, bezobsługowym procesie, całkowicie eliminując konieczność ręcznego opróżniania. Worek na kurz o dużej pojemności 1,2 l - trzykrotnie większej niż standardowe worki do odkurzaczy ręcznych - umożliwia do 45 dni bezobsługowego sprzątania. Po napełnieniu worek można łatwo wyjąć i wyrzucić bez bezpośredniego kontaktu z kurzem, dzięki czemu ręce pozostają całkowicie czyste. Specjalny tryb utrzymania świeżości worka działa automatycznie podczas ładowania - osusza jego wnętrze i hamuje rozwój bakterii, ograniczając nieprzyjemne zapachy pochodzące z sierści zwierząt, złuszczonego naskórka i nagromadzonego kurzu.

Zapewniając stabilną moc ssania na poziomie 180 AW, model Z200 bez trudu usuwa większe zanieczyszczenia, okruchy i głęboko osadzony brud, co czyni go idealnym rozwiązaniem do dokładnego sprzątania dużych domów. Z myślą o właścicielach zwierząt i osobach z długimi włosami odkurzacz wyposażono w ulepszony podwójny system zapobiegający plątaniu, obejmujący zoptymalizowany spiralny wałek szczotki i wzmocnione zęby grzebienia, które aktywnie kierują włosy bezpośrednio do kanału ssącego. Eliminuje to problem uciążliwego zaplątywania się włosów w szczotce i zapewnia płynne, nieprzerwane sprzątanie.

Model Z200, wyposażony w filtr HEPA klasy H14, który wychwytuje 99,99% drobnych cząstek, w tym roztoczy, pyłków i złuszczonego naskórka zwierząt, skutecznie zapobiega wtórnemu zanieczyszczeniu i chroni jakość powietrza w pomieszczeniach - idealne rozwiązanie dla osób skłonnych do alergii. Przyjazna dla zwierząt konstrukcja o niskim poziomie hałasu pracuje z natężeniem dźwięku zaledwie 60 dB przy niskiej prędkości, co odpowiada głośności codziennej rozmowy.

Dzięki wadze zaledwie 1,55 kg ultralekka konstrukcja urządzenia umożliwia wygodne prowadzenie jedną ręką bez zmęczenia ramienia, nawet podczas dłuższych sesji sprzątania. Automatyczny system samoczyszczenia oparty na przepływie powietrza uruchamia się natychmiast po wyłączeniu urządzenia, dokładnie czyszcząc cały kanał powietrzny, aby zapobiec cofaniu się kurzu i utrzymać wnętrze wolne od pozostałości zanieczyszczeń, zapewniając w pełni bezproblemową obsługę.

Łącząc najświeższe innowacje, praktyczną wygodę i przemyślaną konstrukcję, MOVA Z200 wyznacza nowy standard w kategorii odkurzaczy ręcznych. To kompleksowe rozwiązanie do sprzątania trafi na rynek w lipcu - warto śledzić jego premierę i przygotować się na naprawdę bezstresowe i przyjemne sprzątanie domu.

