Haushaltsreinigung neu definiert - Der MOVA Z200 Staubsauger erscheint in Kürze

BERLIN, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- Der MOVA Z200 stellt einen bedeutenden Durchbruch in der Reinigungstechnologie dar und präsentiert sich als innovatives neues Modell in der MOVA-Staubsaugerreihe. Dieser hochwertige Handstaubsauger wurde entwickelt, um die Haushaltsreinigung neu zu definieren, und verfügt über eine bahnbrechende integrated dust collection base – die charakteristische Innovation, die die lästigsten Herausforderungen der täglichen Reinigung löst.

MOVA Z200

Im Gegensatz zu herkömmlichen Akku-Staubsaugern, bei denen der Benutzer den staubigen Staubbehälter nach jedem Gebrauch manuell entleeren muss, wodurch oft feine Partikel freigesetzt werden und eine sekundäre Staubbelastung entsteht, verfügt der Z200 über eine integrated base, die die Staubentsorgung automatisch übernimmt. Er vereint Staubsaugen und Staubauffangen nahtlos in einem mühelosen Vorgang und macht das manuelle Entleeren damit überflüssig. Sein Staubbeutel mit 1,2 l Fassungsvermögen – dreimal so groß wie bei herkömmlichen Handstaubsaugerbeuteln – ermöglicht bis zu 45 Tage wartungsfreies Saugen. Wenn der Beutel voll ist, lässt er sich leicht herausnehmen und entsorgen, ohne dass man direkt mit Staub in Berührung kommt, sodass die Hände vollkommen sauber bleiben. Der exklusive Frischemodus für den Staubbeutel wird während des Ladevorgangs automatisch aktiviert: Er trocknet den Innenraum und hemmt das Bakterienwachstum, um unangenehme Gerüche durch Tierhaare, Hautschuppen und angesammelten Staub zu minimieren.

Mit einer konstanten Saugleistung von 180 AW nimmt der Z200 mühelos große Schmutzpartikel, Krümel und tiefsitzenden Schmutz auf und eignet sich somit ideal für die gründliche Reinigung in großen Wohnungen. Für Haustierbesitzer und Haushalte mit vielen Haaren kombiniert das verbesserte doppelte Anti-Verwicklungssystem eine optimierte spiralförmige Bürstenwalze mit verstärkten Kammzinken, die die Haare aktiv direkt in den Saugkanal leiten. So werden lästige Verwicklungen in der Bürste vermieden und ein reibungsloser, unterbrechungsfreier Reinigungsvorgang gewährleistet.

Ausgestattet mit einem HEPA-Filter der Klasse H14, der 99,99 % der Feinstaubpartikel – darunter Hausstaubmilben, Pollen und Tierhaare – auffängt, verhindert der Z200 wirksam Sekundärverschmutzungen und sorgt für eine gute Raumluftqualität – ideal für allergieanfällige Familienmitglieder. Das haustierfreundliche, geräuscharme Design arbeitet bei niedriger Drehzahl mit nur 60 dB – so leise wie ein normales Gespräch.

Mit einem Gewicht von nur 1,55 kg ermöglicht sein ultraleichtes Gehäuse eine mühelose Einhandbedienung ohne Ermüdung des Arms, selbst bei längeren Reinigungsarbeiten. Das automatische Selbstreinigungssystem für den Luftstrom wird unmittelbar nach dem Ausschalten aktiviert und reinigt den gesamten Luftkanal gründlich, um einen Rückfluss von Staub zu verhindern und einen rückstandsfreien Innenraum zu gewährleisten – für eine wirklich mühelose Wartung.

Der MOVA Z200 vereint modernste Innovation, praktischen Komfort und durchdachtes Design und setzt damit neue Maßstäbe bei Handstaubsaugern. Diese All-in-One-Reinigungslösung soll im Juli auf den Markt kommen – bleiben Sie dran und freuen Sie sich auf eine wirklich stressfreie und angenehme Reinigung Ihres Zuhauses.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960479/image1.jpg