Oriflame prezentuje Top Scents: projekt otwierający nowe możliwości przed kolejnym pokoleniem talentów perfumiarstwa

SZTOKHOLM, 15 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ – Oriflame, renomowana marka światowej branży kosmetycznej, ogłasza premierę Top Scents – kolekcji zapachów inspirowanych niszowymi perfumami, stworzonych w całości we współpracy ze Szkołą Perfumiarstwa Givaudan, legendarną instytucją, która wykształciła perfumiarzy odpowiedzialnych za jedną trzecią zapachów dostępnych obecnie na rynku.

Oriflame's Top Scents Rose Mode Eau de Parfum and Top Scents Neon Oud

Inicjatywa stanowi wyraz wieloletniego zaangażowania Oriflame we wspieranie dobrze rokujących, kreatywnych przedsiębiorców, jednocześnie zwiększając dostępność do perfumiarstwa niszowego bez kompromisów, jeśli chodzi o kunszt czy jakość.

Kolekcja Top Scents to dzieło siódemki młodych perfumiarzy i perfumiarek wytypowanych z grona współpracowników Szkoły Perfumiarstwa Givaudan w Argenteuil pod Paryżem. Pracując na podstawie sześciu briefów kreatywnych opracowanych przez Oriflame, młode talenty wzięły udział w konkursie zaprojektowanym tak, by przełamywać konwencje i zachęcać do odważnego myślenia idącego z duchem czasu. Ich kompozycje zostały ocenione przez jury mistrzów perfumiarstwa, w tym Calice Becker - dyrektorkę Szkoły Perfumiarstwa Givaudan i uznaną perfumiarkę – a ostatecznego wyboru dokonano na podstawie głosów oddanych przez 400 partnerów biznesowych należących do sieci Oriflame Beauty Entrepreneurs.

Od prawie 60 lat Oriflame wspiera ludzi w budowaniu biznesów, rozwijaniu umiejętności i przekuwaniu ambicji w realne możliwości. Projektem Top Scents firma przenosi tę filozofię do świata wysokiej klasy perfumiarstwa, pielęgnując kreatywne talenty młodych ludzi poprzez edukację, współpracę oraz możliwość tworzenia w oparciu o prawdziwe briefy kreatywne.

W projekcie biorą udział dobrze rokujący perfumiarze i perfumiarki z Japonii i Francji, wnosząc różne perspektywy kulturowe, które pomagają kształtować tę wyjątkową kolekcję. Rezultat to spójna linia sześciu niszowych zapachów, z których każdy ma odrębny charakter, ale wszystkie je łączy duch ciekawości, oryginalności i twórczej niezależności.

Komentarz Anny Malmhake, dyrektor generalnej Oriflame: „W ciągu ostatnich 12-18 miesięcy na światowym rynku perfum miał miejsce duży boom. Wzrost ten był napędzany przez premiumizację, zwiększony popyt wśród pokolenia Z oraz coraz większą popularność niszowych, rzemieślniczych marek. Chcieliśmy wykorzystać tę szansę, jednocześnie kontynuując naszą misję wspierania młodych talentów, którą realizujemy od prawie 60 lat".

Elena Degtyareva, dyrektor marketingu Oriflame, dodała: „Oriflame zawsze wierzyło w uwalnianie potencjału – poprzez przedsiębiorczość, kreatywność czy wyrażanie siebie. Top Scents przenosi te wartości do świata wysokiej klasy perfum, oferując konsumentom nowy i przystępny sposób doświadczania niszowych zapachów".

Pierwsze dwa zapachy z tej ekskluzywnej kolekcji to:

Top Scents Rose Mode Eau de Parfum (rekomendowana cena detaliczna: 60 € / 55 £) – nowoczesny, kwiatowo-drzewny zapach wzbogacony o ekskluzywne molekuły piżma opracowane przez Givaudan, który przełamuje stereotypowe wyobrażenia o zapachu róży w perfumiarstwie. Autorem zwycięskiego zapachu jest Julie Noé.

Top Scents Neon Oud (rekomendowana cena detaliczna: 60 € / 55 £) – odważna, drzewno-bursztynowa kompozycja, która na nowo interpretuje oud poprzez nieoczywiste kontrasty owoców i dymu, tworząc zapachowy pomost pomiędzy Wschodem i Zachodem. Autorem zwycięskiej kompozycji jest Andrea Montanari.

Premiery pozostałych zapachów z tej kolekcji będą miały miejsce w kolejnych miesiącach 2026 r.

Zachęcamy do obejrzenia ekskluzywnych materiałów ukazujących kulisy konkursu na YouTube.

Oriflame

Firma Oriflame to marka beauty i wellbeing, która od 1967 r. konsekwentnie wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów, oferując zróżnicowany asortyment produktów kosmetycznych odznaczających się wysoką jakością, innowacyjnością i zrównoważeniem. Oriflame działa na ponad 60 rynkach, a jej międzynarodowa sieć partnerów biznesowych liczy 3 mln przedsiębiorstw (Beauty Entrepreneurs) i członków indywidualnych.

