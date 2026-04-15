A Oriflame lança "Top Scents": promovendo a próxima geração de talentos da perfumaria

ESTOCOLMO, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Oriflame, empresa de beleza e bem-estar de renome mundial, anuncia o lançamento da Top Scents, uma coleção de fragrâncias de nicho, criadas em colaboração exclusiva com a Escola de Perfumaria Givaudan, o lendário instituto que formou os perfumistas responsáveis por um terço das fragrâncias atualmente no mercado.

Esta iniciativa reflete o compromisso de longa data da Oriflame em apoiar empreendedores criativos emergentes, tornando simultaneamente a perfumaria de nicho mais acessível, sem comprometer a excelência artística ou a qualidade.

Oriflame's Top Scents Rose Mode Eau de Parfum and Top Scents Neon Oud

No centro da gama Top Scents encontram-se sete perfumistas emergentes selecionados pela Escola de Perfumaria Givaudan, em Argenteuil, perto de Paris. Com base em seis briefings criativos elaborados pela Oriflame, os jovens talentos participaram num concurso criado para desafiar as convenções e incentivar um pensamento ousado e contemporâneo. As suas criações foram avaliadas por um júri composto por mestres perfumistas, incluindo Calice Becker, diretora da Escola de Perfumaria da Givaudan e perfumista de renome, tendo a seleção final sido determinada pelos votos das 400 Beauty Entrepreneurs da Oriflame.

Há quase 60 anos que a Oriflame capacita pessoas a criar negócios, a desenvolver competências e a transformar a ambição em oportunidades. Com a Top Scents, a empresa leva esta filosofia empreendedora para o mundo das fragrâncias de luxo, promovendo novos talentos criativos através da formação, da colaboração e do envolvimento em projetos criativos reais.

O projeto reúne perfumistas em ascensão, do Japão à França, que trazem diferentes perspetivas culturais para ajudar a moldar esta coleção única. O resultado é uma coleção coesa de seis fragrâncias de nicho, cada uma com um caráter distinto, mas unidas por um espírito de curiosidade, originalidade e independência criativa.

Anna Malmhake, CEO da Oriflame, disse: "O mercado global de perfumes registou um forte "boom" nos últimos 12 a 18 meses, com um crescimento impulsionado pela premiumização, pela procura da Geração Z e pela ascensão de marcas de nicho e artesanais. Queríamos conjugar esta oportunidade com a nossa missão de apoiar talentos em ascensão, um compromisso que mantemos há quase 60 anos."

Elena Degtyareva, Chief Marketing Officer na Oriflame, acrescentou: "A Oriflame sempre acreditou na valorização do potencial, seja através do empreendedorismo, da criatividade ou da autoexpressão. A Top Scents incorpora esses valores em fragrâncias de luxo, oferecendo aos consumidores uma nova e acessível forma de experimentar a perfumaria de nicho."

As duas primeiras fragrâncias desta coleção exclusiva são Top Scents Rose Mode Eau de Parfum (PVP 60 €/55 £), um aroma floral-amadeirado moderno, enriquecido com os musks exclusivos da Givaudan, que desafia os clichés da rosa na perfumaria. O perfume vencedor foi criado por Julie Noé.

Top Scents Neon Oud (PVP 60 €/55 £), uma composição ousada de notas amadeiradas e ambarinas que reinterpreta o oud através de contrastes inesperados entre frutas e fumo, criando uma ponte olfativa entre o Oriente e o Ocidente. O perfume vencedor foi criado por Andrea Montanari.

Ao longo de 2026, serão lançados mais produtos desta coleção.

Vídeos exclusivos dos bastidores do concurso no YouTube: https://youtu.be/-jgJlzTAgDw

Sobre a Oriflame

Desde 1967 que a Oriflame tem vindo a capacitar as pessoas através do seu vasto portfólio de produtos de beleza e bem-estar de elevada qualidade, inovadores e sustentáveis. Está presente em mais de 60 mercados, com uma comunidade de 3 milhões de Beauty Entrepreneurs e membros em todo o mundo.

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