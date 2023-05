Pierwsza fabryka kompostowalnych słomek oficjalnie otwarta w Polsce

GNIEZNO, Polska, 15 maja 2023 /PRNewswire/ -- Tex Year Group jest znanym producentem i marką oferującą szeroką gamę klejów i materiałów ekologicznych. Firma posiada siedzibę na Tajwanie i jest notowana na tamtejszej giełdzie. W ostatnim czasie firma założyła nową fabrykę w Polsce w ramach przedsięwzięcia joint venture z Minima Technology - największym na Tajwanie producentem kompostowalnej zastawy stołowej i opakowań spożywczych. Będzie to dziewiąta fabryka Tex Year na świecie.

Uroczyste otwarcie fabryki zostało zaplanowane na 15 maja z udziałem wielu znakomitych gości, prelegentów z branży, przedstawicieli polskiego rządu oraz uczestników z Tajwanu.

W nowym zakładzie o powierzchni 18 600 stóp kwadratowych, którego uruchomienie planowane jest na pierwszą połowę 2023 roku, produkowane będą biodegradowalne słomki z naturalnie biodegradowalnych, roślinnych polimerów posiadających certyfikat zerowej zawartości bisfenolu-A, ftalanów i innych plastyfikatorów.

Tex Year, dostawca ekologicznych materiałów, jest pierwszym producentem materiałów, który zbudował fabrykę w Polsce w ramach pierwszej fali tajwańskich inwestycji w Europie. Tex Year założył swój oddział w Gnieźnie oraz utworzył europejskie centrum badawczo-rozwojowe, aby zapewnić klientom najbardziej profesjonalne i kompletne usługi.

Tex Year w pełni wykorzystuje materiały ekologiczne i biodegradowalne do produkcji szerokiej gamy klejów termotopliwych, mogąc się poszczycić niemieckimi certyfikatami DIN i amerykańskimi certyfikatami USDA. Firma współpracuje z producentami opakowań spożywczych, sprzętu AGD, elementów samochodowych, stolarki i materacy, skupiając się na osiągnięciu celu zerowej emisji netto.

Europejski Zielony Ład ogłoszony przez Komisję Europejską pod koniec 2019 roku spowodował silną i pilną potrzebę zastąpienia tradycyjnych produktów z tworzyw sztucznych bardziej ekologicznymi rozwiązaniami.

Tex Year łączy swoją misję w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR) z globalnymi możliwościami badawczo-rozwojowymi i partnerami strategicznymi z górnego i dolnego sektora rynkowego, aby stworzyć strategię ekologicznej platformy (ang. Green Platform Strategy, GPS) opartą na ekologicznych materiałach. Firma podejmuje działania badawczo-rozwojowe dla serii zrównoważonych produktów w ramach strategii GPS, które wpisują się w koncepcję produktów ekologicznych, biodegradowalnych, opartych na gospodarce okrężnej i niskoemisyjnych.

Tex Year redukuje emisję dwutlenku węgla w ramach bieżących działań, ustanowiwszy system monitorowania „śladu węglowego" na rzecz „neutralności węglowej" oraz prowadzi inwentaryzację gazów cieplarnianych i dąży do ograniczania emisji dwutlenku węgla. W ostatnich latach w ramach platformy opartej na gospodarce okrężnej z powodzeniem opracowano szereg przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych klejów topliwych, które uzyskały certyfikat DIN CERTCO. Firma Tex Year opracowała innowacyjne rozwiązania w zakresie czystego recyklingu, etykietowania butelek do napojów, wysokiej wytrzymałości kleju do materacy sprężynowych itp., które znalazły zastosowanie w produktach z pokrewnych dziedzin.

