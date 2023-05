Die erste Fabrik zur Herstellung von kompostierbarem Stroh wird in Polen offiziell eröffnet

GNESEN, Polen, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die Tex Year Group ist ein bekannter Hersteller und eine bekannte Marke verschiedener Klebstoffe und grüner Materialien mit Hauptsitz und Börsennotierung in Taiwan. Kürzlich hat das Unternehmen in einem Joint Venture mit Minima Technology, Taiwans größtem Hersteller von kompostierbarem Geschirr und Lebensmittelverpackungen, eine neue Fabrik in Polen errichtet. Es wird die 9 Fabrik von Tex Year sein, die weltweit eingesetzt wird.

Die Eröffnungsfeier fand am 15. Ma in Anwesenheit zahlreicher hochrangiger Gäste und Redner aus der polnischen Industrie und Regierung sowie aus Taiwan statt.

Die neue 18.600 Quadratmeter große Anlage, die in der ersten Hälfte des Jahres 2023 in Betrieb gehen soll, produziert biologisch abbaubare Strohhalme aus natürlich biologisch abbaubaren, pflanzlichen Polymeren, die als frei von Biphenyl A, Phthalaten oder anderen Weichmachern zertifiziert sind.

Als erster Materialhersteller hat Tex Year, ein Anbieter von grünen Materialien, im Rahmen der ersten taiwanesischen Investitionswelle in Europa eine Fabrik in Polen errichtet. Tex Year hat eine Niederlassung in Gnesen (Polen) und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Europa eingerichtet, um den Kunden einen möglichst professionellen und umfassenden Service zu bieten.

Tex Year verwendet vollständig biobasierte und biologisch abbaubare Materialien zur Herstellung verschiedener Schmelzklebstoffprodukte und hat die deutschen DIN- und amerikanischen USDA-Zertifizierungen erhalten. Tex Year arbeitet mit Herstellern von Lebensmittelverpackungen, weißer Ware, Automobilmontage, Holzverarbeitung und Matratzen auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen zusammen.

Der von der Europäischen Kommission Ende 2019 verkündete europäische grüne Deal hat einen starken und dringenden Bedarf für den Ersatz traditioneller Kunststoffprodukte ausgelöst.

Tex Year kombiniert die CSR-Mission mit globalen F&E-Kapazitäten und strategischen Partnern im oberen und unteren Bereich der Wertschöpfungskette, um eine GPS-Plattform (Green Platform Strategy) für grüne Materialien aufzubauen, und führt F&E für eine Reihe nachhaltiger Produkte durch, die unserer GPS (Green Platform Strategy) in Bezug auf grüne, biologische, zirkuläre und kohlenstoffarme Eigenschaften entsprechen.

Tex Year integriert die Verringerung der Kohlenstoffemissionen in das tägliche Leben, führt ein System zur Überwachung des „Kohlenstoff-Fußabdrucks" ein, um zur „Kohlenstoffneutralität" beizutragen, und führt eine Bestandsaufnahme der Treibhausgase und eine Verringerung der Kohlenstoffemissionen durch. In den letzten Jahren wurden auf der Plattform der Bioökonomie eine Reihe von grünen und nachhaltigen Schmelzklebstoffen erfolgreich entwickelt und mit dem DIN CERTCO-Zertifikat ausgezeichnet. Auf der Plattform der Kreislaufwirtschaft hat Tex Year eine innovative Lösung für sauberes Recycling, die Etikettierung von Getränkeflaschen, hochfesten Klebstoff für Taschenfederkernmatratzen usw. entwickelt, die in verwandten Bereichen eingesetzt wird.

